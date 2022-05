Rolnicy w Kanadzie prawdopodobnie będą w tym roku siać więcej pszenicy, soi, soczewicy, owsa i kukurydzy niż w 2021 roku, ale mniej rzepaku i jęczmienia.

To wynik ankiety przeprowadzonej w marcu przez około 11 500 rolników przez Urząd Statystyczny Kanady. Według statystyków na tegoroczne żniwa rolnicy chcą wyprodukować pszenicę łącznie na 10,13 mln ha, to o 7,2 proc. więcej niż w 2020 r. Z tego 7,14 mln ha powinno zostać przeznaczone pod pszenicę jarą, co odpowiadałoby 7 proc. wzrostowi.

Powierzchnia uprawy pszenicy twardej prawdopodobnie wzrośnie nawet o 12,5 proc. do 2,52 mln ha. Według kanadyjskich ekspertów rolnicy preferują obecnie uprawę pszenicy ze względu na atrakcyjne ceny i duży popyt na rynku światowym.

Powierzchnia uprawy rzepaku w Kanadzie prawdopodobnie będzie w tym roku znacznie mniejsza niż w 2021 roku. Zgodnie z marcowym sondażem rolnicy chcą nim obsiać łącznie 8,47 mln hektarów. W porównaniu z ubiegłym rokiem oznaczałoby to spadek o 7 proc, i o 4,2 proc. mniej niż czteroletnia średnia W tym roku prawdopodobnie zmniejszy się również areał uprawy jęczmienia, o 9,7 proc. do 3,03 mln ha. Według Statistics Canada, uprawa soi ma wzrosnąć o 0,7 proc. do 2,17 mln ha.

Według sondażu powierzchnia uprawy soczewicy będzie o 4,2 proc. większa niż w 2021 r. i wyniesie 1,82 mln ha. Ponadto rolnicy planują zwiększenie powierzchni pod owies o 16,6 proc. do 1,62 mln ha, a pod kukurydzę na ziarno o 6,4 proc. do 1,50 mln ha.