Po fatalnym od ekonomicznej strony poprzednim sezonie spoglądamy z niepewnością w przyszłość. Czy jest szansa, by z rzepaku pozostały jakiekolwiek pieniądze? Przygotowaliśmy kalkulacje uprawy przy różnych założeniach cen surowca i odmiennych nakładach.

Rzepak pozwoli na uzyskanie w miarę uczciwych dochodów tylko przy cenie przynajmniej 2 tysięcy zł/t i jednocześnie przy dość wysokich plonach

Intensyfikacja produkcji na lepszych stanowiskach może teoretycznie przynieść nieco lepsze dochody, ale jest bardziej ryzykowna

Większe ryzyko przy wysokich nakładach?

W poniższej tabeli zaprezentowane są orientacyjne nakłady jakie możemy ponieść w tym sezonie na plantacjach rzepaku. W drugiej tabeli przestawiamy progi rentowności i dochód przy konkretnych plonach i cenach w podanych wariantach kosztowych (bez uwzględnienia dopłat).

Koszt uprawy nie jest niski. O ile jeszcze kilka sezonów temu w standardowych wariantach zwrot nakładów następował często przy plonie na poziomie 2 t rzepaku z hektara, to teraz musimy już liczyć się z progiem rentowności nawet w okolicach niemal 3 ton (w ubiegłym sezonie było jeszcze gorzej, bo i plony powyżej 3,5 t/ha nie gwarantowały czasem zwrotu kosztów). Natomiast produkcja intensywna, nastawiona na wyższe plony, wydaje się najbardziej ryzykowna.

Orientacyjny koszt uprawy hektara rzepaku w różnych wariantach ekonomicznych. Opracował: Karol Bogacz

Jednostki rzepaku "rozciągamy" na coraz większe areały

W technologii ekonomicznej przyjęliśmy założenie, że stawiamy na odmianę liniową, a z paczki wysiewamy 3,5 ha. Cena paczki ustalona jest w tym przykładzie na 1000 zł, co daje nam finalny nakład na poziomie 285 zł/ha.

W przypadku technologii standardowej wysiewamy odmianę hybrydową, a paczka kosztuje w tym przykładzie 1400 zł. Koszt/ha jest tu równy (przy wysiewie z paczki 3,5 ha) 400 zł/ha/ Z kolei w technologii intensywnej przyjmujemy zakup odmiany w cenie 1800 zł/js (z grupy teoretycznie najwyżej plonujących).

Co prawda pomiędzy odmianami niekoniecznie muszą występować takie zależności co do potencjału plonowania - pojawiają się wszak propozycje populacyjne, które są w stanie wysoko plonować. Poza tym siew odmiany liniowej nie wyklucza intensywnej ochrony i na odwrót - wysiew hybrydy nie wyklucza ekonomicznej ochrony. Jednakże w większości przypadków w technologiach o wyższym zaawansowaniu stosowane są odmiany mieszańcowe.

Zwróćmy tu uwagę, że o ile jeszcze przed rokiem dystrybutorzy dedykowali paczkę na 3 hektary to w tym sezonie coraz częściej już w cennikach proponowano wysiew z jednej paczki przynajmniej 3,5 ha. Oczywiście rolnicy już od kilku wysiewali ze standardowej jednostki siewnej nawet 4 - 4,5 ha, ale w tym sezonie dystrybucje od strony marketingowej chciały pokazać w cennikach, że koszt wysiewu na hektar nie jest wyższy niż w poprzednich latach.

Duże różnice w nawożeniu i ochronie

W przypadku ochrony herbicydowej ten sam model kombinacji chwastobójczej zastosowany został w każdej z opcji, a kompleksowa ochrona herbicydowa wynosi w każdym przypadku 250 zł (1 i 2-liścienne chwasty).

Różnice pojawiają się w strategiach ochronnych w przypadku fungicydów i insektycydów. Rzecz jasna zwyżka kosztów jest bezpośrednio związana z wyższą presją szkodników i patogenów chorobotwórczych oraz przebiegiem pogody. Jednakże plantacje o najwyższych wynikach plonowania są zazwyczaj chronione z większą intensywnością, stąd różnice w kwotach "położonych" na ochronę. Oczywiście nakłady w naszych gospodarstwach mogą być różne, bo i agrotechnika nie trzyma się przecież sztywnych ram.

