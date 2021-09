Jesienne zwalczanie chwastów – najskuteczniejsza ochrona zbóż ozimych

Jesienne odchwaszczanie zbóż ozimych stanowi najefektywniejszą formę ochrony plantacji przed niepożądaną roślinnością. Zabiegi herbicydowe wykonywane w tym czasie są nie tylko skuteczniejsze niż wiosenne, ale również bezpieczniejsze dla prowadzonej uprawy i wygodniejsze dla rolnika. Co jeszcze przemawia za wcześniejszym zwalczaniem chwastów?

Długa i ciepła jesień – charakterystyczna dla ostatnich sezonów wegetacyjnych, sprzyjała rozwojowi chwastów na polach. W związku z tym właściwa ochrona plantacji przed niepożądaną roślinnością w tym okresie nabiera coraz większego znaczenia. Zdarza się, że plantatorzy jeszcze zastanawiają się nad wyborem odpowiedniego terminu przeprowadzenia zabiegu. Jesienią czy wiosną? Wątpliwości nie mają za to eksperci, którzy jednoznacznie wskazują, że najlepsze rezultaty przynoszą zabiegi herbicydowe wykonywane we wczesnych fazach rozwojowych roślin. Potwierdzają to także badania naukowe oraz doświadczenia prowadzone w całym kraju zarówno przez instytucje badawcze, jak i plantatorów. Z czego to wynika?

Jesienne zwalczanie chwastów – konkurencja o światło i przestrzeń

Zboża wzrastające na „czystym”, czyli wolnym od chwastów polu, intensywniej się krzewią, a otrzymane kłosy są dłuższe i na ogół posiadają większą liczbę ziaren, niż te uzyskane z wiosennych rozkrzewień. Wbrew powszechniej opinii nie wynika to z konkurencji o wodę i składniki pokarmowe. Ważniejsze dla roślin uprawnych są dostęp do światła i przestrzeni.

– Jesienią zboża nie mają wysokich wymagań jeżeli chodzi o wodę. W tym okresie zazwyczaj często występują opady, dlatego wystarcza jej zarówno dla chwastów, jak i zbóż. Składników pokarmowych również, ponieważ całą potrzebną dawkę fosforu i potasu lub jej większość wnosi się pod korzeń roślin już jesienią – informuje Ryszard Hartwich, ekspert agrotechniczny firmy Elvita. Czym może skutkować presja ze strony niepożądanej roślinności już we wczesnych fazach rozwojowych?

– Chwasty wymuszają na plantacji silniejszy rozwój liści, który odbywa się kosztem korzeni i pędów bocznych. Wytwarzane liście są bardziej etiolowane, a roślina uprawna nie buduje odpowiedniego systemu korzeniowego, który jest niezbędny dla prawidłowego przezimowania plantacji. Przełożenie zabiegu na wiosnę, a nawet późną jesień, wpłynie na słabsze rozkrzewienie roślin, co w konsekwencji doprowadzi do spadku plonu – dodaje.

Odchwaszczanie adekwatne do sytuacji na polach

Znaczenie jesiennego odchwaszczania wzrasta. Właśnie w tym okresie plantatorzy mają do dyspozycji większą liczbę substancji aktywnych o odmiennych mechanizmach działania, które zapewniają kompleksowość przeprowadzonych zabiegów. Wówczas mogą być one stosowane od siewu nawet do końca wegetacji, czyli przez ok. 2 miesiące. Z kolei wiosną trudniej jest określić tzw. optymalne "okno pogodowe" do wykonania oprysku. Wtedy na ogół dostępnych jest tylko kilka dni, w których można przeprowadzić odchwaszczanie. Co więcej, działanie chwastobójcze herbicydu mogą ograniczać wiosenne przymrozki.

– Jesienne odchwaszczanie, w przeciwieństwie do wiosennego, nie jest tak zależne od pogody. W poprzednim i wcześniejszych sezonach, warunki do wykonania zabiegu były najkorzystniejsze właśnie w tym okresie – wskazuje Marcin Frączkowski, doradca agrotechniczny Elvity.

Warto również podkreślić, że zwalczanie chwastów we wczesnych stadiach rozwojowych jest łatwiejsze ze względu na większą wrażliwość niepożądanej roślinności na działanie środków ochrony. Starsze, bardziej rozwinięte rośliny wytwarzają grubą warstwę wosku, który blokuje wnikanie środków ochrony do ich wnętrza, są również mocniej ukorzenione i mają większą zdolność regeneracji niż młode siewki. W konsekwencji przyczyna się to do obniżenia skuteczność zabiegu, a także generuje dodatkowe koszty związane z kolejnym wyjazdem na pole i prognozowanym spadkiem plonu.

Miotła zbożowa – najgroźniejszy chwast w uprawie zbóż ozimych

Najwięcej strat w polskiej uprawie zbóż ozimych powoduje miotła zbożowa, która występuje na większości gruntów w naszym kraju.

