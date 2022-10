Zobacz galerię

Bioróżnorodność pól uprawnych jest terminem kojarzonym z nowymi planami co do Europejskiej Polityki Rolnej i niestety traktowana jest jako kolejny wymóg. Na ten aspekt należy spojrzeć inaczej, ponieważ rolnicy bez współpracy z naturą nie są w stanie zbierać żadnych ziemiopłodów.

Bioróżnorodność większości społeczeństwa kojarzy się bardzo pozytywnie, ale najczęściej rozumiana jest w kontekście naturalnych obszarów, takich jak np. puszcze czy jeziora. Pola uprawne wraz z wsiami nie są tak postrzegane, a stanowią agrocenozę. Dodatkowo kształtują ją drogi czy zadrzewienia śródpolne. Niestety, przemysłowe podejście do rolnictwa pomija te ważne składniki środowiska wiejskiego. Na szczęście ten sposób myślenia zaczyna się zmieniać. Z jednej strony wymaga od nas tego UE, z drugiej jest to dobitnie potwierdzone, gdyż człowiek zrozumiał, że maksymalizacja nawożenia nie zawsze prowadzi do zwyżki plonów, a szeroko rozumianą agrochemią nie jest w stanie nadrobić braków siedliskowych. Stąd konieczność nieustannego poprawiania warunków bytowania możliwie jak największej liczby gatunków, gdyż tylko wtedy nie dochodzi do np. masowych gradacji szkodników.

Niektóre działania wpływające na bioróżnorodność są niejako podejmowane przy okazji, jak chociażby utrzymywanie gleby w dobrej kulturze rolnej. Na skutek zmian klimatu termin ten należy jednak interpretować nieco inaczej, gdyż aby ten stan uzyskać, rolnicy decydują się na zaprzestanie orki, pozwala to bowiem na zaoszczędzenie wody w glebie i ochronę jej przed erozją. Ewidentnie też podnosi wartość biologiczną, gdyż wzrasta liczba wielu organizmów glebowych. Tradycyjnie dobra kultura rolna była postrzegana jako pulchna i nieosłonięta niczym gleba. Podobnie jest również z wapnowaniem, kształtującym w największej mierze właściwości chemiczne gleby. Wpływa ono także na jej fizyczny aspekt, a optymalne do plonowania wartości pH sprzyjają również budowie bogatego życia biologicznego. Dobrym przykładem pośredniego czynnika wpływającego na bioróżnorodność jest zmianowanie, które nie tylko sprzyja plonowaniu roślin w obrębie gospodarstwa, lecz także korzystają na tym rolnicy uprawiający swoje pola w monokulturze, gdyż obecność innych niż dominujące gatunki w okolicy pozytywnie wpływa na bioróżnorodność. Poprawnie skonstruowane zmianowanie uwzględnia wysiew międzyplonów czy aplikację nawozów odzwierzęcych w najbardziej wykorzystujących ten nawóz roślinach, powinno prowadzić także do redukcji ograniczenia agrochemikaliów. Chociażby z tego ostatniego powodu będzie skutkować zwiększeniem bioróżnorodności przez ograniczenie zatrucia środowiska. Ciekawym przykładem potwierdzającym, że bioróżnorodność ma sens, są mieszanki zbożowe, które – choć coraz rzadziej goszczą na naszych polach –plonują wierniej niż gatunki uprawiane pojedynczo. Krokiem następnym jest komponowanie mieszanek odmian w obrębie jednego gatunku. Jest to zadanie bardzo trudne, ale można już takie gotowe mieszanki spotkać w pszenicy ozimej, kukurydzy czy rzepaku. Zawsze można jednak zrobić następny krok.

Sadzenie drzew

W naszym krajobrazie dominują zadrzewienia naturalne, które pozostały po występujących lasach w naszej szerokości geograficznej. Były one świadomie pozostawiane pośród pól lub w miejscach, gdzie uprawa roli jest niemożliwa (cieki wodne, małe oczka). Oprócz lasów sadzonych stanowią bardzo istotny element tożsamości krajobrazowej naszego kraju. Według statystyk mamy dodatni współczynnik lesistości, co oznacza, że więcej drewna nam przyrasta, niż ubywa ze względu na prowadzony wyręb. Nie sposób się z tym nie zgodzić, ale jeśli chodzi o zadrzewienia śródpolne, jest niestety zdecydowanie gorzej. Przez niektórych są one traktowane jako tzw. lasy niczyje. Często wydaje się, gdy patrzymy z daleka na tego typu formacje drzewiaste, że stanowią one zwartą strukturę. Zagłębiając się bardziej, widać jednak, że są one systematycznie trzebione. Niestety, ciągle jest na to ciche przyzwolenie społeczności wiejskiej, której część kupuje w ten sposób pozyskane drewno. Coraz częstsze wichury i sytuacja ekonomiczna jeszcze ten proces przyśpieszają, ponieważ kilka złamanych gałęzi jest pretekstem do wycięcia jeszcze kilku nieuszkodzonych drzew. Na wichury narażone są najbardziej pojedynczo rosnące drzewa pośród pól, gdzie wiatr ma szansę najbardziej się rozpędzić. Jeśli zostaną uszkodzone, znikają bezpowrotnie, gdyż w ich miejsce tylko w promilu przypadków nasadzane są nowe okazy.

