Jak zabezpieczyć się przed oszustwem, kupując ŚDPR w internecie

Skoro rozważamy korzystanie z internetu jak z gigantycznej galerii handlowej albo już dokonaliśmy pierwszych zakupów przez internet, to warto się zastanowić, jak można się zabezpieczyć przed oszustwem.

Bardzo często mamy przeświadczenie, że kupując stacjonarnie, w miejscu, gdzie mamy osobisty kontakt z drugim człowiekiem, zakupy stają się bardziej bezpieczne. Nic bardziej mylnego. Ile razy w życiu każdego z nas spotkał afront ze strony sprzedawcy, kiedy przyszliśmy złożyć reklamację? Ile razy sam sprzedawca podczas reklamacji zrzucał winę na producenta, którego nikt z nas nigdy nie będzie widział? Ile razy zdarzyło nam się wpłacić zaliczkę i nigdy nie zobaczyć umówionego towaru? Przykłady można by mnożyć bez końca! W gruncie rzeczy obdarzanie zaufaniem osób, z którymi mamy kontakt osobisty, przychodzi nam bardzo łatwo. Jest to bardzo prosty mechanizm. Sprzedawca reaguje w trakcie rozmowy na bieżąco na nasze emocje i potrafi dość łatwo zapewnić, że otrzymamy właśnie to, po co przyszliśmy. Co więcej, podświadomie sami oczekujemy tych zapewnień. Patrz: firmy remontowo-budowlane i klasyczne zapewnienie: "Panie kierowniku, będzie Pan zadowolony!". Rzeczywistość bywa bardzo różna, choć generalnie w większości wypadków dostajemy to, co zamówiliśmy.

Na tym tle internet wydaje się bardzo bezpieczny, ponieważ brak w nim w większości wypadków bezpośredniej interakcji pomiędzy sprzedającym i kupującym. Podkreślam, że w większości wypadków, dlatego że coraz więcej firm uruchamia na stronach internetowych "live chaty" czy możliwość wideorozmowy ze sprzedającym. Brak nacisku ze strony sprzedającego, na który jesteśmy narażeni podczas zakupów tradycyjnych, jest wielkim komfortem podczas przeglądania ofert w internecie. Jest to olbrzymia i często niedoceniana przewaga tej formy zakupów.

Jakie podstawowe kroki możemy podjąć, żeby nie zostać oszukanym, kupując w wirtualnym sklepie? Powinniśmy szczególnie zwracać uwagę na oferty bardzo atrakcyjne cenowo. Co to znaczy bardzo atrakcyjne? W przypadku branży rolnej marże firm handlowych są bardzo niskie i oscylują w przedziale 1-3%. To znaczy, że oferta niższa od cen rynkowych o 100 zł/tonę jest bardzo atrakcyjna.

Każdy sklep oferujący towary w internecie ma jakąś historię. Branża rolna jest tak specyficzna, że trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś z dnia na dzień mógł założyć sklep internetowy, nie mając wieloletniego doświadczenia w rolnictwie. Wystarczy sprawdzić, czym firma zajmowała się do tej pory. Im krótsza historia, tym niższe zaufanie. Bardzo często zajmujące się tradycyjnym handlem ŚDPR od kilkudziesięciu lat, znane w całym kraju, dziś wchodzą również do internetu. Wtedy mamy prostą sytuację i możemy być pewniejsi udanych zakupów.

Dystrybucja ŚDPR w internecie wymaga posiadania magazynów do składowania nawozów, ŚOR, nasion czy zbóż. Dla przykładu, praktycznie każdy adres można sprawdzić na Google Maps poprzez street view, czyli zdjęcia z danej lokalizacji. Jeżeli na tych zdjęciach nie widać nazwy firmy, zgromadzonych towarów, ciężarówek lub samochodów firmowych, powinno to wzbudzić naszą czujność.

Zwracajmy uwagę na terminy dostaw: im dłuższe, tym większe ryzyko. Zdarzało się wielokrotnie, że przedłużający się termin dostawy dawał nieuczciwemu dostawcy dodatkowy czas na unikanie rozprzestrzeniania się informacji o jego nieuczciwości i możliwość dalszego naciągania innych.

A propos opinii o danym sprzedawcy. Szukajmy takich opinii na portalach zajmujących się profesjonalnie ich gromadzeniem i udostępnianiem, jak Opineo. Samo Google Maps udostępnia możliwość zostawienia opinii przy danej nazwie firmy czy lokalizacji oraz zapoznania się z opiniami innych. Co więcej, poświęćmy chwilę na zostawienie opinii o danym kontrahencie dla innych - nie tylko tych złych opinii, dobre opinie są równie ważne, jak ostrzeżenia o nierzetelności.

Jednym z najmocniejszych zabezpieczeń jest płatność po dostawie. Niestety, sprzedawcy ŚDPR ryzykują często znacznie więcej, wysyłając towary bez zabezpieczenia płatności i nie możemy liczyć na takie rozwiązanie. Tu z pomocą przychodzą pośrednicy w realizacji płatności. Firmy takie jak PayU czy PayPal sprawdzają kontrahentów, żeby uniknąć oszustw. Co więcej, bardzo często dają gwarancję, że pieniądze nie trafią do sprzedawcy, jeżeli produkt nie dotrze do odbiorcy. Pośrednictwo kosztuje i dlatego wielu klientów po dwóch, trzech transakcjach rezygnuje z pośrednictwa na rzecz przedpłaty i tym samym niższej ceny zakupu. Zwracajmy uwagę na to, czy sprzedający oferuje możliwość realizacji płatności przez pośrednika gwarantującego dostawę. Brak takiej opcji powinien wzbudzić naszą podejrzliwość.