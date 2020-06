Już w sierpniu wystartuje 2 sezon AGROREWOLUCJI

Czołowi polscy Youtuberzy, Grzegorz Bardowski, znany z popularnego programu „Rolnik Szuka Żony”, „Kula” oraz „Rolnik Nieprofesjonalny” poprowadzą drugi sezon AGROREWOLUCJI - cieszącego się dużą popularnością internetowego programu o rolnictwie. Aktualnie trwa casting, do którego może zgłosić się każdy polski rolnik, który chce zwiększyć produktywność i zyskowność swojego gospodarstwa. Aby wziąć w nim udział wystarczy wypełnić ankietę i przygotować maksymalnie jednominutowy film dowolnej jakości, promujący swoją kandydaturę. Zgłoszenia do programu potrwają tylko do 12 lipca 2020.

Realizacja projektu jest możliwa dzięki wsparciu czołowych polskich dostawców nowoczesnych technologii dla profesjonalnego rolnictwa: GRUPY AZOTY, CIECH Sarzyna oraz INTERMAG.

AGROREWOLUCJE to niezwykły program o rolnictwie, w którym pokazana zostanie przemiana trzech polskich gospodarstw, które z mało rentownych i słabo zorganizowanych mają zmienić się w produktywne, nowoczesne i przede wszystkim – zyskowne.

Gospodarze programu, Grzegorz Bardowski, „Kula” i „Rolnik Nieprofesjonalny”, razem z współpracującymi z nimi ekspertami, pokażą uczestnikom i widzom jak prawidłowo zaplanować i zadbać o produkcję roślinną, tak by przynosiła wymierne efekty finansowe. Ideą projektu jest również pokazanie jak efektywnie wykonywać zabiegi agrotechniczne, w jaki sposób nawozić glebę, chronić swoje uprawy oraz jak je dokarmiać i stymulować do wyższego plonowania. Program pokaże także codzienność życia i pracy polskich rolników oraz ich rodzin, która jest niezwykle interesująca i pełna pozytywnej energii.

Zapleczem eksperckim AGROREWOLUCJI są trzy polskie firmy: GRUPA AZOTY, największy w Polsce i drugi w Unii Europejskiej producent nawozów azotowych i wieloskładnikowych, CIECH Sarzyna, największy polski producent środków ochrony roślin oraz INTERMAG, jeden z największych producentów nawozów dolistnych i biostymulatorów w Europie.

Pierwszy sezon programu, składającego się z siedemnastu odcinków, można było śledzić na kanale AGROREWOLUCJE na portalu YouTube oraz na stronie www.agrorewolucje.pl. Finałowe gospodarstwa - Piotra i Pawła Mełgieś, Dawida i Martyny Szwajców oraz Państwa Jankowskich – wypracowały dzięki współpracy z ekspertami solidne wyniki, które pozwolą im na szybszy rozwój w przyszłości. Zbiory rzepaku u Państwa Szwajców wzrosły z średnio ok. 1,5 t/ha rzepaku w 2018 roku, do średnio 3,8 t/ha rzepaku rok później. Bracia Mełgieś, mimo dotkliwej suszy, zwiększyli uzyskany plon pszenicy z 5,1 t/ha do 7,5 t/ha. Z kolei Państwo Jankowscy, ze względu na suszę w okresach kluczowych dla uprawy kukurydzy i uznaną szkodę suszową na poziomie 40%, uzyskali 3,5 tony/ha. Choć uzyskany plon plasował się ze względu na trudne warunki atmosferyczne poniżej średniej, to zastosowana technologia będzie procentować w kolejnych latach – ziemia została zasilona w odpowiednie składniki pokarmowe, co daje dobrą podstawę dla kolejnych upraw.

Zgłoszenia do drugiego sezonu potrwają do 12 lipca 2020 roku. Aby wziąć w nim udział wystarczy wypełnić ankietę na stronie www.agrorewolucje.pl i przygotować maksymalnie jednominutowy film dowolnej jakości (nagrany nawet telefonem) prezentujący swoje gospodarstwo i kandydaturę. Po wstępnej selekcji gospodarstw, u pięciu rolników przeprowadzone zostaną wizytacje, po których zapadnie decyzja, które trzy gospodarstwa zostaną poddane tytułowym „AGROREWOLUCJOM”. Finałowa trójka otrzyma ponadto nawozy dolistne i biostymulatory od firmy INTERMAG, środki ochrony roślin od CIECH Sarzyna oraz nawozy doglebowe od GRUPY AZOTY. Łączna wartość nagród w programie to ponad 100 000 zł!

Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie www.agrorewolucje.pl.