Jeśli chodzi o nawozy to tu musimy przyjąć różne warianty. W skrajnych przypadkach ze względu na koszty znajdą się zapewne plantacje, gdzie nawozu wieloskładnikowego plantacje nie uświadczą. Niemniej przyjmijmy scenariusz, że w technologii ekonomicznej podajemy zaledwie 100 kg Polifoski 6. Oczywiście taka dawka to w zasadzie porcja na uspokojenie sumienia, jednak wiadomo już, że wielu rolników ograniczyło nawożenie dość drastycznie. W standardowym scenariuszu przyjmujemy 200 kg/ha Polifoski 6 oraz 300 kg w technologii intensywnej.

Jeśli natomiast chodzi o nawozy azotowe to w kombinacji ekonomicznej przyjmujemy tylko 120 kg N/ha - 200 kg Saletrosanu 26 oraz 200 kg saletry 34 % (przy cenach odpowiednio 1600 oraz 1800 zł/t). Z kolei w wersji standardowej jest to 150 kg N/ha (250 kg saletrosanu oraz 250 kg saletry 34%), a w intensywnej produkcji ponad 180 N/ha (saletrosan 300 kg/ha _ saletra 34% 300 kg/ha). Można zastosować inne modele - tzn. z implementacją RSM, mocznika etc. Niemniej kwestia nawożenia mineralnego jest odmienna dla różnych gospodarstw i uzależniona nie tylko od docelowego planowanego wyniku, ale też stanowiska etc.

Dodatkowo w zestawieniu podano orientacyjny koszt nawożenia potasem. W scenariuszu ekonomicznym dodatkowe podanie K nie zostało uwzględnione, z kolei w wersjach standardowej oraz intensywnej podano odpowiednio w przeliczeniu na hektar 60 oraz 108 kg potasu na hektar.

Rozbieżność w nakładach dla poszczególnych modeli agrotechnicznych jest dość spora. Pomiędzy wariantem intensywnym a ekonomicznym mamy aż 2690 zł/t. To niemal 1,5 t rzepaku przy aktualnych cenach.

Jeśli wyceny rzepaku nie będą wyższe to cudów nie będzie

Rentowność produkcji rzepaku w technologii ekonomicznej, standardowej oraz intensywnej przy danej cenie oraz plonie. Opracował: Karol Bogacz

Niestety na "fantastyczne" dochody netto nie mamy raczej szans. Chyba, że ceny wzrosłyby do wartości znacznie powyżej 2000 zł/t. Aktualne wyceny są zbliżone do tych sprzed dwóch lat, kiedy produkowaliśmy przy znacznie niższych kosztach.

W tabeli kolorem czerwonym oznaczono ujemny bilans (wyższe nakłady niż przychód), na żółto natomiast oznaczono dochód niższy niż 2 tysiące zł z hektara. Barwą zieloną oznaczono dochód powyżej 2 tysięcy zł.

Generalnie z powyższego zestawienia wynika, że ceny poniżej 2 tysięcy zł będą oznaczać krok wstecz dla rolnictwa. Jak bowiem inwestować przy dochodach z hektara poniżej 2 tysięcy zł? Owszem, coś zarobimy, ale tak niski dochód pozwalać będzie na odnawianie produkcji, nic poza tym.

Wyobraźmy sobie gospodarstwo uprawiające 50 ha gruntów ornych i mające średni dochód netto z hektara na poziomie właśnie 2 tysięcy zł. To 100 tysięcy zł rocznie. Miesięczny dochód 8333 zł. Dla jednej osoby nie jest może najgorzej, ale jeśli z tego dochodu żyje rodzina z np. dwójką dzieci to przy obecnych realiach ekonomicznych będzie ciężko. A weźmy także pod uwagę, że żeby gospodarstwo funkcjonowało to trzeba inwestować. Natomiast przy takim dochodzie na inwestycje zwyczajnie brakuje.

Summa summarum jeśli ceny rzepaku pozostaną na poziomie zbliżonym do obecnego to faktycznie nie będzie tak źle jak w zakończonym niedawno sezonie. Ale wiele lepiej nie będzie. W rynku nastąpić musi w ciągu najbliższych miesięcy głęboka przemiana - ceny muszą być dostosowane do kosztów produkcji. W przeciwnym razie rzepaku i zbóż będzie w kraju coraz mniej. Tylko co produkować?