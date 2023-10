Koszty wejścia Ukrainy do UE, fot. Shutterstock

Ukraina mimo toczącej się wojny ma ambicje szybkiego wejścia w struktury Unii Europejskiej. Jak wiemy jej potencjał rolniczy, choćby ze względu na świetne gleby, jest ogromny. Jak finansowo wyglądałoby dla innych krajów unijnych to działanie?

Nad tematem pochylili się ostatnio dziennikarze Financial Times, którzy konkretnie opisali koszty związane z ewentualnym wprowadzeniem Ukrainy w struktury unijne. Szacują oni, że nasz wschodni sąsiad byłby uprawiony do 186 miliardów euro w przeciągu siedmiu pierwszych lat po akcesji. Badań na ten temat dokonali urzędnicy UE, wykorzystano w nich istniejące zasady dotyczące budżetu Unii na lata 2021–2027. Obliczyli, oni że wiele państw członkowskich stałoby się płatnikami netto, a dotacje dla obecnych członków UE zmniejszyłyby się nawet o 20 proc.

Nie tylko Ukraina w UE

Badania nie obejmowały tylko Ukrainy, ale też potencjalne rozszerzenie o inne kraje, takie jak Mołdawia, Gruzja i sześć państw Bałkanów Zachodnich. W sumie dziewięć państw.

- Bilans finansowy włączenia wszystkich dziewięciu członków do istniejącego budżetu, zwanego wieloletnimi ramami finansowymi, wyniósłby 256,8 miliarda euro. Efekt domina dla istniejących państw członkowskich obejmowałby zmniejszenie dotacji dla gospodarstw rolnych o około jedną piątą. Choć pełne rozszerzenie mogłoby zająć dekadę lub dłużej i wymusiłoby duże reformy istniejących ustaleń budżetowych, szacowana skala niezbędnych zmian zdecydowanie przechyliłaby równowagę finansową – czytamy na łamach Financial Times.

- Wszystkie państwa członkowskie będą musiały wpłacać więcej i otrzymywać z budżetu UE mniej. Wiele państw członkowskich, które są obecnie odbiorcami netto, stanie się płatnikami netto – podsumował dokument Sekretariat Rady UE, cytowany przez gazetę.

Financial Times szacuje, że przy perspektywie zwiększenia UE o właśnie te dziewięć nowych państw członkowskich obecny budżet wzrośnie o 21 procent do 1,47 biliona euro. Odpowiada to około 1,4 procent dochodu narodowego brutto 36 krajów.

W dokumencie sugeruje się, że konieczne byłyby wprowadzenie tzw. okresów przejściowych i środków ochronnych.

Dane dotyczące wejścia Ukrainy do UE

Wejście Ukrainy wpłynęłoby najbardziej na rynek rolny. Z danych zebranych z badań urzędników i przedstawionych przez gazetę wynika, że nasz wschodni sąsiad kwalifikowałby się do otrzymania 96,5 miliarda euro z unijnej Wspólnej Polityki Rolnej w ciągu siedmiu lat. Z badania wynika też, że ta zmiana finansowa wymusiłaby cięcia dotacji dla gospodarstw rolnych dla istniejących państw członkowskich o około 20 procent.

- Ukrainie zakwalifikowałaby się także do płatności w wysokości 61 miliardów euro z funduszy spójności UE, których celem jest poprawa infrastruktury w biedniejszych państwach członkowskich. Jak szacuje badanie, wraz z dziewięcioma dodatkowymi państwami członkowskimi Republika Czeska, Estonia, Litwa, Słowenia, Cypr i Malta nie kwalifikowałyby się już do finansowania w ramach polityki spójności – czytamy w Financial Times .

Rozmowy na temat akcesji trwają. W ten piątek w Hiszpanii ma dojść do dyskusji w ramach grupy na temat rozszerzenia i sposobów, w jakie zmieni ono Unię. Trwa debata, czy UE ma zgodzić się na rozpoczęcie formalnych negocjacji akcesyjnych z Ukrainą do końca tego roku, na co naciska Kijów.

- Wpływ Ukrainy na unijny system dotacji rolnych będzie najbardziej znaczący. Największym odbiorcą bloku byłaby Ukraina, posiadająca 41,1 mln hektarów użytków rolnych, co wypchnęłoby Francję na drugie miejsce. Oznaczałoby to, że płatności dla obecnych odbiorców spadłyby o 20,3 procent na hektar kwalifikujących się gruntów rolnych. Oprócz Ukrainy dodanie pozostałych ośmiu krajów kosztowałoby łącznie 29,9 miliarda euro płatności w ramach WPR – podaje wyliczenia Financial Times.