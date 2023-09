Jesień to intensywny okres w pracy dla producentów zbóż i rzepaku. To czas starannego wyboru materiału siewnego, terminowego siewu oraz początek ochrony przed chwastami, chorobami i szkodnikami. Jednak już na tym etapie mogą się pojawić trudności związane z optymalnym wykonaniem zabiegów. Wpływ na to ma szeroko rozumiana agrotechnika związana z wyborem zmianowania czy sposobu uprawy gleby.

Coraz powszechniej stosowane uproszczenia uprawowe, a nawet systemy bezorkowe, sprzyjają występowaniu szkodników przebywającym na resztkach pożniwnych i chwastach. Pozostawione na powierzchni gleby resztki pożniwne będące naturalnym schronieniem dla szkodników dają możliwość szybkiej odbudowy ich populacji.

Ważne postulaty związane ze zmianowaniem oraz izolacją przestrzenną od tej samej uprawy dla zbóż są w praktyce niewykonalne. Rzepak ze względu na mniejszą powierzchnię uprawy daje już takie możliwości, jak zachowanie minimalnego czasu zmianowania (najlepiej 4 lata), unikanie sąsiedztwa pól z rzepakiem, a także innych upraw kapustnych oraz dobre zwalczenie chwastów z rodziny krzyżowych.

Dlaczego szkodniki jesienią są coraz większym wyzwaniem?

Jest wiele czynników, które sprawiają że szkodniki mają coraz większe możliwości występowania gradacyjnego stwarzając poważne zagrożenie dla kondycji roślin, przygotowania do zimowania.

Uszkodzenia powodowane przez szkodniki są naturalnym oknem do infekcji grzybami patogenicznymi. Dodatkowo rośliny uszkodzone przez szkodniki mają mniejszy wigor, co w połączeniu z porażeniem przez choroby znacznie ogranicza ich dynamikę wzrostu. Niewątpliwie wpływa na to niekorzystnie na ilość i jakość plonu.

Szkodniki, głównie mszyce i skoczki są wektorem chorób wirusowych, których znacznie w uprawie zbóż i rzepaku z roku na rok rośnie. Obecnie brak jest skutecznych rozwiązań do skutecznej ochrony chemicznej przeciwko chorobom powodowanym przez wirusy.

Powyżej omówiono już aspekty agrotechniczne zależne od producentów, należy też wspomnieć o możliwości wyboru skutecznych insektycydów. Agencje Unijne odpowiedzialne z dopuszczenie środków ochrony roślin do obrotu są szczególnie restrykcyjne jeśli chodzi o dobór preparatów. W ostatnich latach wykreślono skuteczne substancje aktywne takie jak imidaklopryd, tiamektosan, chloropiryfos, dimetoat oraz wiele innych.

Ostatni nie mniej ważny, ale całkowicie niezależny czynnik to występujące ekstrema klimatyczne. W ostatnich latach przejawia się to długimi okresami ciepła jesienią, rozciągniętą w czasie wegetacja oraz łagodne zimy. Stawia to duże wyzwania przed producentami rolnymi, związanymi z wyborem skutecznej strategii utrzymania populacji szkodników poniżej progów ekonomicznej szkodliwości. Coraz więcej rolników zdaje sobie sprawę że nadmierne stosowanie insektycydów może być przeciw skuteczne, ponieważ ma to negatywny wpływ na występowanie pożytecznej entomofauny. Przy jednoczenie malejącej liczbie dostępnych substancji czynnych o odmiennych mechanizmach działania wzrost częstotliwości wykonywania zabiegów zwiększa także ryzyko występowania zjawiska ich odporności na działanie środków owadobójczych.

Top Gun 050 CS skutecznym rozwiązaniem problemu szkodników ozimin

Mszyce to jesienią bardzo poważny problem w rzepaku i zbożach i to na wielu poziomach. Osłabiają i deformują rośliny, czyniąc je bardziej podatne na choroby powodowane przez grzyby. Rośliny zaatakowane przez mszyce są zdecydowanie gorzej przygotowane do zimowania, a ich start wiosną oraz potencjał budowania plonu bardzo ograniczony.

Mszyce są także wektorami chorób wirusowych, z dużą łatwością przenoszą groźne choroby z porażonych roślin na zdrowe. Wirus żółtaczki rzepy (TuYV) powoduje nieprzemijające zmiany na blaszce liściowej w postaci żółtych i antocyjanowych przebarwień liści postępujących od brzegu do środka liścia. Straty w plonie są bardzo wysokie, mogą sięgać nawet 50%.

Podobnie w zbożach, mszyce przenoszą wirus żółtej karłowatości jęczmienia (BYDV – Barley Yellow Dwarf Virus). Pierwsze objawy występowania choroby można zaobserwować już jesienią, ale dopiero wiosną w pełni widać skupiska porażonych roślin, które w ogóle nie wydadzą plonu.

Aby doszło do transmisji wirusów przenoszonych przez mszyce, musi minąć trochę czasu od ich nalotu na rośliny i ich wkłucia się w tkankę liści – kilka do kilkunastu godzin. Tutaj właśnie ujawnia się przewaga TopGun 050 CS, który dzięki unikatowej formulacji wykazuje najwyższą skuteczność w grupie produktów zwanych pyretroidami. Jest to produkt charakteryzujący się szybkim działaniem, o tak zwanym efekcie „nokautującym” (knock down). W przypadku zwalczania mszyc jest to niezwykle cenna cecha.

Rzepak jesienią to bardzo atrakcyjna roślina dla wielu innych szkodników. Warto tu wymienić takie gatunki jak pchełka rzepakowa i pchełki ziemne, gnatarz rzepakowiec. Te szkodniki są także bardzo dobrze zwalczane przez TopGun 050 CS.

Inne szkodniki atakujące zboża ozime i rzepak

Śmietka kiełkówka to polifag, występujący na wielu ważnych uprawach polowych. W ostatnich latach jest coraz powszechniej występująca również w zbożach, powodując uszkodzenia roślin a także zamieranie całych roślin.

Rzepak także nie jest omijany przez śmietki. Śmietka kapuściana, bo o niej tu mowa, to największe zagrożenie w okresie wschodów i w początkowych fazach rozwojowych rzepaku. Uszkodzone rośliny w niedostatecznym stopniu pobierają wodę i składniki odżywcze a przy silniejszych uszkodzeniach całkowicie zamierają. Straty w plonie spowodowane osłabieniem roślin oraz zmniejszeniem obsady roślin są znaczne.

Poza wymienionymi szkodnikami ozimin występuje jeszcze wiele innych zagrożeń na plantacjach, które lokalnie mogą stanowić istną plagę. W zbożach można wymienić np. łokaś garbatek, niezmiarka paskowana, drutowce, i wiele innych. Rzepak natomiast może być zaatakowany przez chowacz galasówek, tantniś krzyżowiaczek i inne.