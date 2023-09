Jęczmień ozimy powinien być wysiewany w dość wczesnych terminach, aczkolwiek w ostatnich sezonach wczesne siewy niekoniecznie są najlepszym wyborem.

Zbyt szybko wysiewany jęczmień ozimy jest bardziej narażony na infekcje chorobowe

Możliwe są opóźnienia w siewie jęczmienia - w tym sezonie w wielu miejscach późniejszy siew może być wskazany

Zbyt szybkie siewy zwiększają ryzyko pojawienia się chorób

W ostatnich sezonach panuje tendencja do delikatnego opóźnienia siewu ozimin. W istocie rzeczywiste terminy siewu przesunęły się w kierunku drugiej połowy września - w przypadku żyta oraz jęczmienia - oraz przełomu września oraz października jeśli chodzi o pszenicę oraz pszenżyto.

Jęczmień jest – obok żyta – najszybciej wysiewanym zbożem ozimym. Niemniej o ile jeszcze kilka lat wstecz dość popularne były siewy tego zboża nawet w pierwszej dekadzie września, to obecnie w praktyce lepszym rozwiązaniem okazują się siewy najwcześniej w połowie tego miesiąca.

Szybki siew jęczmienia jest ryzykowny ze względu na większe ryzyko porażenia przez patogeny chorobotwórcze. Tu na pierwszy plan wysuwa się ewentualna infekcja mączniakiem prawdziwym zbóż i traw. Niemniej groźne są także choroby podstawy źdźbła – w tym sezonie to właśnie m.in. łamliwość podstawy źdźbła stanowiła największy problem w zbożach ozimych. Uzupełnieniem groźnych jesiennych infekcji jest w jęczmieniu ozimym plamistość siatkowa. Oczywiste jest, że na plantacjach zakładanych zbyt szybko dynamika infekcji będzie wyższa. Tak więc siew we wczesnych terminach może się wiązać z koniecznością wykonania ochrony fungicydowej jeszcze jesienią – ze szczególnym ukierunkowaniem na ograniczenie porażenia wspomnianym mączniakiem i chorobami podstawy źdźbła.

W przypadku jęczmienia istotnym problemem są również szkodniki, zwłaszcza mszyca, która jest wektorem chorób wirusowych. Szczególnie groźna jest na plantacjach wysiewanych we wczesnych terminach. Jęczmień – obok rzepaku oraz żyta – jest w okresie jesiennym oziminą, która tworzy największą masę liściową. Stanowi więc atrakcyjną uprawę dla mszyc, a masowe naloty rozpoczynają się często w momencie, kiedy trwają zbiory kukurydzy na ziarno – wówczas szkodniki szukają nowych miejsc do żerowania i to rzepaki oraz jęczmiona są często ich pierwszym wyborem.

Jest sucho - lepiej poczekać z siewem

Obecnie w warunkach suszy lepiej jest odczekać z siewem jęczmion do opadów deszczu. Wysiew kilka dni po tzw. optymalnym terminie będzie znacznie lepszym rozwiązaniem – oczywiście jeśli pojawią się opady. Wówczas dynamika wschodów jest znacznie lepsza, a ponadto są one znacznie bardziej wyrównane. Tak jak wspominaliśmy wcześniej – zmniejszamy również ryzyko porażenia przez choroby i uszkodzenia związane z żerowaniem szkodników.

Jednakże pamiętajmy o tym, ze jęczmień powinien rozkrzewić się jesienią, a do tego potrzebuje odpowiedniej ilości dni z temperaturami pozwalającymi na wegetację – szacuje się, że jesienią jęczmiona potrzebują przynajmniej 40 dni wegetacji. Oprócz tego konieczne jest odpowiednie ukorzenienie roślin, co pozwala na lepsze pobranie składników pokarmowych, a co za tym idzie zwiększa zimotrwałość. Jeśli jednak zwrócimy uwagę na warunki pogodowe w ostatnich sezonach to wysiew nawet do końca września jest jak najbardziej możliwy. Przy korzystnym układzie pogodowym realny jest nawet siew w pierwszym tygodniu października (przy czym raczej w regionach południowo – zachodnich).

Bądź co bądź delikatne opóźnienia w siewie jęczmienia ozimego są może nie tyle wskazane, co jak najbardziej możliwe bez uszczerbku na plonowaniu, a od strony agrotechnicznej nawet pożądane ze względu na niższe ryzyko porażeń chorobowych. Na ten moment nie ma sensu przyspieszać siewu, zwłaszcza, że w niemal całym kraju występuje silna susza.