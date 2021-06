Jęczmień ozimy jak marzenie

Jak na razie, warunki pogodowe sprzyjają temu zbożu. Na ile? O tym w relacji filmowej z lustracji plantacji na Mazowszu.

W ramach „Dni Pola z Farmerem - 2021” odwiedziliśmy gospodarstwo pod Nasielskiem w którym uprawiane jest to zboże. Zawarte w nim uwagi i spostrzeżenia mogą stanowić cenne uzupełnienie wiedzy odnośnie agrotechniki uprawy jęczmienia ozimego w rejonach na wschód od linii Wisły. To ważne dla rolników z tej części Polski, bo popularność tego zboża w tej części naszego kraju nie była duża, a co za tym idzie także głębsza znajomość jego agrotechniki

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

. Tymczasem od kilku lat obserwowany jest wyraźny trend rozszerzania uprawy jęczmienia ozimego w kierunku wschodnim.Zapraszamy do obejrzenia filmu.