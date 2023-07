Jęczmień ozimy potrafi odwdzięczyć się wysokim plonem i co ważne, jest to gatunek wysoko odporny na wiosenną suszę. fot.KM

Jęczmień ozimy cieszy się większym zainteresowaniem w ciągu ostatnich lat, co obserwujemy po wzroście powierzchni jego zasiewów. Jakie cechy koniecznie brać pod uwagę przy doborze odmian? Na które odmiany warto postawić? Sprawdzamy wyniki COBORU.

Powierzchnia uprawy jęczmienia ozimego wzrosła na przestrzeni ostatnich lat, przy czym forma ozima dominuje nad jarą. Według danych ARiMR od 2020 r. areał przeznaczony pod jęczmień ozimy wzrósł do 351 tys. ha (z 242 tys. ha), z kolei forma jara pod sezon 2023, zajmowała ponad 289 tys. ha. Skąd ta zmiana? Przy sprzyjających warunkach pogodowych, jęczmień ozimy potrafi odwdzięczyć się wysokim plonem. Rozwija się szybciej niż pozostałe zboża oraz na co zwracamy uwagę coraz częściej, jest to gatunek wysoko odporny na wiosenną suszę.

Dobór odmian jęczmienia ozimego – nie tylko plenność

Oprócz wysokiej zdolności plonotwórczej, niezmiennie pożądane są odmiany o wysokiej odporności na choroby. Jęczmień jest zbożem bardziej skłonnym do wylegania, a także cechuje się stosunkowo małą odpornością na wymarzanie. Dlatego pośród poszukiwanych parametrów doboru odmian, są to czynniki na które producenci również powinni zwracać uwagę.

Przy wyborze odmiany warto zatem sięgać po te o sprawdzonej odporności na wyleganie i sztywnej, krótkiej słomie - takie cechy często posiadają odmiany krótsze oraz dwurzędowe. Pod kątem zdrowotności odmian, w ostatnich latach na jęczmieniu powszechnie pojawia się rdza jęczmienia, plamistość siatkowa i mączniak prawdziwy. Pod uwagę warto brać także odporność na rynchosporiozę, ciemnobrunatną plamistość, czy tolerancję na wirusa żółtej karłowatości jęczmienia.

Rekomendacje jęczmienia do siewu według Listy Odmian Zalecanych

W Krajowym Rejestrze figuruje 50 odmian jęczmienia ozimego. Większość stanowią odmiany wielorzędowe pastewne (37), mniej jest odmian dwurzędowych (13), a wśród nich występują dwie o typie browarnym.

Co roku do uprawy w poszczególnych województwach, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych publikuję listę odmian (LOZ) tworzoną na podstawie wyników doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO). Obecnie zestawienie obejmuje 19 odmian, z czego większość pochodzi z zagranicznych hodowli, a tylko jedna – Giewont z polskiej.

Na liście odmian pastewnych dominują jęczmiona wielorzędowe, z czego pięć to odmiany dwurzędowe. Na tegorocznym zestawieniu wpisano tylko jedną odmianę browarną – Suez z hodowli Saatbau. Pośród odmian zalecanych do siewu, najwięcej rekomendacji zyskała odmiana Jakubus, polecana dla 14 województw. Kolejno dla dziewięciu odmiany: Mirabelle, SU Jule i KWS Morris. Najwięcej odmian jest polecanych do siewu w województwach: lubuskim, łódzkim i śląskim.

źródło: COBORU

W badaniach PDO poprzedzających rekomendację odmian, wyżej wymienione odmiany uzyskały następujące wyniki poziomu plonowania (w doświadczeniach z wysokim poziomem agrotechniki - zwiększone nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami):

- Jakubus 107,4 dt/ha,

- Mirabelle 104,9 dt/ha,

- KWS Morris 104,5 dt/ha,

- SU Jule 106,3 dt/ha.