W imię ochrony środowiska, ale też i praktycznego wykorzystania produktów rolniczych, jeden z banków wprowadził nowe rozwiązanie. Produkuje karty płatnicze wykonane ze skrobi kukurydzianej.

- Bank Pocztowy od listopada 2023 r. zaoferuje swoim klientom nową ekologiczną odsłonę karty debetowej do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Karta ekologiczna jest kolejnym, po karcie wirtualnej, produktem, który odpowiada na trendy rynkowe zmierzające ku ograniczeniu użycia plastiku w środowisku naturalnym – podaje bank w komunikacie prasowym.

Od listopada 2023 r. będzie ona produkowana z ekologicznego materiału pochodzenia roślinnego - PLA. PLA (kwas polimlekowy) to tworzywo pochodzenia biologicznego, stosowane jako alternatywa dla tradycyjnych tworzyw sztucznych na bazie paliw kopalnych. PLA wytwarza się ze skrobi kukurydzianej, a białko roślinne wykorzystuje się jako paszę dla zwierząt. To sprawia, że PLA jest prawdopodobnie najbardziej naturalną alternatywą dla PVC, dostępną obecnie do stosowania w kartach płatniczych.

- Największą zaletą nowej odsłony naszej flagowej karty jest to, że została ona w wykonana w 82 proc. z materiału roślinnego, dzięki któremu znacznie zmniejszymy ilość odpadów nie biodegradowalnych generowanych w ramach wydawnictwa kart płatniczych. Ponadto, karta będzie wyposażona w udogodnienie dla osób słabowidzących i niewidomych. Nasza ekologiczna karta wpisuje się w ogłoszoną niedawno strategię Banku Pocztowego, zgodnie z którą chcemy koncentrować się na zrównoważonym rozwoju oraz dążyć do klimatycznej neutralności – komentuje Joanna Moskalik p.o. Dyrektora Departamentu Produktów Detalicznych i Usług Płatniczych.