Rynek krajowy ziemniaka podlega stałym zmianom. Powierzchnia tej uprawy spada, natomiast zwiększa się import ziemniaka do Polski. Jak obecnie kształtują się ceny na rynku? Czego oczekują klienci?

Na przestrzeni ostatnich trzech lat areał uprawy ziemniaka zmalał z blisko 300 tys. ha (w 2019 r.) do niewiele ponad 180 tys. ha w roku 2022. Powierzchnia produkcji maleje, co nie koniecznie pokrywa zapotrzebowanie na ziemniaka. Widać to zwłaszcza po wartości handlu zagranicznego. Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi eksport ziemniaka w 2022 r. wyniósł ponad 38 tys. t, z kolei rok wcześniej – ponad 105,8 tys. ton. Jeśli chodzi o import, tu wolumen przywozu do Polski zwiększył się ze 137,7 tys. t w 2021 r. do 183,7 tys. t za rok 2022.

Co dominuje na rynku?

Na temat struktury na rynku ziemniaka oraz cen, rozmawialiśmy z Maciejem Kmerą z Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. w Broniszach. Jak mówił, rynek krajowy opiera się głównie na odmianach ziemniaka o białym miąższu oraz kremowym.

-Wśród konsumentów panuje coraz większa świadomość co do typów użytkowych. Wyzwaniem dla producentów jest sprostanie tym oczekiwaniom. W sprzedaży detalicznej, najchętniej schodzą ziemniaki paczkowane i określonego typu. Obecnie jakość ziemniaka jest już niższa, zależy to od odmiany oraz sposobu produkcji. Często stare odmiany np. Irga, które są wyrodzone, są słabszej jakości. Także o tej porze roku, sprzedający nie kupują starych odmian ze względu na straty jakościowe – komentował Kmera.

Ceny ziemniaka na rynku Bronisze

Odmiany najpopularniejsze, jak Noya, Catania, Sifra, Monte Carlo kształtują się na rynku hurtowym w Broniszach (na dzień 21 marca 2023 r.) w przedziale od 15-18 zł za worek 15 kg.

Ziemniaki importowane, są sprzedawane jako młode w cenach:

-ziemniak cypryjski - w granicach 3,50-3,75 zł/kg,

-ziemniak egipski - około 2,50 zł.

Jak wyjaśniał Maciej Kmera, jeśli chodzi o import ziemniaka, w tym roku nie jest on sprowadzany z Holandii i Belgii. Przyczyną tego mogły być słabe zbiory ziemniaka oraz cena zbyt wysoka na import.

Jakie ceny na rynku krajowym?

"Rynek Elizówka" Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - 1,48 zł/kg

Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - ziemniak krajowy 15-21 zł/15 kg

-ziemniak importowany (Cypr) - 3,20-4,00 zł/kg

Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. - 18-23 zł/15 kg

"Rolhurt" Zachodniopomorskie Centrum Handlowe - 20 zł/15 kg

AGROHURT S.A. - średnia cena 1,50 zł/kg

Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy S.A. Sandomierz - (cena na 16 marca) 1,00-1,20 zł/kg