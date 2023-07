Jakie plony? Póki co rolnicy podają średnio wartości od 7 do 8 t/ha, fot.KM

Małe żniwa stopniowo wkraczają w coraz szersze regiony Polski. Póki co zbierany jest jęczmień, choć w mediach społecznościowych rolnicy informują o pierwszych zbiorach rzepaku ozimego. Zaglądamy na Lubelszczyznę i Podkarpacie, gdzie jęczmień powoli schodzi z pól.

Tegoroczne zbiory jęczmienia rozpoczęły regiony południowo-zachodnie oraz wschód kraju.

Aktualnie żniwa szerzej postępują już w centrum, w województwie łódzkim i mazowieckim

Stopniowo kombajny wkraczają na polach również na północy Polski.

Jak już informowaliśmy, ceny jęczmienia po rozpoczęciu żniw spadły.

W tym roku ten, kto pokusił się o kontraktację jęczmienia browarnego, wyszedł na plus z ceną.

Ruszyły zbiory również na Podkarpaciu fot. KM

Zbiory jęczmienia. Jakie parametry?

Już w ubiegłym tygodniu na Lubelszczyźnie pod kosę poszedł jęczmień. Wówczas rolnicy podawali o średniej wilgotności ziaren pomiędzy 13-14,5 proc. Ta oczywiście spadła, a obecnie na wilgotnościomierzach widać przeważnie między 10-12 proc. Jakie plony? Póki co rolnicy podają średnio wartości bardzo dobre, od 7 do 8 t/ha, a w przypadku uprawy jęczmienia na oborniku – padało nawet 11 t/ha.

Jęczmień uprawiany na oborniku. Przy wilgotności 11,9% pomiary wskazywały na plon ok. 11 t/ha, fot. KM

Warunki dla rozwoju zbóż na południowym-wschodzie były dość dobre. Szczególnie jeśli chodzi o rozkład opadów, tu nie można narzekać. W porównaniu do pozostałych części kraju, deszcz pojawiał się w fazach, kiedy zapotrzebowanie roślin było największe. Nieco gorzej wygląda to w przypadku rozwoju chorób. Ze względu na chłodną wiosnę, nierzadko ciężko było wykonać ochronę w terminie, więc trafiają się plantacje w nieco gorszej kondycji.

Warunki dla rozwoju zbóż, na południowym wschodzie były dość dobre, fot.KM

Jakie ceny? Jęczmień browarny na plus

Te spadły w całym kraju. Aktualnie tona jęczmienia wyceniana jest w granicach od 580 do 710 zł/t, zaś w rejonie południowo-wschodnim ceny kształtują się poniżej 700 w punktach skupowych. Średni przedział wynosi najczęściej 620-680 zł/t. Przy takich cenach i ich stosunku do kosztów uprawy wielu producentów deklaruje, że mimo obecnych dopłat do sprzedanego ziarna, będzie decydować się na jego magazynowanie.

Popyt na jęczmień paszowy zmniejszył się, podczas gdy jęczmień browarny zyskuje na zainteresowaniu. Różnica w wycenie jęczmienia browarnego jest nawet o połowę wyższa, w zależności od terminu kontraktacji ziarna. Obecnie, jak podawali rolnicy, przedział cenowy wynosi od 270-295 euro/tonę. Jeszcze kilka lat temu, odczuwalna różnica nie była tak wysoka - browarny plasował się 100-200 zł więcej na tonie.

Rzepak potrzebuje czasu

Wczoraj w mediach społecznościowych pojawiały się pierwsze wpisy o tegorocznych zbiorach rzepaku ozimego, przeprowadzanych w rejonach Lubelszczyzny. Jednak do pełnego rozpoczęcia żniw rzepaku, potrzeba jeszcze trochę czasu. Mocne plantacje są nadal zielone, choć miejscami na części pól widać już żółknący rzepak. Ziarna w łuszczynach są wciąż zielone, lub przyjmują barwę brązową. Dlatego do pełni zbiorów, musi upłynąć przynajmniej 2-3 tygodnie.