Za kilkanaście dni ruszą żniwa rzepakowe. Lokalnie trwają już zbiory jęczmienia. Jak kształtują się ceny tuż przed żniwami?

Aktualne wyceny pszenicy nie przekraczają magicznej bariery 1000 zł/t

Wyceny rynkowe będą się krystalizować, kiedy w większości kraju rozpoczną się żniwa

Zboża - ceny stabilne, ale bardzo niskie

Na rynku wciąż pojawiają się oferty kontraktów pod nowe zbiory zbóż. Pszenica konsumpcyjna wyceniana jest w takich propozycjach zazwyczaj na kwoty 800 - 900 zł/t. Z naszych informacji wynika, że zainteresowanie takimi umowami jest raczej umiarkowane. Zauważyć należy jednak, że wyceny w kontraktach firm skupowych nieznacznie wzrosły w stosunku do tego, co obserwowaliśmy jeszcze około dwa tygodnie temu.

W ciągu ostatniego miesiąca wycena pszenicy na MATIF wzrosła o 25 € - o takie wartości podniosły się także wyceny w punktach skupowych.

Część firm wciąż jest zainteresowana skupem zbóż z poprzednich zbiorów. Tu ceny wahają się w przedziale 790 - 950 zł/t w przypadku pszenicy konsumpcyjnej, z kolei pszenica paszowa wyceniana jest na 750 - 890 zł/t. Zauważalne jest znaczne rozwarstwienie cen. Wynika ono z licznych czynników - m.in. od regionu, ale też konkretnej firmy i zapotrzebowania na towar.

Wyceny pszenżyta mieszczą się w przedziale 600 - 750 zł/t, a żyta 550 - 650 zł/t. Pierwsze koszone będą jęczmiona (lokalnie żniwa jęczmienne już ruszyły). W zależności od zapotrzebowania w danym regionie ceny tego zboża oscylują w granicach 620 - 780 zł/t.

Rzepak utrzymuje poziom poniżej 2 tysięcy złotych

Za kilkanaście dni ruszą zbiory rzepaku. Aktualne wyceny nie są nadal w żadnym stopniu atrakcyjne. Co prawda rzepak odbił się od dna, ale pomimo niewielkich wzrostów pozostaje na poziomie 1700 - 1800 zł/t. Przy czym jest to cena bazowa. Finalnie będziemy mieli do czynienia nie tylko z różnymi wycenami, ale także zastosowaniem szeregu współczynników korygujących cenę. Wiele punktów skupowych będzie potrącać cenę za niskie zaolejenie (z kolei mało kto płaci za wysoki poziom oleju). Od cen bazowych straty będą także na ewentualnych zanieczyszczeniach i wilgotności.

Ceny będą się dopiero klarować

Jak narazie trudno jest aktualne wyceny odnosić do cen proponowanych w żniwa. Niewiele firm "odkrywa" się z cenami na nadchodzące lada dzień zbiory. Nie możemy też odnosić do całego rynku wycen za świeży towar z nielicznych punktów skupowych odbierających towar w regionach, gdzie małe żniwa lokalnie ruszyły. Tak naprawdę rynek dopiero będzie się klarował.

Susza, która w znacznym stopniu przyczyniać się będzie do spadku plonowania w wielu regionach kraju, może mieć wpływ na ceny - zwłaszcza, że z brakiem wody borykały się także inne kraje będące dużymi producentami zbóż i rzepaku.

Z rynku dochodzi wiele głosów, że cena na samym początku żniw może być niska, by potem nieco wzrastać, co ma być efektem niskich zbiorów spowodowanych wspomnianą suszą. Na ile te dywagacje rynkowe się sprawdzą? Tego nie wie absolutnie nikt. W każdym bądź razie tendencja krótkoterminowa (ostatni miesiąc) jak dotąd jest taka, że pszenica małymi krokami idzie w górę, a rzepak ustabilizował się na poziomie nieco ponad 1700 zł/t.