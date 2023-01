Powoli zbliżają się terminy siewu rodzimych bobowatych, jak groch, bobik czy łubiny. Gatunki te zyskują w ostatnim czasie na popularności, dzięki niskiemu zapotrzebowaniu na nawożenie azotowe, a także pozostawianiu bardzo dobrego stanowiska pod rośliny następcze. Jak przygotować się do siewu grochu, bobiku czy łubinu? Co warto wiedzieć o tych gatunkach?

W kontekście nowego Krajowego Planu Strategicznego pożądany jest udział bobowatych w płodozmianie. Nie bez znaczenia jest przede wszystkim wiązanie azotu w symbiozie z bakteriami brodawkowymi, dzięki czemu możliwe jest zaoszczędzenie na nawożeniu mineralnym tym pierwiastkiem. Do tego w gospodarstwach prowadzących produkcję zwierzęcą rodzime bobowate grubonasienne mogą stanowić cenne źródło paszy białkowej. Daleko nam jeszcze do 20-lecia międzywojennego, kiedy samego bobiku uprawiało się w Polsce prawie tyle, ile teraz wszystkich bobowatych razem wziętych, ale warto od kikku lat obserwujemy tendencję wzrostową.

Wiązanie azotu

Rośliny wysokobiałkowe wyróżniają się na tle innych gatunków swoimi zdolnościami symbiozy z pożytecznymi bakteriami. To właśnie one, żyjąc w brodawkach korzeniowych, wiążą azot z atmosfery i przekształcają go w formę przyswajalną dla roślin. Po obumarciu brodawek bakterie przedostają się do gleby, dlatego też przy regularnej uprawie któregoś gatunku z rodziny bobowatych na danym stanowisku spada konieczność szczepienia bakteriami.

Proces brodawkowania jest silnie uzależniony od czynników zewnętrznych, dlatego trudno określić jego efektywność. Ilość azotu wiązanego przez bakterie zależy od ich szczepu, gatunku rośliny uprawnej czy w dużym stopniu od warunków środowiskowych. Część związanego azotu magazynowana jest w resztkach pożniwnych, dlatego też są one cennym nawozem. Warto również dodać, że azot związany biologicznie jest łatwiej przyswajany przez rośliny niż ten w nawozach mineralnych.

Bobik

Pierwsze wzmianki na temat uprawy bobiku pochodzą ze starożytnego Egiptu, gdzie prawdopodobnie dotarł z Azji Środkowej. Z Egiptu z kolei trafił na teren dzisiejszej Hiszpanii i Portugalii, a stamtąd w VII wieku p.n.e. został sprowadzony na teren dzisiejszej Polski. Szczyt popularności bobiku przypadł na 20-lecie międzywojenne, a od kilku lat roślina ta powraca do łask jako „soja północy”.

Bobik charakteryzuje się największym spośród bobowatych potencjałem plonowania, mogąc wytworzyć nawet ponad 8t na hektar bogatych w białko nasion. Jednocześnie jest też rośliną wymagającą. Do siewu najlepiej przystąpić na dobrych glebach gliniastych, czarnych ziemiach i madach, od klasy bonitacyjnej IVa w górę. Odczyn powinien mieścić się w zakresie 6,8-7,2. Najlepszym przedplonem dla bobiku są zboża, a w przypadku nawożenia obornikiem bobik najlepiej siać w trzecim roku po jego zastosowaniu.

Gleba, w którą będzie siany bobik, powinna być starannie spulchniona na głębokość 10-12cm, gdyż siew będzie odbywał się dużo głębiej, niż ma to miejsce w przypadku zbóż. Przed zespołem uprawek przedsiewnych warto jeszcze zadbać o nawożenie. Jeśli chodzi o azot, w zupełności wystarczy jedna dawka startowa 20-30 kg/ha. Większe znaczenie w przypadku bobiku ma nawożenie fosforem i potasem, odpowiednio 60-100 kg/ha i 80-140 kg/ha, zależnie od zasobności gleby.

