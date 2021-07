Jęczmień ozimy MELIA – relacja z plantacji z województwa Kujawsko-Pomorskiego IGP POLSKA oraz PROCAM

Jęczmień ozimy MELIA to odmiana sześciorzędowa, zarejestrowana w 2019 roku w COBORU, wczesna, dobrze wykorzystuje wczesno-wiosenne zasoby wodne. Do wykorzystania w intensywnej produkcji należy pamiętać o zastosowaniu regulatorów wzrostu. Jęczmień MELIA charakteryzuje się bardzo wysoką zimotrwałością – nie boi się zimy oraz co najważniejsze numer 1 w plonie wśród jęczmieni – MELIA jest wysokowydajną odmianą.

Uzyskanie wysokich plonów nie było by możliwe przez wysoką odporność na choroby, wysoka tolerancja na ramularie, rynchosporiozę, genetyczna odporność na mączniaka prawdziwego oraz gen odporności na żółtą mozaikę jęczmienia.

Chcesz mieć dobry jęczmień? Zasiej MELIE.

- wysoka zimotrwałość

- plon nr 1 w PDO

- wysoka zdrowotność