– Szacuje się, że miotła zbożowa występuje na ponad 80% gleb. Roślina z jesiennych wschodów potrafi wytworzyć nawet 20-30 pędów a z nich wydać potencjalnie kilkanaście tysięcy nasion, których żywotność wynosi kilkadziesiąt lat! – podkreśla Ryszard Hartwich.

Ze względu na wysoką szkodliwość tego gatunku nawet niewielka liczba roślin stanowi podstawę do wykonania zabiegu. – Wystąpienie 10–20 szt./m² jest już wskazaniem do przeprowadzenia oprysku – dodaje specjalista.

Co więcej, w ostatnim 20-leciu pojawiły się biotypy odporne miotły zbożowej na niektóre substancje aktywne. Wynika to głównie ze stosowanie przez wiele lat tych samych herbicydów. Geny odporności tego gatunku znajdują się w pyłku, a biorąc pod uwagę jego obcopylność oraz przenoszenie z wiatrem, istnieje ryzyko stałego i szybkiego rozprzestrzeniania form odpornych.

Odchwaszczanie zbóż ozimych – skuteczne zwalczanie miotły zbożowej

Jak zatem dobrać odpowiednie rozwiązanie herbicydowe, które skutecznie wyeliminuje miotłę zbożową i inne uciążliwe chwasty dwuliścienne. Planując strategię odchwaszczania, należy wziąć pod uwagę rotację substancji aktywnych o odmiennych mechanizmach działania. Aż trzy substancje aktywne, na które nie stwierdzono odporności u miotły zbożowej, wchodzą w skład Areapak Total Pro. Jest to gotowy pakiet herbicydowy, który całkowicie eliminuje miotłę zbożową, w tym także biotypy odporne oraz kompleksowo zwalcza chwasty dwuliścienne.

– Na żadną z substancji aktywnych wchodzących w skład pakietu nie stwierdzono odporności u miotły zbożowej. Areapak Total Pro jest pobierany na każdym etapie wzrostu młodej rośliny i pozostaje aktywny w glebie przez wiele tygodni po aplikacji. Pozwala to na szybkie i efektywne zniszczenie chwastów, a także zabezpieczenie plantacji przed wtórnym zachwaszczeniem – zapewnia Alina Mikrut, ekspert agrotechniczny, opiekun produktu.

Co wpływa na skuteczność Areapaku Total Pro?

Substancje aktywne wchodzące w skład tego rozwiązania są pobierane przez kiełkujące chwasty na każdym etapie wzrostu młodej rośliny. Na początku poprzez pęczniejące nasiona oraz formujący się system korzeniowy, a następnie na etapie wschodów poprzez hipokotyl (łodyżkę podliścieniową), a także rozrastający się intensywnie system korzeniowy. Kolejno krótko po wschodach poprzez młode liście oraz w dalszym ciągu przez system korzeniowy. Dzięki temu Areapak Total Pro szybko i przede wszystkim skutecznie eliminuje chwasty, zabezpieczając plantację przed wtórnym zachwaszczeniem.

Ponadto pakiet wyróżnia się na rynku długim okresem działania, który zawdzięcza łatwej i silnej adsorpcji zawartych w nim substancji aktywnych oraz małej mobilności w podłożu. W rezultacie pozostaje aktywny w glebie przez wiele tygodni po aplikacji, co wpływa na utrzymanie wysokiej skuteczności chwastobójczej również w późniejszym czasie.

Długie działanie zabezpieczające przed wtórnym kiełkowaniem chwastów Areapak Total Pro zostało potwierdzone doświadczalnie. Na fragmencie pola bez rośliny uprawnej po jesiennej aplikacji Areapak Total Pro pole pozostało wolne od chwastów do samych żniw.

Pełna skuteczność chwastobójcza Areapaku Total Pro została potwierdzona zarówno w warunkach optymalnej gęstości siewu, jak i mocno obniżonej normie wysiewu, gdy zboże nie stanowi konkurencji dla chwastów (doświadczenia własne, Golub-Dobrzyń, czerwiec 2020 r.)

Jesienne zwalczanie chwastów – wyniki doświadczeń polowych

Skuteczność chwastobójcza Areapaku Total Pro została potwierdzona podczas badań polowych prowadzonych w pszenicy ozimej w sezonie 2019/2020. Pakiet sprawdził się zarówno przy optymalnej obsadzie rośliny uprawnej: 400 roślin/m2 (ilość wysiewu 145 kg/ha), jak i w warunkach znacznie obniżonej normy wysiewu, gdy obsada pszenicy ozimej wynosiła zaledwie 80 roślin/m2 (ilość wysiewu 35 kg/ha).

Efektywność Areapak Total Pro przetestowano także w doświadczeniach polowych prowadzonych w sezonie 2020/2021 na poletkach pokazowych w Golubiu-Dobrzyniu. Pakiet osiągnął bardzo dobry efekt chwastobójczy, a najwyższą skuteczność wykazał w przypadku miotły zbożowej, chwastów piętra niskiego oraz z rodziny krzyżowych czy przytulii czepnej.

Adrian Bolechowicz