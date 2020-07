Jest ugoda z rolnikiem

Jest korzystny finał sprawy pomiędzy firmą Agro-Olsztyn, Top Farms Agro i

Tadeuszem Hornem.

Top Farms wyjaśnia zależności pomiędzy spółkami, a swoimi kontrahentami: Grupa Top Farms Sp. z. o.o., której częścią jest spółka

nasienna Top Farms Agro Sp. z o.o., bierze odpowiedzialność za swoich

kontrahentów, zarówno bezpośrednich (pierwszego stopnia) – czyli firmę

handlową Agro-Olsztyn sp. z o.o., która winna była skupić materiał

siewny łubinu wąskolistnego od p. Tadeusza Horna, jak i drugiego

stopnia, czyli samego p. Horna. W związku z tym, mimo że firma Top

Farms Agro sp. z o.o. nie jest bezpośrednio stroną transakcji skupu

łubinu wąskolistnego czy gorczycy, po otrzymaniu zgłoszenia od p. Horna i rozumiejąc jego sytuację niezwłocznie podjęła próbę rozwiązania sprawy.

Zarówno Top Farms, jak i Tadeusz Horn podkreślają w rozmowie, że udało się wypracować wspólny kompromis, a postępowanie wyjaśniające zakończyło się ugodą pomiędzy zainteresowanymi stronami.

Warto podkreślić, że umowa skupu łubinu była zawarta między p. Hornem a

spółką Agro-Olsztyn. Top Farms Agro nie miał relacji biznesowych z p.

Hornem, poza sytuacją, gdy na prośbę firmy Agro Olsztyn dostarczył

rolnikowi materiał siewny.

Jednocześnie Top Farms Agro podkreśla, że to Zarząd Top Farms Agro sp. z o.o. zwrócił się do Agro Olsztyn sp. z o.o., swojego partnera biznesowego przy skupie surowca kwalifikowanego materiału siewnego z rejonu Warmii i Mazur, o wyjaśnienia i aktywne włączenie się w rozwiązanie powstałego problemu:

Podniesione przez Pana T. Horna w przywołanym artykule zastrzeżenia co

do zasadności zgłoszenia roszczenia o zapłatę na rzecz Top Farms Agro

sp. z o.o. za sprzedane nasiona łubinu wynikają zapewne z faktu, iż

bezpośrednim dostawcą nasion było przedsiębiorstwo Agro-Olsztyn sp. z

o.o., a nie Top Farms Agro sp. z o.o. – informuje firma.

- To doświadczenie pokazuje, jak ważna jest otwarta i bezpośrednia

komunikacja pomiędzy partnerami – dodaje Top Farms i przekonuje, że

wraz z partnerami biznesowymi inicjuje działania zmierzające do tego,

aby nie dopuścić do powtórzenia się podobnych sytuacji. Dobór

rzetelnych kontrahentów i transparentny sposób prowadzenia transakcji

jest dla nas priorytetem – czytamy w wyjaśnieniu przedstawicieli

firmy.