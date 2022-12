Sadzimy 10 razy mniej ziemniaków niż 70 lat temu, ale za to kukurydza czy rzepak były wówczas w Polsce traktowane niemal jak rośliny egzotyczne.

Ziemniaki i buraki łącznie kiedyś zajmowały niespełna 3 mln ha.

Rzepak i kukurydza przez 70 lat nieustannie zwiększały swój udział w strukturze upraw.

Siejemy mniej zbóż

W Polsce zdecydowanie najważniejsze miejsce w płodozmianie zajmują zboża. Jeśli pod lupę weźmiemy ich areał na przestrzeni lat to zwrócimy uwagę, że od okresu powojennego nastąpił spadek w zasiewach roślin zbożowych. W 1950 roku powierzchnia zbóż w kraju wynosiła 9,5 mln ha. Obecnie szacuje się, że zboża zajmują około 7,5 mln ha, co oznacza, że w ciągu 7 dekad nastąpił 20%-owy spadek w zasiewach. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest kilka. To z pewnością m.in. zapotrzebowanie na poszczególne płody rolne, ale także zmieniająca się opłacalność produkcji. Wreszcie ogólny wzrost wydajności z hektara.

Struktura wybranych upraw 1950 - 2020.png

Okopowe w odwrocie

Ogromną popularnością cieszyły się w XX wieku ziemniaki. Z jednej strony w pierwszych powojennych dekadach stanowiły one w dużej mierze podstawę żywienia wraz ze zbożami (dzięki czemu zyskały dużą popularność w gospodarstwach rodzinnych, które w dużej mierze nie sprzedawały wyprodukowanego towaru na rynek). Po okresie transformacji ustrojowej znaczenie ziemniaków systematycznie spadało - obecnie stanowią one uprawę w Polsce może nie marginalną, ale o znacznie mniejszym znaczeniu gospodarczym niż np. kukurydza czy rzepak.

Podobny los spotkał buraki cukrowe. Te straciły na znaczeniu, aczkolwiek spadek procentowy nie jest już tak duży. Spore znaczenie uprawa tej rośliny miała w latach 90. Po wejściu polski do UE produkcja buraka cyklicznie spadała. W stosunku do 1990 roku areał tej uprawy zmniejszył się o ponad 200 tys. ha.

Udział w strukturze.png

Rzepak i kukurydza

Zwróćmy uwagę na ogromy wzrost procentowy kukurydzy na ziarno. O ile w latach 50 oraz 60 znaczenie kukurydzy ziarnowej w kraju było niemal zerowe, o tyle obecnie jest to jedna z najważniejszych upraw. Jej areał w produkcji na ziarno przekracza dzisiaj 1,2 mln ha, a doliczając zasiewy kukurydzy na cele kiszonkowe jest to ponad 1,8 mln ha. W 1950 roku areał przeznaczony pod kukurydzę ziarnową wynosił zaledwie 4 tys. ha. Tak więc wzrost od tego czasu do końca drugiej dekady XXI w wynosi 29900 %!

Podobna sytuacja dotyczy rzepaku. Z mało znaczącej uprawy w okresie powojennym roślina ta urosła do wizytówki polskich gospodarstw. Powierzchnia gruntów przeznaczonych pod rzepak rosła na przestrzeni lat systematycznie, ale największy wzrost odnotowaliśmy w ciągu ostatnich 10 - 15 lat.

Rzepak urósł z pewnością kosztem zmniejszenia areału zbóż. W miejsce ziemniaków i buraków cukrowych odnotowaliśmy znaczny wzrost powierzchni kukurydzy. Pojawiły się także nowe dla polskiego rolnictwa rośliny, jak chociażby soja czy mało popularny niegdyś słonecznik. Zwróćmy jednak uwagę, że miejsce zbóż w ogólnej strukturze upraw jest niepodważalnie najważniejsze. Jest to ta grupa roślin uprawnych, która stanowi podstawę żywienia. W przyszłości jednak udział zbóż może być nieco ograniczany przez wprowadzane w życie nowe ekoschematy oraz Normy Dobrej Kultury Rolnej.