W przypadku bobiku bardzo ważne jest dotrzymanie prawidłowych parametrów siewu. Szczególnie istotna jest głębokość umieszczenia nasion wynosząca 6-10 cm, zależnie od rodzaju gleby. Obowiązuje tu zasada, że im gleba lżejsza, tym nasiona powinny być umieszczone głębiej. Zbyt płytki siew jest niezwykle powszechnym błędem, mającym wpływ na obniżenie plonowania. Za prawidłową obsadę przyjmuje się zazwyczaj 60-70 szt./m2. Rozstawa rzędów roślin optymalnie powinna się mieścić w zakresie 15-20 cm. Termin siewu bobiku przypada zależnie od rejonu Polski, na ostatnią dekadę marca lub pierwsze dni kwietnia.

W 2022 roku w badaniach COBORU wzięto pod uwagę 10 odmian bobiku. Średnio najwyżej plonującą odmianą niskotaninową był w tym roku Albus, z plonem 4,46 t/ha. Z grupy odmian wysokotaninowych średnio najwyższy plon osiągnęła odmiana Trumpet, osiągając 5,09 t/ha. Najwyższe plony bobiku udało się uzyskać w województwach zachodniopomorskim i pomorskim, gdzie niskotaninowa odmiana Albus osiągnęła 5,36 t/ha, a wysokotaninowy Trumpet 6,35 t/ha. Również rolnicy chwalili się w tym roku plonami powyżej 5 t/ha na polach typowo produkcyjnych.

Groch

Groch uprawiony był na terenie Polski już w VII wieku p.n.e. Sprowadzony został z basenu morza śródziemnego, gdzie trafił wcześniej z terenu dzisiejszego Afganistanu. Początkowo znany był jako roślina jadalna, a forma pastewna uprawiana była w Wielkopolsce od połowy XIX wieku, plonując początkowo na poziomie około 0,6 t/ha.

Gatunek ten charakteryzuje się nieco mniejszymi wymaganiami niż bobik. Do jego uprawy najlepiej nadają się gleby klas bonitacyjnych IVa i IVb, kompleksu pszennego wadliwego, żytniego dobrego i żytniego słabego. Stanowiska pod uprawę grochu powinny być utrzymane w dobrej kulturze, mieć uregulowane stosunki wodne, a ich odczyn powinien mieścić się w zakresie 6,5-7,2. Najlepszym przedplonem są zboża, najgorszym natomiast bobowate i ziemniaki.

Gleba, w którą będzie siany groch, powinna być starannie spulchniona na głębokość 8-10 cm, gdyż siew, podobnie jak w przypadku bobiku, będzie odbywał się nieco głębiej, niż ma to miejsce w przypadku zbóż. Przed zespołem uprawek przedsiewnych warto jeszcze zadbać o nawożenie. Jeśli chodzi o azot, w zupełności wystarczy dawka startowa 20-25 kg/ha. Większe znaczenie w przypadku grochu ma nawożenie fosforem i potasem, odpowiednio 60-80 kg/ha i 100-160 kg/ha, zależnie od zasobności gleby.

W przypadku grochu ważne jest dotrzymanie prawidłowych parametrów siewu. Szczególnie istotna jest głębokość umieszczenia nasion wynosząca 6-8 cm, zależnie od rodzaju gleby. Za prawidłową obsadę przyjmuje się zazwyczaj 75-100 szt./m2. Rozstawa rzędów roślin optymalnie powinna się mieścić w zakresie 15-20 cm. Termin siewu grochu przypada zależnie od rejonu Polski, na ostatnią dekadę marca i pierwszą dekadę kwietnia. Nasiona grochu poradzą sobie z przymrozkami nawet do -5°C, a kiełkowanie rozpoczyna się już przy 2°C.

Powierzchnia uprawy grochu w roku 2022, wg danych ARiMR, wynosiła ponad 97 tys. ha. W badaniach COBORU groch plonował w ubiegłym roku średnio na poziomie 4 t/ha. Najwyższe plony udało się uzyskać w województwach podkarpackim, małopolskim i zachodniopomorskim, gdzie wyniosły one blisko 5 t/ha. Również na polach typowo produkcyjnych rolnicy informowali o plonach na poziomie 3,5-4 t/ha.

Łubin wąskolistny

Łubin wąskolistny wywodzi się z basenu morza śródziemnego i był uprawiany już w starożytnym Egipcie. Do Niemiec dotarł w XVIII wieku jako roślina ozdobna, a na cale paszowe i jako zielony nawóz jest uprawiany od połowy XIX wieku. W 2015 roku odnotowano rekordową w Polsce powierzchnię uprawy tego gatunku, wynoszącą około 220 tysięcy hektarów.

