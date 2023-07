W wielu regionach, zwłaszcza na południu kraju, jesteśmy na półmetku żniw. Wiemy już wiele na temat jakości ziarna z tegorocznych zbiorów.

Na dobrych ziemiach zaskakuje niejednokrotnie wysoki MTZ ziarna. Niestety słabsze stanowiska nie poradziły sobie - ziarno z takich plantacji jest drobne i lekkie

Pomimo dobrych ogólnych parametrów część pszenic ma niższe białko

Wiele czynników wpływało na jakość ziarna

W zależności od regionu jesteśmy na różnych etapach żniw. Są miejsca w Polsce, gdzie nawet zbiory zbóż są już na półmetku. Mniejsze gospodarstwa w tych regionach niejednokrotnie zakończyły już żniwa. W ogólnym rozrachunku w skali kraju nie możemy jednak jeszcze powiedzieć, że zbiory są wysoce zaawansowane - wszak w niektórych częściach kraju te dopiero ruszają, a deszcze w ostatnich dniach nie tylko opóźniały inaugurację żniw, ale nawet mogły się przyczyniać do pogorszenia jakości zbóż. Na czas podsumowań przyjdzie jeszcze czas, jednakże dysponujemy już garścią informacji na temat tego jaka jest jakość tegorocznego ziarna.

Trudno w tym przypadku generalizować i podchodzić do tematu wedle regionów, bo różnice w jakości nie zależą tylko od ilości opadów (choć to jedna z głównych składowych wpływających na jakość surowca). W każdym bądź razie możemy zwrócić uwagę na kilka elementów.

Wysoki MTZ ziarna

W regionach południowo - zachodnich deficyt wody był sumarycznie niższy niż w pozostałych częściach Polski. Oczywiście są miejsca, gdzie wody zabrakło, zwłaszcza na lżejszych stanowiskach, ale generalnie szanse na uzyskanie dobrego plonu na wielu stanowiskach były (i nadal są). Widać to na przykładzie pszenicy. Ziarno z dobrych gleb ma optymalną objętość, a co najważniejsze wysoką masę. Wielu rolników podkreśla, że ilość towaru po zważeniu była dla nich zaskakująca - przyczepa, która dotąd przewoziła maksymalnie 11,5 t pszenicy przy dorodnym ziarnie była w stanie przetransportować nawet ponad 12 ton (przy tym samym pełnym obłożeniu objętościowym). Świadczy to o naprawdę wysokiej masie ziarna.

Wilgotność na bardzo dobrych stanowiskach wciąż wysoka

Wilgotność ziarna na słabszych i średnich stanowiskach w większości regionów pozwala już na zbiory - jeśli tylko plantacje zakładane były w optymalnych terminach. Niemniej na najlepszych stanowiskach przy intensywnej ochronie wciąż jeszcze wiele pszenic "kręci" wyniki wilgotności na poziomie zbliżonym nawet do 20%. Brakuje więc jeszcze kilku dni, by takie ziarno uzyskało pełną gotowość technologiczną do zbioru.

Problem z białkiem w pszenicy?

Dużo mówiło się przed żniwami w kontekście wysokiego zapotrzebowania na towar wysokiej jakości, a więc przede wszystkim na pszenicę konsumpcyjną. Na południu Polski wstępnie można powiedzieć, że ogólne parametry są dobre i "przypilnowane" plantacje mają dobre wyniki jakościowe. Co jednak istotne pomimo wysokich pozostałych parametrów wiele pszenic cechuje się niezbyt imponującym poziomem białka - w tym przypadku wskaźnik często oscyluje w granicach około 10% lub poniżej. Oczywiście część dostarczanych partii pszenicy uzyskuje wyższy poziom białka, niemniej przy pozostałych dobrych parametrach to jak dotąd najczęstszy czynnik przekreślający zakwalifikowanie surowca do klasy konsumpcyjnej.

Lekkie ziemie nie zbudowały dorodnego ziarna

Nie wszędzie jednak jest tak dobrze jeśli chodzi o parametry konsumpcyjne i masę ziarna. Na słabszych stanowiskach, które z reguły są już skoszone, MTZ był niski - ziarno było znacznie drobniejsze, zwłaszcza w miejscach o największym deficycie wodnym. Na niektórych plantacjach pszenice osiągały jednak pomimo tego wartość konsumpcyjną. Widać tu poniekąd analogię do poprzedniego sezonu, kiedy liczne wręcz wypalone plantacje uzyskiwały parametry na konsumpcję. Wówczas jednak białko było bardzo wysokie, podczas gdy - raz jeszcze podkreślmy - w tym sezonie często to ten parametr jest na pograniczu wartości paszowych i konsumpcyjnych. Pokazuje to, że pszenica buduje plon na wiele sposobów - będziemy jeszcze o tym wspominać niebawem, gdyż jest to temat dość szeroki.

Bardzo lekki jest owies - niemal we wszystkich przypadkach. Co do zasady jest wysiewany na najsłabszych ziemiach. Tymczasem w zasadzie w żadnym miejscu w kraju słabsze stanowiska nie wytrzymały niedoborów wody w newralgicznych fazach rozwojowych. Podobnie sytuacja wygląda z pszenżytem na lżejszych stanowiskach. Generalnie dość dobrze poradziło sobie żyto, ale tu sytuacja podobna jest do tej w jakiej znalazły się plantacje owsa - lżejsze ziemie nie potrafiły na długi czas zmagazynować wody i przetrzymać suszy. Przewaga żyta tkwi oczywiście w innej systematyce i wykorzystaniu nawet mniejszych zasobów wodnych z zimy. Tymczasem uprawy jare miały ciężko od samego początku chociażby ze względu na w dużej mierze opóźnione terminy siewu (złe warunki pogodowe na przedwiośniu). Później z kolei formy jare trafiły w suszę, co finalnie przełożyło się na mizerną wielkość kłosa i oczywiście objętość samego ziarna.

Deszcze mogą obniżyć parametry

Nad wieloma regionami od wczorajszej nocy przechodzą dość obfite opady deszczu. Jeśli będą występowały dłużej to możemy mieć pewne obawy o jakość ziarna z dalszych zbiorów. Pszenżyto będzie wykazywało się tendencją do porastania, a pszenica może stracić parametry konsumpcyjne. Dotyczy to zwłaszcza roślin, które są już w gotowości technologicznej do zbioru. Zwiększać się będzie jednocześnie ryzyko porażenia zbóż przez choroby kłosa - swoją drogą widzimy to już na "wypalonych" plantacjach, które nie zostały dotąd zebrane. Rośliny w takich warunkach czernieją, a w przypadku pszenicy na takich ziemiach i przy tym układzie pogodowym nie ma raczej szans na uzyskanie towaru o wartości konsumpcyjnej.