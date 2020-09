Kanada oczekuje dużych zbiorów zbóż

Pomimo niekorzystnych warunków wegetacji w regionie uprawy zbiory zbóż w 2020 roku będą znacznie wyższe niż w poprzednim roku. Obecne szacunki to ponad 65 mln ton, czyli o 7 proc. więcej niż w 2019 roku.

Pod koniec sierpnia Statistics Canada opublikował swoją prognozę zbiorów. W porównaniu z kanadyjskim ministerstwem rolnictwa, które zaledwie kilka dni wcześniej zapowiadało, że zbiory pszenicy twardej w 2020 roku wyniosą 6,5 mln ton, to według urzędu statystycznego powinno to być 6,9 mln ton. Byłby to wzrost o prawie 40 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Wyraźnie przekracza średnią wieloletnią wynoszącą 5,8 mln ton. Oczekuje się, że uprawy wzrosły o 16 proc. do 2,3 miliona hektarów, a plony są blisko rekordowego poziomu z 2016 roku na poziomie 3,09 t / ha.

Według prognoz, kanadyjscy rolnicy zbiorą więcej pszenicy miękkiej - 28,8 mln (+5 proc), kukurydzy -13,9 mln ton (+4 proc.), jęczmienia - 10,5 mln ton (+2 proc.) i owsa niż w roku poprzednim, ale mniej rzepaku i soi. Wynika to wyraźnie z najnowszych modeli prognozowania zbiorów opartych na technologii satelitarnej.

Tego lata rolnicy na dużych obszarach prerii musieli zmagać się z nadmiernymi opadami deszczu i temperaturami poniżej średniej, podczas gdy we wschodniej Kanadzie było gorąco i sucho.