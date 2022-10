Na to pytanie starali się odpowiedzieć uczestnicy międzynarodowej konferencji Fat&Oil Industry, która odbyła się 20 października w Warszawie. Jej organizatorem było APK Inform, a portal farmer.pl był partnerem medialnym wydarzenia.

Więcej na temat rynków rolnych i wpływie również na polskie rolnictwo pisaliśmy w artykule poniżej. Rafał Mładanowicz, pełnomocnik ministra rolnictwa ds. rozwoju współpracy z Ukrainą, obecny na spotkaniu, omówił jakie wyzwania czekają nas w przyszłości. Co planuje Polska, a czego spodziewa się Ukraina?

Z danych przedstawionych przez Mirosława Marciniaka, z InfoGrain, liderem importu rzepaku w UE jest Polska, dokąd od początku lipca przywieziono już 400 tys. ton (mowa tylko o rzepaku spoza UE). To głównie zasługa Ukrainy, skąd od początku sezonu wjechało już 370 tys. ton. A w jego ocenie łączny import rzepaku z Ukrainy do końca grudnia może wynieść nawet 600 tys. ton. Produkcja w tym kraju zapowiada się na wysoką.

Jaka produkcja w Ukrainie?

Jak mówił podczas konferencji, wiceminister ds. polityki rolnej i żywnościowej Ukrainy Taras Wysocki, kraj ten zebrał w tym sezonie ok. 3 mln t rzepaku i po zasiewach pod zbiory roku 2023 można już prognozować, że ta liczba będzie ponownie taka sama lub większa. W wypadku słonecznika spodziewa się on tegorocznych zbiorów na poziomie 10 mln t. Liczy na to, że najprawdopodobniej te zebrane plony uda się przetworzyć i wyeksportować z Ukrainy.

O jakich wielkościach mówimy?Jak wynika z wykładu Svitlany Kirichok z APK-Inform ogólnie nasion oślin oleistych w Ukrainie w sezonie 2018/2019 zebrano 22,9 mln t, kiedy w sezonie 2022/2023 spodziewanych jest 17,3 mln t. Z czego większość gatunków odnotuje spadki, z wyjątkiem rzepaku. Ten w sezonie 2018/2019 oceniany był na 2,8 mln t, a teraz spodziewa się go 3,2 mln t. Ma nastąpić duży spadek w zbiorach słonecznika, który notowany był w podawanym przykładowo sezonie na 15,3 mln t, teraz ma się kształtować na 10,6 mln t i niewielki dotyczący soi (z 4,8 mln t do 3,5 mln t).

Eksport słonecznika z Ukrainy w sezonie 2021/2022 oceniany był na 1,629 mln t, a w sezonie 2022/2023 prognozuje się, że zmniejszy się on o 14 proc. i wyniesie 1,4 mln t. Eksport nasion rzepaku jest z kolei prognozowany o 9 proc. wyżej niż w sezonie 2021/2022, kiedy to wynosił on 2,715 mln t i ma wynieść w 2022/2023 – 2,955 mln t. Ukraińcy przewidują też zwiększony eksport soi w porównaniu z sezonem 2021/2022 (1,390 mln t) o aż 30 proc. do 1,8 mln t w sezonie 2022/2023.

Co się dzieje na granicy?

Na temat swojej zachodniej granicy wypowiedziała się podczas spotkania Iryna Moroz z AGA Partners, która mówiła o problemach logistycznych utrudniających eksport produktów rolno-spożywczych. W wypadku ciężarówek, a więc transportu drogowego podkreślała zatłoczenie na granicy ukraińsko-polskiej. Mówiła o strajkach polskich kierowców ciężarówek i opóźnieniach w kontroli dokumentów. W kontekście kolei zaznaczała ograniczenia nałożone przez koleje ukraińskie, zatory na granicy, które wynikają też z szerokości torów. Nie mniej wszyscy dziękowali Polsce za ogromne zaangażowanie w niesieniu pomocy pogrążonej w wojnie w Ukrainie.