W ubiegłym roku, po wieloletnim spadku, stopniowo wzrosła liczba producentów ekologicznych. Również w przypadku ekologicznej produkcji zbóż, zauważalny jest przyrost. Z czego wynikają zmiany? I jakie są stawki cenowe dla zbóż?

Według danych Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS), w ogólnym udziale powierzchni ekologicznych użytków rolnych, to właśnie zboża stanowią największy odsetek produkcji. W 2020 r. areał przeznaczony pod zboża ekologiczne, stanowił 148 393,7 ha, czyli 29,2%.

Struktura użytków rolnych w produkcji ekologicznej, źródło: IJHARS

Jak przyznają producenci rolni oraz firmy skupujące zboża, obecna tendencja wzrostowa, może wynikać głównie ze wzrostu kosztów na rynku nawozów. Spory wpływ mają też kwestie dopłat do produkcji ekologicznej.

Czy sprzedaż zbóż ekologicznych jest opłacalna?

Firmy zajmujące się skupem ekologicznych zbóż przyznają, że obecnie, głównie przez sytuację za wschodnią granicą, panuje dość spory popyt na pszenicę, kukurydzę, owies i rośliny oleiste. Jednak, w związku z rosnącymi cenami frachtu, znaczne ilości zboża ekologicznego eksportowanego dotychczas, zostają w Polsce. Część płodów ekologicznych, jest sprzedana właśnie jako konwencjonalne, głównie z powodu korzystniejszych ofert cenowych.

O ocenę i możliwości sprzedaży ekologicznych produktów, zapytaliśmy Łukasza Pergoła, który zajmuje się uprawą owsa, żyta i gryki w tym systemie produkcji. Jak przyznaje, głównie zainteresowanie takimi produktami, jest powszechne w większych miastach.

– W sprzedaży produktów z gospodarstwa, znaczną rolę odgrywa reklama. Owszem, pomocne są media społecznościowe, ale mimo wszystko sprzedawane są produkty w nieznacznych ilościach. Jeśli chodzi o zbyt, to jest on różny w zależności od roku. Często jest tak, że jeśli na rynku jest znaczna ilość płodów, to zwyczajnie nie ma na nie zbytu. Również z powodu wyższej ceny zbóż konwencjonalnych, nierzadko ekologiczne zboża są sprzedawane właśnie z przeznaczeniem jako konwencjonalne – mówił rolnik.

A jak jest z opłacalnością? Według Łukasza Pergoła, ta jednak spada z roku na rok. -Plon jest mniejszy, więc z opłacalnością jest różnie, w pewnym stopniu rekompensuje to dopłata. By coś się zmieniło na rynku ekologii, to przede wszystkim musiałoby być większe nastawienie na przetwórstwo krajowe. Obecnie większość płodów wyjeżdża za granice kraju i wraca do nas jako gotowy produkt. Jeśli ktoś sam produkuje, przykładowo mąkę ekologiczną ze zbóż, to zyski z tej produkcji mogą się zwielokrotnić, jednak wolumeny sprzedaży nie są wysokie -podkreślał Pergoł.

Gdzie sprzedawać ekologiczne zboża?

Na rynku, dostępnych jest niewiele podmiotów skupujących ekologiczne zboża. Główne z nich to m.in.:

-Cefetra

-FutureForganic GmbH

-Agerona

-Melvit S.A.

Wiele ogłoszeń znajdziemy również na portalach społecznościowych (grupy rolnicze) oraz portalach typowo sprzedażowych. Co więcej, pomocne stają się działania ośrodków doradztwa rolnego w tym kierunku i stworzona strona e-bazarek - umożliwiająca sprzedaż produktów rolnych bezpośrednio od producenta.

Jakie ceny zbóż ekologicznych w skupach?

Poniżej przedstawiamy średnie zestawienie cen zbóż, uzyskane na podstawie wywiadu telefonicznego:

-pszenica 1850 – 1950,

-żyto 1500,

-kukurydza 1820-1920,

-pszenżyto 1600-1700,

-owies 1400-1600.