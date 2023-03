Wiosenne zwalczanie chwastów jest bardzo często stałym elementem agrotechniki zbóż ozimych. Miniony okres jesienno-zimowych charakteryzował się dobrymi warunkami do kiełkowania i rozwoju chwastów, dlatego też na wielu polach niezbędne będzie przeprowadzenie wiosennej ochrony herbicydowej. Powinna ona być wykonana możliwie szybko, aby do minimum ograniczyć ich konkurencję z rośliną uprawną o wodę i składniki pokarmowe.

Dlaczego zwalczanie chwastów jest konieczne

Zwalczanie chwastów w uprawie zbóż jest jednym z podstawowych zabiegów agrotechnicznych. Ich nasilone występowanie może znacząco obniżyć plon, a pośrednio przez stworzenie korzystnych warunków dla szkodników oraz sprawców chorób obniżyć jego jakość. Występowanie chwastów wpływa także na opłacalność uprawy. Utrudnia zbiór i zmniejsza jego wydajność, co znacząco podnosi koszty ponoszone przez rolnika. Co więcej, jeśli nasiona chwastów dojrzeją i pozostaną na polu to ich rezerwuar może rosnąć i osiągnąć olbrzymie rozmiary – niektórzy autorzy mówią o milionach nasion na hektar. Jeśli nasiona chwastów (np. przytulia czepna) zostaną zebrane razem z plonem to w przypadku niektórych gatunków mogą być groźne dla zwierząt hodowlanych i ludzi.

Podejmowanie decyzji o wykonanie zabiegów

W zbożach występuje bardzo wiele chwastów, z których za powszechnie występujące uważa się około 50 (IOR; Metodyka Integrowanej Ochrony). W odróżnieniu od zaleceń dotyczących zwalczania chorób grzybowych, gdzie podane są wartości dla określenia progów ekonomicznej szkodliwości, które uzasadniają zabiegi, dla zwalczania chwastów brak jest takich zaleceń. W różnych opracowaniach naukowych oraz materiałach marketingowych można spotkać się z różnymi, często rozbieżnymi danymi dotyczącymi progów ekonomicznej szkodliwości chwastów oraz ich wpływie na zmniejszenie plonu. Dane te można traktować jedynie orientacyjne, ponieważ nie zawsze podawane są dane źródłowe, a te udokumentowane wykonywane są w różnych warunkach glebowo klimatycznych i trudno jest podać zestandaryzowane dane. Poniżej poglądowo przedstawione są prace wykonane przez polskich naukowców na podstawie krajowych danych, które najlepiej oddają nasze lokalne warunki, w jakich odbywa się produkcja zbóż.

Ekonomiczne progi szkodliwości chwastów występujących w pszenicy ozimej (na podstawie badań autorów) Gatunki chwastów Liczba roślin/m2 Roślina uprawna Autor Alopecurus myosuroides

Wyczyniec polny 5 pszenica ozima Domaradzki i Rola 2006

Domaradzki i wsp. 2010 Anthemis arvensis 2-5 pszenica ozima, żyto Rola 1982 Apera spica-venti

Miotła zbożowa 5-10 pszenica ozima, żyto,

pszenica ozima

pszenica ozima, żyto Rola 1982, 1983, 1985, 1986

Kapeluszny 1986

Kaczmarek i Adamczewski 2007 Avena fatua

Owies głuchy 26-50 pszenica ozima, pszenica jara Rola 1985

Kapeluszny 1986a, b Bromus sterilis

Stokłosa płonna 5 pszenica ozima, żyto Kaczmarek i Adamczewski 2007 Centaurea cyanus

Chaber bławatek 1–5 pszenica ozima Kapeluszny i Pawłowski 1978

Rola 1982 Cirsium arvense

Ostrożeń polny 1–2 pszenica jara Rola 1992 Elymus repens

Perz właściwy 10–15 pszenica ozima Kapeluszny 1988 Galium aparine

Przytulia czepna 2–5 pszenica ozima Rola 1982 Matricaria maritima ssp. inodora

Maruna bezwonna 10 pszenica ozima Kapeluszny i Pawłowski 1978

Rola 1982 Papaver rhoeas

Mak polny 6–10 pszenica ozima Kapeluszny 1988 Veronica persica

Przetacznik perski 10–25 pszenica ozima Rola 1982

Decyzja o dokonaniu zabiegu zwalczania chwastów powinna być poprzedzona analizą rezultatów uzyskiwanych w latach poprzednich oraz lustracją polową, która określi nasilenie występowania oraz spektrum chwastów występujących w danym roku na polu

Dobór produktów do zwalczania chwastów

Wiosenne zwalczanie chwastów powinno się odbyć możliwie jak najszybciej. Jedną z podstawowych substancji czynnych, którą poleca się do stosowania wiosną jest florasulam (np. SunLight 50 SC), który może być stosowany solo jako uznany specjalista zwalczający między innymi przytulię czepną i inne ważne chwasty dwuliścienne. Jest też często wykorzystywany jako cenny partner w mieszaninach z innymi substancjami czynnymi. Wybór produktu oprócz zakresu zwalczanych gatunków powinien opierać się także na znajomości minimum temperaturowych dla substancji czynnych w nim zawartych. Florasulam to substancja aktywna, która działa już od 4o Celsjusza a optymalny zakres to 10-25o. Dla porównania powszechnie stosowana grupa produktów opiera się na substancji czynnej, której minimalna temperatura działania to przedział 8-12o Celsjusza, a optimum jest w okolicach 20oC. Spośród produktów opartych na florasulamie SunLight 50 SC wyróżnia się spektrum zarejestrowanych chwastów, szerokim oknem stosowania oraz możliwością stosowania we wszystkich podstawowych gatunkach zbóż ozimych i jarych. Innym ciekawym przykładem produktu działającego w niskich temperaturach wiosennych jest BluSky 500 WG, który zawiera tribenuron metylu oraz metsulfuron. Tribenuron metylu działa już od 2-4o Celsjusza, a metsulfuron 5-8o Celsjusza. Dodatkową zaletą tej mieszaniny jest oprócz działania nalistnego częściowe działanie odglebowe, co wydłuża okres zabezpieczenia upraw zbóż. Także spektrum zwalczanych chwastów jest znacznie szersze niż w przypadku stosowania tych substancji czynnych osobno, a dodatkową korzyścią jest synergia w zwalczaniu trudnych chwastów dwuliściennych. BluSky 500WG może być stosowany we wszystkich podstawowych gatunkach zbóż ozimych i jarych, a jego okno stosowania jest niespotykanie szerokie w zarówno w zbożach ozimych jak i jarych (BBCH 13-39)

W ostatnich latach coraz większym powodzeniem cieszą się tak zwane „paki handlowe" czyli gotowe rozwiązania składające się z dwu lub więcej produktów zapakowane w jeden karton. Ich główną zaletą jest wygoda związana z wyborem produktów i ich stosowania przez rolników, którzy muszą jednak pamiętać iż decyzja o zabiegu polowym takich rozwiązań leży po stronie użytkownika. Dobrym przykładem takiej oferty jest Duet Herbicydowy, dedykowany do ograniczania presji szerokiej gamy chwastów dwuliściennych oraz SunPak zwalczający dodatkowo najbardziej uciążliwe chwasty jednoliścienne. Zaletą obu rozwiązań jest możliwość ich stosowania w najważniejszych gatunkach zbóż.