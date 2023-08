Odmiany rzepaku ozimego do siewu na 2023 r, fot. JŚS

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych opublikował jak zwykle Listy Odmian Zalecanych (LOZ) dla poszczególnych gatunków. Poniżej publikujemy kreacje odmianowe rzepaku ozimego polecane do siewu w 2023 r.

Przypominamy, że LOZ tworzone są na podstawie wyników doświadczeń, które prowadzone są w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO), czyli systemu koordynowanego przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej we współpracy z Samorządami Województw i Izbami Rolniczymi oraz innymi podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem postępu odmianowego do rolnictwa. Odmiany, które umieszczane są na Listach Odmian Zalecanych nie są przypadkowe. Zapisywane są tam tylko te, które odznaczyły się w ostatnich latach, ale też i w konkretnym regionie, dużą przydatność do uprawy.

LOZ rzepaku 2023

W tym roku „rzepakowy LOZ” składa się z trzydziestu czterech pozycji”. Te odmiany powtarzają się w różnych województwach. Wyłączone jest z tego województwo małopolski.

Najczęściej polecaną odmianą aż w czternastu regionach polecane są: Aurelia i DK Excited. Najwięcej odmian, bo aż 19 zalecanych jest dla województwa śląskiego, następnie 17 dla warmińsko-mazurskiego i 15 dla mazowieckiego.

Jakie odmiany rzepaku siać w 2023 r.?

Poniżej publikujemy Listy Odmian Zalecanych 2023 opracowanych przez COBORU dla poszczególnych województw.