Jak zarobić ponad 4 mln zł w niespełna 40 minut? Zainwestować w konopie!

Jak zarobić ponad 4 mln zł w niespełna 40 minut? To proste! Wystarczy założyć plantację konopi włóknistych i zająć się jej przetwórstwem!

Kombinat Konopny powstał w 2019 roku. Dzierżawi 40 hektarów pola w okolicy Elbląga, na którym uprawia konopie włókniste. Posiada autorskiej konstrukcji maszyny oraz opracowane przez zespół spółki technologie przetwórstwa konopi i wydobycia włókna.

Twarzą Kombinatu jest Maciej Kowalski – inicjator przetwórstwa konopi włóknistych w Polsce. Był założycielem i w latach 2014-2018 prezesem firmy HemPoland, która z chwilą przejęcia przez kanadyjską spółkę The Green Organic Dutchman wyceniona została na 100 mln zł. Branżowy aktywista i popularyzator wiedzy o konopiach był też rzecznikiem prasowym stowarzyszenia Wolne Konopie (w latach 2011-2014).

Maciej Kowalski, Kombinat Konopny SA

Właśnie udało mu się zarobić ponad 4 mln zł w niespełna 40 minut! O godz. 16:20 w poniedziałek (16 listopada) na platformie Crowdway.pl ruszyła kampania crowdfundingowa spółki Kombinat Konopny. Tam też - w niespełna 40 minut (o 16:58) padł nowy rekord polskiego crowdfundingu udziałowego. Na konto firmy założonej przez Macieja Kowalskiego – wpłynęło 4 200 000 zł od ponad 700 inwestorów. Spółka chce przeznaczyć te środki na zwiększenie skali upraw konopi włóknistych oraz uruchomienie produkcji olejków CBD i wyrobów tekstylnych.

– W Kombinat Konopny zainwestowałem już blisko 4 miliony zł, dwa lata pracy, kilkanaście lat doświadczenia i sto procent zaangażowania. Dziś branża konopna przeżywa swoje ‘momentum’ w Polsce i na świecie. To najlepszy czas, by Kombinat nabrał wiatru w żagle i stał się liderem odbudowy polskiego rynku konopnego. To się dzieje tu i teraz, dzięki grupie ponad 700 inwestorów społecznościowych! Ogromnie dziękuję za tak niesamowity odzew! – powiedział Maciej Kowalski, prezes Kombinatu Konopnego SA.

O co chodzi z tym crowdfundingiem? Słowo pochodzi od zbitki angielskich słów “crowd” - tłum oraz “funding” - finansowanie. Istnienie crowdfundingu ściśle wiąże się z powszechnym dostępem do internetu. Polega on na tym, że pomysłodawca danego projektu prosi o wsparcie finansowe internautów, w zamian oferując określone korzyści - np. gotowy produkt lub zniżkę przy jego zakupie, gdy wejdzie już do sprzedaży.

Pozyskane w emisji crowdfundingowej środki Kombinat Konopny zamierza przeznaczyć na zwiększenie skali produkcji rolnej, instalację maszyn włókienniczych, wyposażenie linii produkcji olejków CBD w przemysłowej skali, rozbudowę zakładu, zwiększenie zatrudnienia i pokrycie niezbędnych kosztów operacyjnych. Pakiety inwestorskie startowały od 420 zł. W ramach crowdfundingowych bonusów spółka zaplanowała: szkolenie lub kolację z Maciejem Kowalskim, możliwość zostania partnerem handlowym, uczestnictwo w zamkniętej grupie R&D czy zaproszenie na żniwa.

Według raportu Polityka Insight Research w 2019 roku przychody rolników z upraw konopi przemysłowych w Polsce wyniosły 36 mln zł. Wartość przychodów firm zajmujących się przetwórstwem CBD przekroczyła w tym czasie 210 mln zł. Szerokie możliwości zastosowania konopi m.in. w medycynie, gastronomii, włókiennictwie czy budownictwie sprawia, że uprawy tej rośliny każdego roku zyskują coraz większą popularność. W rezultacie rynek konopi określany jest jako jeden z najdynamiczniej rozwijających się w ostatnich latach.

