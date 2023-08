Tegoroczne żniwa dobiegają końca. W wielu regionach zbiory zakończyły się już kilka dni temu. Możemy już podsumować tegoroczne zbiory. A te były wyjątkowe pod wieloma względami - pod dostatkiem mieliśmy mokrego ziarna i problemów z cenami. I nawet bardzo wysokie plony pozwalały na co najwyżej iluzoryczny zarobek.

W opinii wielu rolników to najtrudniejsze żniwa od wielu lat

Mieliśmy podczas tegorocznych zbiorów splot wielu .niekorzystnych czynników.

Tanio, taniej, najtaniej

W kontekście żniw nie sposób pominąć cen. Po to przecież produkujemy, by zarabiać. A zarabiamy po to, by m.in. odnawiać produkcję. Problem w tym, że przy tak wysokich kosztach i jednocześnie niskich cenach płodów rolnych zarobek jest czysto iluzoryczny. A w wielu przypadkach opłacalności nie ma żadnej i jest duża dokładka do hektara produkcji. Stąd już jeden, w optymistycznym wariancie może dwa kroki do tego, by nie było z czego odnowić produkcji.

Spadek cen zbóż i rzepaku rok do roku przekraczał nawet 50%. Obiektywnie rzecz ujmując już jesienią ubiegłego roku mogliśmy spodziewać się, że ceny ze żniw 2022 nie zostaną utrzymane. Jednakże logika podpowiadała co innego: przy tak wysokich kosztach nie może być przecież taniej. Kilka razy w ubiegłym roku wspominaliśmy zresztą właśnie o tym, że pomimo rekordowo wysokich cen płodów rolnych w ślad za nimi idą rekordowe nakłady. Pomimo bardzo wysokich wycen zbóż, rzepaku czy kukurydzy siła nabywcza rolnika była niższa aniżeli w latach poprzednich. Tak więc naturalne wydawało się, że może i ceny w żniwa nie będą tak wysokie, ale jednak rynek ustabilizuje się a korelacja cen środków do produkcji, zwłaszcza nawozów, w stosunku do płodów rolnych wróci do norm z lat poprzednich. Tak się jednak nie stało. Bo choć ceny nawozów zostały znacznie obniżone to i tak nie powróciły do poziomu sprzed wojny na Ukrainie czy też sprzed doby pandemicznej. Ponadto bardzo wiele gospodarstw zakupiło nawozy w horrendalnych cenach. Bo producenci niejednokrotnie zapowiadali, że za chwilę nawozów może zabraknąć, że będzie ich mniej, że może nie starczyć dla wszystkich… Tymczasem zboża, rzepak oraz kukurydza są najtańsze od lat.

Jeszcze na samym początku żniw widzieliśmy światełko w tunelu. Zboża z dnia na dzień uzyskiwały przez pewien moment coraz wyższe wyceny, podobnie rzepak, który po wielu tygodniach spadków zaczął się odbijać i przez chwilę można było za tonę osiągnąć ponad 2000 zł. Oczywiście, to nadal niska cena przy tak wysokich kosztach produkcji. Ale lepsza niż 1700 – 1750 zł/t, czyli wartość rzepaku pod koniec lipca i na początku sierpnia. Nadzieje na lepsze ceny szybko jednak zgasły. Po chwilowych drobnych podwyżkach spadki były bardzo duże. Pszenica paszowa na sam koniec żniw lokalnie wyceniana była nawet poniżej 700 zł/t. To jest dramat. Być może ktoś powie, że pszenicę konsumpcyjna można było sprzedawać za ponad 900 zł/t. Tak, to prawda. Problem w tym, że konsumpcji w te żniwa praktycznie nie było.

W długotrwałej perspektywie zboże na pewno nie będzie tanie

– to słowa Ministra Rolnictwa Henryka Kowalczyka z czerwca ubiegłego roku. Tymczasem wszyscy wiemy co się wydarzyło. Kto przechował towar, ten stracił naprawdę duże pieniądze. Oczywiście – rząd reagował dopłatami itp, ale takie sztuczne interwencje nie przynoszą nigdy nic dobrego. Bądź co bądź – czy możemy winić Ministra o to, że ceny zbóż spadły? Nie, bo to indywidualna decyzja każdego rolnika. Możemy mieć jednak pretensje o to, że wpływał na decyzje w wielu gospodarstwach poprzez niepoparte analizami tezy bądź też raczej nie do końca wyważone słowa. Bo jeśli osoba zajmująca w Rządzie eksponowane stanowisko wygłasza tak śmiałe opinie to możemy być skłonni do tego, by ufać w takie stwierdzenia. Przynajmniej trochę.

