Polska jest w czołówce producentów piwa w Unii Europejskiej. Dobrego piwa nie ma bez dobrego jęczmienia, ziarna wysokiej jakości nie da się z kolei uzyskać bez odpowiedniej odmiany. Odmiana RGT Planet od RAGT to wybór, który doceniają zarówno rolnicy, jak i słodownie.

To będzie dobra wiosna dla browarnego?

Wysokie ceny surowca w roku 2022 oraz w kontraktach na sezon 2023, oferowanych przez słodownie takie jak Soufflet Polska, Crisp Malt, Malteurop Polska, Viking Malt, Namysłów oraz inne firmy, działające w tym segmencie, zachęcają do zainteresowania się uprawą jęczmienia browarnego w 2023 roku. Rolnicy, którzy od lat mają w swoim płodozmianie to zboże, z optymizmem patrzą na opłacalność tej uprawy po minionym sezonie i bardzo możliwe, że grono plantatorów jęczmienia browarnego rozszerzy się w tym roku.

Najbardziej rozpowszechniona odmiana browarna w Europie i w Polsce

Zarówno wieloletni producenci jęczmienia browarnego, jak i ci, którzy dopiero podejmują się uprawy tego gatunku, wybierają odmiany sprawdzone, które plonują wysoko i stabilnie w wieloleciu.

W ofercie nasion odmian browarnych na rynku polskim dominuje odmiana RGT Planet. Popularność wśród polskich rolników odzwierciedlają liczby hektarów na jakiej uprawia się odmianę - areał uprawy tej odmiany w porównaniu do drugiej najpowszechniejszej w uprawie jest o ponad 100 proc. większy (wg plantacji rozmnożeniowych)

Jest to najszerzej uprawiana odmiana browarna nie tylko w Polsce, ale też w Europie i najprawdopodobniej jedna z najpopularniejszych na świecie. RGT Planet uprawia się w obu Amerykach, Chinach, a także w Afryce oraz Nowej Zelandii – wszędzie tam, gdzie są odpowiednie warunki do uprawy jęczmienia browarnego, co świadczy o wybitnej adaptacyjności tej odmiany do różnych środowisk.

Dlaczego rolnicy stawiają na RGT Planet?

RGT Planet to odmiana wzorcowa COBORU, gdzie wynikami w badaniach potwierdza swoją wysoką przydatność do uprawy. Odmiana plonuje bardzo wysoko i stabilnie. Niezależnie od warunków uprawy, panujących na przestrzeni lat, zawsze jest na szczycie tabel podsumowujących plonowanie.

Charakteryzuje się ogromną elastycznością do warunków, łatwością w uprawie i przydatnością do uprawy na różnych stanowiskach, co zapewnia stabilność plonowania w każdych warunkach. Świadczą o tym m.in. średnie wyniki Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, w których odmiana RGT Planet plonowała powyżej wzorca zarówno na poziomie agrotechniki a1 (bez ochrony) i a2 (z ochroną).

Korzystne cechy agronomiczne odmiana RGT Planet łączy ze zdrowotnością, zabezpieczającą przyszły plon oraz jego jakość. Bardzo dobry profil zdrowotnościowy odmiany RGT Planet zapewnia genetycznie zakodowaną wysoką odporność na mączniaka prawdziwego, rynchosporiozę, rdzę jęczmienia, plamistość siatkową i ciemnobrunatną plamistość.

Łączy rolnictwo z przemysłem piwowarskim

Szerokie rekomendacje do produkcji piwa otwierają szerokie możliwości sprzedaży, do wszystkich bez wyjątku słodowni, działających na rynku. Odmiana sprawdza się zatem nie tylko na polach rolników na całym świecie, ale również w przemyśle browarniczym i jest doceniana przez obie strony – rolnicy uzyskują bardzo dobre, stabilne plony ze swoich pól, a przemysł otrzymuje wyrównany, dobrej jakości surowiec.

Wynika to z faktu, że do produkcji słodu na potrzeby browarnictwa najbardziej odpowiedni jest jęczmień jary dwurzędowy, do której do grupy należy właśnie odmiana RGT Planet. Ziarno jęczmienia tej odmiany charakteryzuje się niską zawartością białka, co w przypadku surowca piwowarskiego jest cechą pożądaną. Niska zawartość białka w ziarnie korzystnie wpływa na klarowność piwa i niskie zawartości osadu. Kolejną ważną cechą RGT Planet jest wysokie wyrównanie ziarna.

Sukces z RAGT

RGT Planet to odmiana łatwa w uprawie, przydatna na każde stanowiska, w dużym zainteresowaniu przemysłu browarniczego. Czego można chcieć więcej?

Nasza hodowla wprowadza na rynek nową odmianę o podobnych cechach. Odmianę tą testowaliśmy już w uprawie w Polsce i pojawi sie już w ofercie 2023. RGT Asteroid to kolejna ”kosmiczna” odmiana od RAGT.

Myślisz ZBOŻA - myślisz RAGT. Dziękujemy za zaufanie Rolników!