Jęczmień ozimy nie uległ czerwcowej suszy

Na Podlasiu mimo braku opadów w czerwcu, jęczmień ozimy prezentuje się dobrze. Jego zbiór rozpocznie się za około 2 tygodnie.

W ramach „Dni Pola z Farmerem - 2021” systematycznie wizytujemy plantację jęczmienia ozimego w powiecie łosickim. Zboże to znakomicie wykorzystało majowe opady a jako że wcześnie kończy wegetację, zdecydowanie słabiej odczuło niedobór opadów w czerwcu. Na dzień 1 lipca rośliny prezentują się doskonale i wkrótce powinny być gotowe do zbioru.

Zapraszam do obejrzenia filmu z przedżniwnej lustracji jęczmienia ozimego. Szczególnie polecam go tym rolnikom ze wschodniej części naszego kraju, którzy dopiero rozważają wprowadzenie tego zboża do swoich gospodarstw.