W najbliższy wtorek ma być ogłoszony plan interwencyjnego skupu zbóż w kraju. Przed ogłoszeniem tych działań, minister spotkał się z branżą, aby poznać ich opinie i rady w tym względzie. Jakie propozycje padły z ich strony?

Jak już pisaliśmy, wczoraj (14 lipca 2022 r.), w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), odbyło się spotkanie ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka z przedstawicielami branży rolniczej oraz instytucji państwowych.

Na spotkaniu przedstawiciele branż (produkcji, handlu oraz przetwórstwa, a także analitycy rynku), podali swoje spostrzeżenia na temat importu zbóż z Ukrainy i rozwiązań dotyczących destabilizacji krajowego rynku.

Dziś na konferencji prasowej w resorcie rolnictwa, padło iż, rząd jest przygotowany na skupienie i zmagazynowanie ziarna, aczkolwiek prace są cały czas w toku. Szczegóły zostaną udostępnione we wtorek. O tym napisaliśmy w tekście poniżej.

Jakie zagadnienia padły na spotkaniu z ministrem rolnictwa?

My przyglądamy się temu, jakie konkretne rozwiązania podczas spotkania w siedzibie KOWR, miały dla wicepremiera organizacje rolnicze. Zapytaliśmy o to Wiktora Szmulewicza, prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych.

- Obecnie jesteśmy przed żniwami i każde wejście zboża na nasz rynek - nawet pszenicy w mniejszej ilości - powoduje sytuację budzącą problem sprzedaży zboża po dobrych cenach, w okresie żniw lub po nich - mówił nam Szmulewicz. Problematyczne jest teraz, jego zdaniem, magazynowanie ziarna, bo bardzo dużo powierzchni magazynowych, zabrało to pochodzące z Ukrainy.

- Zgłosiłem propozycję skupu interwencyjnego, na co istnieje akceptacja, dalej pozostaje to kwestią rządu. Proponowałem też, aby spółka Elewarr zajęła się skupem zbóż terminowym, uzgodnionym z rolnikiem. Po podpisaniu umowy na dostarczenie zboża w terminie uzgodnionym przez rolnika, dostawałby on zaliczkę, a resztę po dostawie, w aktualnych cenach rynkowych. Jest dziś ta presja sprzedaży zbóż, ze względu na wiele zobowiązań finansowych. Trzecim moim zamysłem, było uruchomienie podobnego systemu jak do wakacji w spłacie kredytów hipotecznych do mieszkań. Dla rolników, proponowałem wakacje w spłacie posiadanych zobowiązań, co dałoby mniejszą presję na sprzedaż zboża – tłumaczył Wiktor Szmulewicz.

Jakie propozycje miały inne organizacje rolnicze?

- Na spotkaniu padł pomysł by przeznaczyć kukurydzę na biogaz. Według mnie, dobrym rozwiązaniem byłoby przeznaczenie tej kukurydzy dla trzody chlewnej, co wymagałoby uruchomienia tej produkcji – mówił redakcji Tomasz Obszański, przewodniczący NSZZ RI "Solidarność".