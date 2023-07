Siano wciąż jest bardzo popularną paszą w polskich gospodarstwach. Jest tańsze w produkcji niż sianokiszonki, ale jego przygotowanie wcale nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać.

W wielu gospodarstwach trwają zbiory użytków zielonych z drugiego pokosu

Częstym wyborem wśród hodowców - pomimo dużej popularności sianokiszonek - jest wciąż siano

Odpowiednia ilość suchej masy kluczowa

Przygotowanie dobrego jakościowo siana nie jest wcale tak banalnym zadaniem - tylko pozornie jest to najłatwiejsza w produkcji w gospodarstwie pasza. Samo przygotowanie siana to zadanie wymagające dużego spokoju i cierpliwości. Tak naprawdę żeby wyprodukować dobre jakościowo siano musi nam przede wszystkim dopisać nieco szczęścia, gdyż to pogoda odgrywa pierwsze skrzypce podczas tworzenia tejże paszy.

Wilgotność siana powinna być mniejsza niż 20%. Przyjmuje się, że powyżej tego progu istnieje wysokie ryzyko porażenia przez grzyby pleśniowe. Niemniej pojawia się jeszcze jeden bardzo ważny czynnik determinujący odpowiednią wilgotność siana - niedosuszony materiał może ulec samozapłonowi. Do takiego zdarzenia może dojść, kiedy bakterie biorące udział w fermentacji wytworzą odpowiednio wysoką temperaturę wewnątrz siana. Aby jednak do samozapłonu doszło oprócz wysokiej temperatury musi dojść drugi czynnik - niski udział suchej masy (optymalny udział suchej masy określa się na około 86%). Dodajmy że podwyższona wilgotność i niski udział suchej masy przyczyniają się także do "zagotowania się" siana - taki produkt również nie jest zalecany do skarmiania.

Często zwracamy uwagę na dwa elementy, wedle których podejmowana jest decyzja o prasowaniu - szeleszczenie przygotowywanego siana i kruszenie. Nawet obydwa te czynniki występujące jednocześnie nie świadczą jednak o gotowości technologicznej do prasowania (szacuje się, że nawet jeśli źdźbła kruszą się i szeleszczą to nawet po trzech dniach to wciąż możemy mieć zaledwie około 50% suchej masy w przygotowywanym surowcu).

Kiedy więc siano jest gotowe? Tu musimy wykazać się w dużej mierze doświadczeniem organoleptycznym. Z jednej trony bowiem materiał musi być faktycznie szeleszczący i kruszyć się przy zginaniu źdźbła, z drugiej powinien mieć naturalny zielony kolor. Oczywiście do tych elementów dochodzi charakterystyczny zapach. Absolutnie nie prasujemy jeszcze skoszonego materiału, który po wzięci w dłonie wygina się zamiast kruszyć i czuć w nim choćby odrobinę wilgoci.

Ile razy przerzucać siano?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi co do tego ile razy należy obracać siano, by uzyskać towar jak najlepszej jakości. Z pewnością jednak nie można z tą czynnością przesadzać, bowiem doprowadzimy do wykruszenia się traw. Po skoszeniu warto jak najszybciej równomiernie rozrzucić siano. W przypadku odpowiednio wysokiej temperatury, a przede wszystkim dużego nasłonecznienia, już po około 24 godzinach od skoszenia zawartość wody spada do około 60%. Oczywiście wartości te będą niższe przy pochmurnej pogodzie. Po 48 godzinach i dwukrotnym obróceniu materiału (a jednocześnie wciąż odpowiedniemu nasłonecznieniu i temperaturze) zawartość wody oscyluje w granicach 40%. Tak jak wspominaliśmy - nie ma sensu wykonywać zbyt wielu przejazdów z przetrząsaniem. Przy zawartości wody niższej niż 40% skoszone trawy łatwo się łamią i kruszą, co doprowadza do strat. Ewentualne przetrząsanie powinno być mniej intensywne - de facto sprowadza się tylko do obrócenia suszonego surowca, by ten miał lepszy przepływ powietrza a jednocześnie został "odbity" od ziemi.

Po intensywnych stratach wody w pierwszych dniach (do 60% w ciągu dwóch dni) kolejnych dobach oddawanie wody jest nieco wolniejsze. Jednakże można przyjąć, że każdego dnia skoszone trawy oddają około 10% wody (do 15% jeśli jest pokos jest mniejszy, a temperatury wysokie). Tak więc najczęściej siano gotowe jest nie wcześniej niż po 4 dniach (w bardzo sprzyjających warunkach), a z reguły nawet po 6-7 dobach. Oczywiście proces ten schnięcia jest wolniejszy, jeśli w czasie suszenia pojawią się opady.

Jeden deszcz to mniej składników, ale częste opady niweczą pracę

Niestety podczas sianokosów napotykamy także wiele trudności. Niejednokrotnie pojawiają się opady. Jeśli raz czy dwa pojawią się delikatne deszcze to teoretycznie straty są jeszcze niewielkie (składniki pokarmowe są częściowo wypłukane, ale siano wciąż nadaje się do skarmiania). Gorzej, jeśli po skoszeniu przyjdzie kilka deszczowych dni i spadnie kilkadziesiąt litrów wody /m2. Wówczas praktycznie w każdym przypadku siano straci naturalną barwę, a źdźbła staną się brązowe lub wręcz czarne. Jest to towar nie nadający się do skarmiania - nie tylko nie oferuje żadnej wartości pokarmowej, ale może wręcz zaszkodzić zwierzętom.