Przekwitł już mniszek lekarski co oznacza, że kukurydza została zasiana. Z roku na rok rośnie areał jej uprawy w naszym kraju. Powodów tej sytuacji jest kilka, a główny, na który można wskazać, to łatwość jej uprawy. Uproszczenia w jej uprawie są wskazane.

Tadeusz Szymańczak, ze Skrzelewa w woj. mazowieckim od blisko 40 lat uprawia kukurydzę w monokulturze stosując uprawę uproszczoną. Na jej uprawie "zjadł zęby".

W jego ocenie pług jest destruktorem gleby. Bez niego buduje zawartość próchnicy w glebie. Zwiększenie jej zawartości w profilu glebowym odpłaca się mu oszczędnościami w uprawie. W ten sposób optymalizuje nawożenie m.in. poprzez zwiększenie potencjału wodnego gleby.

Uprawa kukurydza jest łatwa i przyjemna. Rolnik do uprawy pola pod tę roślinę wykorzystuje w zasadzie jedynie agregat.

Rolnik nie raz spotykał się z opiniami, że uprawy tego zboża w monokulturze prowadzi do wyjaławiania gleby. Jak podkreślił – nie jest to prawdą. Tak samo odpiera zarzuty, które mówią o spadku plonowania kukurydzy oraz o rosnącym z roku na jej zachwaszczeniu. Nie obserwuje również wzmożonej presji chorób i szkodników. Jak w każdej uprawie, także do tej są odpowiednie środki chemiczne.

– Doniesienia naukowe są podstawą mojego działania – przyznaje Tadeusz Szymańczak, podczas wywiadu dla nas, w którym opowiada o technologii uprawy kukurydzy. Technologią w której on produkuje kukurydzę zaraził innych rolników. Sam nie raz przyglądał się, jak tę roślinę uprawia się w Stanach Zjednoczonych i właśnie m.in. od amerykańskich farmerów czerpał przydatne doświadczenia. Monokultura w jego ocenie jest dobrą odpowiedzią na rosnące koszty produkcji roślinnej.

Zacznijmy od plonowania, które jest najważniejszym ekonomicznym parametrem oceny opłacalności produkcji rolnej. – Każdemu życzę takich plonów, jakie uzyskuje – mówi – wskazując na 11.5 tony suchego ziarna z hektara.

Technologię uprawy kukurydzy rolnik modyfikował na przestrzeni lat, nie jest wierny jednej i tej samej od wspomnianych blisko 40 lat. Tę w której obecni produkuje wykorzystuje od dekady, ale ciągle bez pługa.

– Gleba jest materią żywą w której są zarówno drobnoustroje tlenowe, jak i beztlenowe. Jeśli orzemy pole to zakłócamy jej naturalną strukturę – podkreśla. Zaburzane są także jej warunki wodno-glebowe, a przecież woda w produkcji odgrywa kluczową rolę. Ziarno potrzebuje odpowiednio wilgotnej gleby na odpowiednim poziomie, żeby mogło wykiełkować, potrzebuje jej na dalszych etapach wzrostu. Co więcej przykrycie słomy na kilkudziesięciu centymetrach powoduje jej gnicie. Pług równa się nie równe wschody związane z przesuszeniem gleby – wylicza. Długo można by wskazywać na czynniki niepożądane, które zostałyby sprokurowane w następstwie plonowanie roślin przez wykorzystanie pługa w uprawie. – Nie wolno zakłócać procesów zachodzących w naturalnym środowisku, trzeba im sprzyjać – podkreśla Tadeusz Szymańczak.

Przygotowanie pola pod kukurydzę następuje jesienią i zaczyna się od wysiania nawozów. W pierwszej kolejności rozsiewane są fosfor i potas, a następnie są wymieszany z glebą przy użyciu agregatu z ciężkim wałem zagęszczającym. Agregat pracuje do głębokości 13 – 14 cm mieszając jednocześnie glebę ze słomą pożniwną. Płytkie przejazdy pozwalają na wprowadzenie resztek pożniwnych od warstwy tlenowej gleby.

– Taki bałagan na polu pozostawiam do wiosny – mówi rolnik.

Następnie, wiosną, wysiewany jest mocznik, który znowu przy użyciu wspomnianego agregatu jest mieszany z glebą, jednakże maszyna ustawiona jest na płytszą „robotę”, bo jedynie na 3,5 cm. W takie stanowisko wysiewana jest kukurydza.

W tym roku, do prac wiosennych zamiast agregatu została wykorzystane brona talerzowa z wałem.

Tydzień po siewach kukurydzy rolnik podaje do glebowo herbicydy. Dlaczego spieszy się i nie czeka na wykiełkowanie roślin? Dlatego, że do zwalczania chwastów wykorzystuje także glifosat, który świetnie radzi sobie z uciążliwymi chwastami. Jeśli jakieś chwasty wrażliwe nie poddadzą się temu zbiegowi są robione poprawki, najpóźniej do 2 – 4 listka kukurydzy. Dodatkowy wyjazd opryskiwacza w pole odbywa się w asyście technik satelitarnych po wcześniejszym zmapowaniu pola.

Uproszczona uprawa – na co zwraca uwagę rolnik – jest potrzebna ze względu na coraz częściej występujące na Mazowszu burze piaskowe, które zauważane są już w marcu. Płytko wymieszane resztki pożniwne tworzą naturalną osłonę dla gleby i zabezpieczają ją przed przenoszeniem.

Tadeusz Szymańczak w szczegółach opowiedział o uproszczonej uprawie kukurydzy. W rozmowie omówił ją krok po kroku. Zapraszam do obejrzenia wywiadu z nim.