Obecnie Kombinat Konopny ma w ofercie suplementy diety w kapsułkach oparte na konopiach włóknistych, “Zioła na dobry nastrój” i “Zioła na koncentrację”, oprócz tego konopie dekarboksylowane, przygotowane na potrzeby dalszego przetwórstwa, a także pyłek konopny i kwiaty konopi włóknistych. Po pozyskaniu budżetu ze zbiórki crowdinvestingowej do sprzedaży mają trafić także: olejek CBD (2021) i tekstylia (2022). Kluczowa dla spółki jest pełna kontrola nad całym procesem produkcji, od zasiewu, po etykietę na produkcie końcowym.

– Udało nam się opracować przełomową technologię, która znacznie obniża koszty produktu końcowego. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaoferować bezkonkurencyjne ceny przy zachowaniu pełnej gwarancji jakości. Dla przykładu średnia cena rynkowa produktu zawierającego 500 mg CBD wynosi 120 zł, my będziemy mogli zaproponować je w cenie niższej nawet o 75 procent! Obok wprowadzenia na rynek olejku CBD w najniższej na rynku cenie, naszym celem jest zaopatrywanie europejskich producentów odzieży i obić tapicerskich w najlepszej jakości materiały 100 proc. polskiej produkcji – zapowiada Maciej Kowalski.

Kombinat Konopny SA

Wydaje się, że rosnąca świadomość ekologiczna sprzyjać będzie rozwojowi Kombinatu Konopnego. Uprawy konopi wykazują znacznie niższe zużycie syntetycznych nawozów i pestycydów niż na przykład uprawy bawełny. Według szacunków Komisji Europejskiej rynek produktów tekstylnych w Europie jest wart blisko 170 miliardów euro rocznie. – To pokazuje, jak ogromny jest jego potencjał, a do realizacji poziomów przychodu założonych w naszej strategii wystarczy osiągnięcie zaledwie 0,002 proc. udziału w tym rynku – wyjaśnia Maciej Kowalski. Produkowane z poszanowaniem środowiska włókno konopne, w połączeniu z jego wyjątkową wytrzymałością, czyni z niego znakomity surowiec zarówno do produkcji odzieży, jak i tapicerek meblarskich i samochodowych, gdzie trwałość wyrobów jest jedną z ważniejszych cech użytkowych.

Z kolei na potrzeby wytwarzania produktów z CBD Kombinat Konopny tworzy plantacje z odpowiednimi odmianami rośliny, zawierającymi optymalny poziom kannabinoidów. Stosowanie wysokiej jakości kwalifikowanego materiału siewnego zapewnia bezpieczeństwo i legalność produktów. Do przekształcenia występującego w surowej roślinie CBDA w aktywną formę CBD wymagany jest proces dekarboksylacji, który spółka prowadzi w unikalny sposób bez użycia wysokiej temperatury. Dla zachowania pełnej powtarzalności pomiędzy poszczególnymi partiami, surowce i gotowe produkty poddawane są analizom laboratoryjnym na każdym etapie.



Warto wiedzieć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, dopuszczone do uprawy w Unii Europejskiej są wyłącznie odmiany konopi znajdujące się we wspólnym katalogu odmian roślin rolniczych, publikowanych przez Komisję Europejską. Uprawa konopi włóknistych jest w Polsce legalna, w przeciwieństwie do konopi indyjskich, które zawierają wysokie stężenie odurzającego składnika THC (TetraHydraCannabinol). Z kolei zawarty w konopiach siewnych CBD (skrót od Kannabidiol) jest najważniejszą substancją aktywną popularnych suplementów diety.

A wracając do Kombinatu Konopnego - 5-letnia strategia ma przygotować firmę do debiutu na giełdzie. Do 2025 spółka zakłada rozwinięcie produkcji, pozwalającej na osiągnięcie rocznych przychodów na poziomie 25 mln zł przy 25 proc. marży EBITDA.