Pojedynczo rosnące drzewa spełniały wiele funkcji. Po pierwsze, były punktem orientacyjnym i dawały schronienie podczas długotrwale wykonywanych prac polowych. Stąd też w kępach drzew można odszukać gatunki typowo jadalne, jak śliwy, grusze czy jabłonie. Bezsprzeczne jest też, że dzięki temu korzystały dziko żyjące zwierzęta ze wszystkich grup. Aktualnie, niestety, zadrzewienia śródpolne stały się miejscem składowania odpadów, gdyż ryzyko natrafienia na odpowiednie służby jest mniejsze niż w lasach. Stąd w tych miejscach można spotkać stare opony czy sprzęt AGD. Dlatego podejmowane są próby odtworzenia zadrzewień, projektowania nowych czy wspierania osób, które się tym zajmują. W branży rolniczej nie można patrzeć w perspektywie dwóch-trzech lat, stąd też argument, że z tego nie będzie korzyści, nie może być prawdziwy. Większość gospodarstw ma w swoim składzie nieużytki, gleby klasy 6z czy pola, które mimo usilnie prowadzonych prac melioracyjnych nadal są trudne w uprawie, a zbiory zawodne. Są to właśnie idealne miejsca do wprowadzania nowych nasadzeń. Jeśli się wydaje, że to przedsięwzięcie na zbyt wiele lat, można dobrać gatunki sadownicze, które do 10 lat wydadzą pierwsze owoce. Nasadzenie drzew owocowych pozwoli w łatwy sposób, bez konieczności zdobywania pozwoleń zlikwidować taki użytek. Choć najlepiej, gdyby do tego nigdy nie doszło. Stosując stare odmiany drzew, najlepiej na podkładkach umożliwiających szybki wzrost, za realnie niewielkie sumy, każdy rolnik może stworzyć samodzielnie zadrzewienia śródpolne. W początkowym etapie rozwoju zadrzewień śródpolnych można wysiać łąkę kwiatową wieloletnią czy lucernę z koniczyną. Szczególnie ten drugi przypadek jest interesujący, gdyż pozwoli dostarczać młodym drzewkom źródła azotu.

Miedze śródpolne

Miedza stanowiąca sztuczną granicę 2 pól była stworzona w celu ograniczenia sporów dotyczących bezprawnego użytkowania czyjegoś pola. Z punktu widzenia przyrodniczego jest ona bardzo dobrym schronieniem dla owadów oraz mniejszych ssaków. Na skutek kompensacji gruntów są one likwidowane. Również w zamierzchłych czasach było łatwiej je utrzymać, gdyż nie używało się herbicydów, w tym totalnych, takich jak glifosat, przez co nieuprawiany i niepielony mechanicznie pas składał się z wielu gatunków roślin z różnych rodzin botanicznych. Szerokie stosowanie herbicydów doprowadziło do zubożenia składu gatunkowego miedz, gdyż pozostały głównie gatunki jednoliścienne, które są stosunkowo trudno zwalczane nawet na polach uprawnych, nie mówiąc o miedzach, gdzie są zazwyczaj w bardzo rozwiniętych fazach. Miedze zwyczajowo miały różne szerokości, ale presja uprawy każdego skrawka ziemi doprowadziła do ich zaniechania. Co ciekawe, niejednokrotnie ci, którzy tak próbowali uzyskać od sąsiada jak najwięcej gruntu ornego, nie mają oporów przed przekształceniem pola pod działki budowlane. Jest to pewnego rodzaju paradoks, gdyż globalnie licząc, w Polsce rocznie oddawane bezpowrotnie, bezpośrednio pod zabetonowanie jest tak dużo ziemi, że nawet odtwarzając wszystkie miedze, nie jesteśmy w stanie choć w małym stopniu zrekompensować powstałych strat w środowisku naturalnym. Część pól nie jest odgradzana miedzą, ponieważ ich granica jest uwarunkowana rzeźbą terenu czy obecnością cieków wodnych. Przez to mają one nieregularny kształt, co naturalnie sprzyja bioróżnorodności. Potwierdza to dobitnie, jak ważne są miedze, oddzielające prostokątne pola, gdyż ten kształt nie występuje w przyrodzie.

Zastawki

Niedawno procedura ustawiania zastawek na rowach melioracyjnych uległa uproszczeniu. Celem stawiania dodatkowych zastawek ma być pozostawienie jak największej ilości wody w miejscu, żeby nie spływała do Bałtyku. Nie ma co się łudzić, że przy tak długich okresach bez deszczu znacząco może to wpłynąć na podniesienie plonów, ale zawsze może pomóc podtrzymać dłużej przy wegetacji część pola przylegającą do rowu. Czasami nawet 4-5 dni dłuższej wegetacji (życia roślin) wystarczy, by udało im się dotrwać do opadów deszczu. Bardzo ważnym aspektem jest utrzymywanie wilgoci w ciekach dla organizmów wodnych. ▪