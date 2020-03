KE: Stan upraw w Unii

W ciągu ostatniego miesiąca oziminy ruszyły z wegetacją. W większości krajów Europy tegoroczna ziemia była najcieplejszą lub jedną z najcieplejszych od 1979 r. co odbiło się na przezimowaniu upraw i obecnym ich stanie.

Komisja Europejska przedstawiła raport na temat stanu upraw w krajach członkowskich. W marcowym raporcie MARS czytamy, że na przeważającym obszarze Europy oziminy są rozhartowane (poza zimniejszymi regionami). Mimo tego nie stwierdzono znaczących uszkodzeń powodowanych przez mróz. Prognozy pogody (do 26 marca) przewidują ewentualne spadki temperatur do ok. -6°C w głównych regionach rolniczych, co jest niewystarczającą temperaturą do spowodowania uszkodzeń mrozowych w zbożach.

Ze względu na ciepłą i suchą zimę, która przeszła następnie w mokry luty i początek marca u roślin obserwuje się wyższą niż zwykle aktywność fotosyntetyczną i wzrost biomasy. Taka sytuacja jest w większości regionów UE, szczególnie w północnej i zachodniej Europie. Wyjątki, a więc słabszy wzrost roślin odnotowano w Grecji, południowych Włoszech i w środkowo-zachodniej części Półwyspu Iberyjskiego. Utrzymujące się tam suche warunki powodowane brakiem opadów od początku zimy znacznie ograniczyły rozwój upraw.

W Większości krajów oziminy obecnie prezentują się dobrze, choć jednocześnie raport MARS wskazuje na deficyty wody lub opóźnienia w opadach. Obecnie obok deficytu wody zagrożenie stanowią szkodniki, które bez uszczerbków dla populacji przetrwały okres zimy.

Zgoła odwrotnie wygląda sytuacja we Francji, gdzie obfite opady w trakcie zimy i wczesnej wiosny przyczyniły się opóźnienia w rozwoju roślin oraz późniejszych siewów zbóż jarych. Francuskim rolnikom warunki pogodowe nie sprzyjały już od początku sezonu. Ciepła zima i mokra, wczesna wiosna wpłynęła na przesunięcie i opóźnienie prac polowych także w Holandii, Belgii oraz Luksemburgu.

Długoterminowa prognoza pogody na kwiecień, maj i czerwiec zakłada, że cieplejsze warunki niż zwykle prawdopodobnie wystąpią w większości Europy, przede wszystkim w jej części Zachodniej.