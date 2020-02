Jak zatrzymać wodę w glebie i ograniczyć efekty suszy?

1 proc. więcej próchnicy w glebie to zatrzymanie ok. 160 ton wody na powierzchni 1 ha! Budowa retencji glebowej to pierwszy czynnik, który ograniczy efekty suszy. Jak tego dokonać?

-Budowa retencji glebowej na miejscu w polu jest pierwszym czynnikiem, który ograniczy efekt suszy. Oczywiście nie zbudujemy tej retencji z dnia na dzień - uważa prof. dr hab. Stanisław J. Pietr z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.