Gatunek ten najlepiej uprawiać na glebach klas bonitacyjnych IIIb-IVb, kompleksu pszennego dobrego, żytniego bardzo dobrego i żytniego dobrego. Najodpowiedniejsze dla tego gatunku są lżejsze gliny o pH 5,5-7,0.

Przygotowanie stanowiska pod łubin wąskolistny, jak i termin jego siewu są podobne jak w przypadku zbóż jarych. Jeśli chodzi o nawożenie, niezbędny jest fosfor w dawce 50-70 kg/ha i potas 80-90 kg/ha. Warto też zastosować startową dawkę azotu na poziomie 20 kg/ha. Nasiona łubinu wąskolistnego umieszcza się na głębokości 3-4 cm, a optymalna obsada wynosi 100-120 szt/m2.

Łubin wąskolistny charakteryzuje się większą niż łubin żółty odpornością na antraknozę. W 2022 w badaniach COBORU najwyżej plonowała odmiana Swing, osiągająca średnio 1,33 t/ha.

Łubin żółty

Łubin żółty wywodzi się z półwyspu iberyjskiego, gdzie przez długi czas był rośliną dziko rosnącą. Na terenie Hiszpanii i Portugalii uprawiany był na cele paszowe i na zielony nawóz od XIX wieku. Tamtejsi rolnicy zauważyli, że jest to gatunek dobrze radzący sobie na kwaśnych glebach i zostawiający dobre stanowisko pod roślinę następczą. W Polsce upowszechnił się na początku XX wieku jako doskonała roślina na gleby lekkie.

Gatunek ten ma niewielkie wymagania i sprawdza się nawet na glebach klasy VI, jednak dla osiągnięcia wysokich plonów potrzebuje stanowisk klasy IVa - IVb, kompleksu żytniego bardzo dobrego, żytniego dobrego i żytniego słabego. Sprawdza się w uprawie na glebach zakwaszonych, o pH 5,5-6,5. Najlepszym przedplonem dla tego gatunku są zboża, zwłaszcza żyto i pszenżyto.

Przygotowanie stanowiska pod łubin żółty, jak i termin jego siewu są podobne jak w przypadku zbóż jarych. Jeśli chodzi o nawożenie, niezbędny jest fosfor w dawce 50-70 kg/ha i potas 70-90 kg/ha. Na bardzo słabych stanowiskach warto też zastosować startową dawkę azotu na poziomie 30 kg/ha. Nasiona łubinu wąskolistnego umieszcza się na głębokości 3-4 cm, a optymalna obsada wynosi 90-100 szt/m2.

Względem łubinu wąskolistnego, łubin żółty wytwarza nasiona o większej zawartości białka. W 2022 w badaniach COBORU najwyżej plonowała odmiana Diament, osiągająca średnio 1,72 t/ha.

Łubin biały

Łubin biały uprawiany był na cele spożywcze już 3.000 lat temu w starożytnym Egipcie, Rzymie czy Grecji. Do drugiej wojny światowej znany był głównie we Włoszech i Hiszpanii. Obecnie w Polsce uzyskuje się średni plon na poziomie 3-3,5 t/ha, jednak w sprzyjających warunkach łubin biały wydaje ponad 4 t/ha nasion bogatych w białko.

Gatunek ten ma największe wymagania spośród łubinów. Najlepiej sprawdza się na glebach klas IIIb - IVb, kompleksu pszennego dobrego, pszennego wadliwego, żytniego bardzo dobrego i żytniego dobrego. Potrzebuje także pH gleby na poziomie 6-7. Najlepszym przedplonem dla tego gatunku są zboża.

Przygotowanie stanowiska pod łubin biały, jak i termin jego siewu są podobne jak w przypadku zbóż jarych. Jeśli chodzi o nawożenie, niezbędny jest fosfor w dawce 50-70 kg/ha i potas 50-70 kg/ha. Warto też zastosować startową dawkę azotu na poziomie 25-30 kg/ha. Nasiona łubinu białego umieszcza się na głębokości 4-5 cm, a optymalna obsada wynosi 60-80 szt/m2.

Łubin biały jest zdecydowanie mniej popularny niż żółty czy wąskolistny. Wpływ na taki stan rzeczy mają przede wszystkim wyższe wymagania glebowe, większa podatność na choroby czy dłuższy okres wegetacji.