Dlaczego wracamy do sytuacji z ubiegłego roku? Bo bezpośrednio dotyczy ona kończących się żniw. Wysokie koszty produkcji przez dwa lata, niskie wyceny w tegoroczne żniwa i mało opłacana sprzedaż przechowanego towaru to gwóźdź do trumny dla wielu rolników.

Mokre ziarno standardem

Jakość towaru w te żniwa będzie kolejnym elementem, który zostanie w pamięci. Wielu doświadczonych już, starszych rolników, wspominało, że nie pamiętają takich żniw. W niektórych regionach deszcze przerwały zbiory nawet na dwa, trzy tygodnie. A część gospodarstw żniwa mogła zacząć dopiero w drugiej dekadzie sierpnia. Deszcze przyszły – dodajmy, że w dość obfitej ilości – w najmniej oczekiwanym momencie. Tuz przed żniwami lub w ich środku. I pogorszyły jakość zbóż. Pszenżyta porastały na potęgę, a w przypadku pszenicy nie było mowy o konsumpcji po tak dużych i jednocześnie długich opadach. Zresztą problem małej ilości pszenicy konsumpcyjnej istniał już przed deszczami, a te tylko zmniejszyły jeszcze potencjalną ilość ziarna z dobrymi parametrami. Białko było w tym sezonie na wyjątkowo niskim poziomie, parametrów nie spełniały też chociażby gluten oraz opadanie. W rekordowych chyba ilościach koszono mokre ziarno. Pszenica o wilgotności 16 – 17% idąca „pod kosę” nie była w tym sezonie niczym wyjątkowym. Kto czekał aż zboża przeschną ten się doczekał… obniżki cen.

Problemy logistyczne w obrocie zbożem

Przed żniwami istniała obawa o to, że magazyny będą dość szybko zapełnione. Swoją drogą czy pomoc w stawianiu silosów nie była działaniem uprzedzającym ewentualne problemy związane z bieżącym odbiorem świeżego ziarna? Tudzież dopłaty do zbóż, by tylko zwolnić miejsce pod świeże ziarno?

Część firm miała problemy związane z bieżącym transportem zboża. Magazyny w mniejszych punktach dość szybko się zapełniły, a pracownicy firm skupowych mówili, że odbiory towaru są znacznie mniejsze niż w latach poprzednich. Były momenty, gdzie niektóre firmy w zasadzie odmawiały przyjęcia towaru, bo i nie miały gdzie wysypać świeżego ziarna. Na szczęście nie dotyczyło to wszystkich punktów skupowych i raczej nie ma gospodarstw, które chciały (lub musiały) sprzedać towar a nie było gdzie odwieźć surowca.

Tymczasem obecny Minister Rolnictwa Robert Telus w maju wspominał, że

Mamy w tej chwili dosyć dobre informacje, bo ponad 40 procent zboża zostało wywiezionych przez ten okres od polskich rolników.

I choć do pełnych danych zapewne nie dojdziemy, to ponowie można było przyjąć nieco bardziej optymistyczne nastroje. Tymczasem z wielu miejsc dochodziły głosy rolników, że ukraińskie zboże może i wyjeżdża, ale jednocześnie przyjeżdża mniej oficjalnymi drogami. Nie sposób odmówić ministrowi dobrej woli i chęci rozładowania fatalnego bilansu zbożowego w kraju, ale też nie da się nie zauważyć, że wszystkie kolejne działania to de facto gaszenie pożaru benzyną.

Dobrze już było...

Pokłosiem niskich cen w żniwa będzie zapewne znaczne zahamowanie inwestycji. To może być rok na przetrwanie. Nie da się „położyć” 6 – 7 tysięcy zł na hektar uprawy i odebrać z tego areału tej samej ilości pieniędzy w przychodzie. De facto wychodzimy wówczas na zero, a spirala zadłużenia pod kolejną produkcję zapętla się. Cały ewentualny przychód wkładany jest tylko w obsianie, ochronę, nawożenie. Do tego w spłaty kredytów, podatków, ubezpieczeń. Co gorsza coraz więcej gospodarstw musi posiłkować się zakupami terminowymi – z płatnością odroczoną o kilka miesięcy czy pod kolejne zbiory. Czyli w przyszłym sezonie ponownie wszystko trzeba będzie oddawać firmom, by spłacić zobowiązania zaciągnięte na produkcję. A gdzie tu miejsce na inwestycje? Na spełnianie kolejnych rygorystycznych norm unijnych? Te żniwa znacznie pogorszą sytuację polskiego rolnictwa.