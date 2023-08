Niebawem wiele gospodarstw hodowlanych przystąpi do zbioru kukurydzy na kiszonkę. Sprawdźmy jaki jest optymalny termin zbioru tej rośliny na paszę.

Zbyt wczesne zbiory kukurydzy na kiszonkę powodują, że ta jest mniej energetyczna.

Na stanowiskach dotkniętych suszą sytuacja jest trudna.

Kiszonka będzie tam gorszej jakości.

Balans między wysokim poziomem energii a strawnością

Co do zbioru kukurydzy na kiszonkę mamy kilka podstawowych wytycznych. Powinien on odbywać się w momencie, kiedy zawartość suchej masy mieści się w przedziale 30 - 35%. W praktyce możemy sami ocenić - choć dość nieprecyzyjnie - przydatność do zbioru na kiszonkę. Przyjmuje się, że linia mleczna powinna znajdować się na wysokości około 2/3 ziarniaka. Skrobia szklista z kolei nie powinna przekraczać 1/2 wysokości. Jeśli podczas lustracji zaobserwujemy taki właśnie stan rzeczy to mamy do czynienia z dojrzałością kiszonkową kukurydzy.

Późny zbiór kukurydzy na kiszonkę to duże ryzyko

Nie jest dobrym rozwiązaniem zbyt późny zbiór kukurydzy na kiszonkę. Przede wszystkim masa staje się trudniejsza do odpowiedniego ubicia. Tymczasem brak zbicia zakiszanej masy utrudnia powstanie warunków beztlenowych, wskutek czego dużą część pryzmy będzie stanowiła odpad - zwyczajnie zacznie się z upływem czasu zagrzewać. Dodatkowo w przypadku opóźnionych zbiorów zmniejsza się strawność liści oraz łodyg, a same ziarniaki są gorzej rozdrabniane.

Problematyczne są także zbyt wczesne zbiory, gdyż udział skrobi jest wówczas stosunkowo niski. Tymczasem to właśnie skrobia jest bardzo dobrym źródłem energii. Tak więc musimy starać się zachować balans pomiędzy odpowiednim poziomem energii a utrzymaniem wysokiej strawności zakiszanego materiału.

Co z plantacjami dotkniętymi suszą?

Oczywiście w praktyce jest znacznie trudniej wyznaczyć optymalny termin zbioru, ponieważ powstają liczne czynniki utrudniające zbiór w idealnym terminie. Co bowiem z kukurydzami, które są w fatalnej kondycji? Mamy w tym sezonie wiele takich plantacji, zwłaszcza na słabszych stanowiskach i w regionach o dużych niedoborach wody. Niestety taka kukurydza będzie cechować się niskim udziałem kolby (w skrajnych przypadkach kolby nie będzie wcale), a więc jakościowo będzie dość słabym surowcem na kiszonkę (mało energii, gorsza strawność). Dodatkowo do zbiorów często trzeba przystąpić nieco wcześniej ze względu na "ususzenie" roślin na pniu. Z pewnością surowiec i tak będzie się trudniej ubijał co będzie przyczyniać się do gorszego zakiszania. W takiej sytuacji nie ma sensu czekać długo ze zbiorem - jakość będzie coraz gorsza.

Inaczej sytuacja wygląda w regionach, gdzie bufor wody był dość dobry. W praktyce zbiory w takich miejscach rozpoczną się zapewne nie wcześniej niż na przełomie pierwszej i drugiej dekady września. Nawet jeśli zaczyna brakować już kiszonki z poprzedniego sezonu to lepszym wyjściem jest doraźny zbiór kukurydzy "na zielono" niż przystąpienie do przygotowania kiszonki zbyt szybko. Tak jak wspominaliśmy zbyt wczesne zbiory sprawiają, że kiszonka oferuje bydłu mniejszą ilość energii, a ponadto wydziela dużą ilość soków.