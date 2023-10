Wielu rolników decyduje się na wykonanie części prac jesiennych poprzez usługi. Jakie ceny dominują tej jesieni?

Ceny usług rok do roku są na zbliżonym poziomie

Usługi nie tracą na popularności. Z szerokiego wachlarza usług korzystają często mniejsze gospodarstwa

Orka najbardziej energochłonna? Przy pracach uprawowych najdroższa jest orka oraz głęboszowanie

Ceny za usługę siewu mieszczą się zazwyczaj w przedziale 240 - 300 zł/ha. Pojawiają się pojedyncze ogłoszenia gdzie oferty za siew rozpoczynają się od 200 zł/ha, jednakże są to stawki zdecydowanie najniższe. Najczęściej usługodawcy podają stawkę 240 - 250 zł/ha. Przy czym zauważamy także kwoty na poziomie powyżej 300 zł/ha. Wiele zależy od tego jakim zestawem uprawowo - siewnym wykonywana jest usługa.

Orka z kolei to stawki zaczynające się zazwyczaj od 300 zł w górę. To najniższe kwoty. Z reguły liczyć się trzeba z wydatkiem 350 - 360 zł/ha. Pojawiają się także oferty orki usługowej w cenie 400 zł/ha. Biorąc pod uwagę energochłonność orki ceny powyżej 350 zł są jak najbardziej minimalnymi stawka do tej usługi. Sam wydatek paliwa to w zdecydowanej większości przynajmniej 15 l/ha. Dodajmy do tego trudne warunki polowe spowodowane suszą, co dodatkowo utrudnia orkę i zwiększa jej koszt.

Talerzowanie z kolei to przynajmniej 150 zł/ha, przy czym usługa ciężkimi bronami talerzowymi to kwoty na poziomie nawet 250 - 300 zł/ha. Różnica wynika oczywiście z jakości wykonania usługi. Po cięższych talerzówkach stanowisko jest często już gotowe do siewu.

Nieco droższe jest mulczowanie kukurydzy. Tutaj trzeba liczyć się z wydatkiem powyżej 250 zł/ha, a najczęściej podawane są kwoty 300 - 330 zł/ha. W przypadku wstępnej uprawy po zbiorze kukurydzy na ziarno jest to usługa jak najbardziej godna polecenia.

Głęboszowanie kosztuje zazwyczaj od 380 do 450 zł/ha. To oczywiście praca pochłaniająca bodajże największe pokłady energii ze względu na sporą głębokość pracy (oczywiście w zależności od tego ile "łap" ma głębosz i z jakim ciągnikiem jest zagregowany).

Wciąż na polach pozostaje dużo kukurydzy. Cena zbioru usługowego to najczęściej 550 - 600 zł/ha. Widełki dla tej usługi to przedział 500 - 700 zł/ha.

Dodajmy jeszcze, że część usługodawców oferuje również wykonywanie oprysków. Tu poziom cenowy to najczęściej 50 - 80 zł/ha, w zależności od sprzętu wykonującego usługę.

Wysoki koszt obsługi maszyn ma wpływ na ceny

Na ceny wpływ ma wiele czynników. Wysokie ceny paliw w ubiegłym roku oraz wzrost kosztów spowodowały, że stawki znacznie poszybowały. W tym sezonie teoretycznie paliwo jest nieco tańsze, aczkolwiek wysoki poziom cen utrzymują części zamienne. Jeszcze wyższe są stawki za roboczogodziny. W przypadku nowych maszyn finansowanych kredytem lub przez leasing wysokie są także koszty obsługi zobowiązań względem banków oraz leasingodawców. Summa summarum koszty amortyzacji sprzętu są duże, co uniemożliwia w zasadzie niższe stawki za usługi.