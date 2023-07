Kiedy ruszą żniwa? Jak wygląda sytuacja na południu kraju?

Pełnia żniw wciąż przed nami. Na Dolnym Śląsku w większości poczekamy ze zbiorami prawdopodobnie jeszcze kilka dni, fot. Karol Bogacz

Jeszcze nieco brakuje do pełnej gotowości technologicznej zarówno rzepakom, jak i zbożom ozimym. To już jednak tylko kwestia dni (oraz pogody), by żniwa na dużą skalę wystartowały.

Rozkład opadów w południowych regionach Polski był bardzo nierównomierny. Widać to zarówno przeglądając plantacje zbóż, jak i rzepaku.

Pierwsze kombajny ruszyły w rzepak. Miejscami koszona jest nawet pszenica. Pierwsze próby w rzepaku Ostatnie dni przyniosły praktycznie w całym kraju serię upałów. Codzienne bardzo wysokie temperatury - na południu lokalnie znacznie przekraczające 30ºC - nie mogły być obojętne dla zbóż i rzepaku, które kończą już wegetację. Rośliny dojrzewają do zbioru w oczach. Miejscami w rzepaku, a nawet w pszenicy, pojawiły się już pierwsze kombajny. To jednak nie oznacza, że żniwa już ruszają w pełni. Czytaj więcej Dopłaty do zbóż. Pół miliarda złotych już na kontach rolników Koszono jak dotąd tylko pojedyncze plantacje rzepaku z najsłabszych stanowisk, gdzie nie tylko zabrakło wody, ale nastąpiło również znaczne porażenie chorobami, jak również powstało wiele uszkodzeń od żerowania szkodników. Wilgotność oscylowała w granicach 8,5 - 9,5%. Co jednak istotne - zdecydowana większość plantacji nie jest jeszcze w pełni gotowa do zbioru. Wciąż zbyt wiele łuszczyn z dolnych partii utrzymuje delikatnie żółtawe lub zielone barwy. Takie łuszczyny w dużej mierze zostaną wyrzucone przez kombajn - nawet pomimo tego, że ziarno znajdujące się w łuszczynie może być suche. Pierwsze plony rzepaku nie zachwycają Pierwsze plony są niskie - wyniki w niektórych przypadkach nie przekraczają 2 - 2,5 t/ha. Rolnicy podkreślają zgodnie, że duża część roślin jest zdrewniała - chodzi rzecz jasna przede wszystkim o łodygi, które zostały "całkowice zniszczone przez larwy chowacza brukwiaczka. Czytaj więcej Padnie rekord w tegorocznych zbiorach rzepaku? Analiza PSPO i KZPRiRB Podkreślmy jednak, że na Dolnym Śląskui Opolszczyźnie jeszcze chwila pozostaje do zbiorów na pełną skalę - "duże" żniwa rzepaczane rozpoczną się zapewne końcówką tego tygodnia lub początkiem przyszłego (jeśli utrzymają się wysokie temperatury i duże nasłonecznienie). Rolnicy zwracają uwagę na bardzo dużą skalę zniszczeń poczynionych przez larwy chowacza. Wiele łodyg jest także pękniętych i uszkodzonych w znacznym stopniu. Fot. Karol Bogacz Pszenica na piaskach wypalona Na słabszych stanowiskach, zwłaszcza na górkach i ziemiach piaszczystych, pszenica ozima w tym sezonie zdecydowanie sobie nie poradziła. Zauważyć możemy wiele wypalenisk i symboliczny w zasadzie kłos, który nie zdołał się nawet w pełni wykształcić. W środę na takich plantacjach pszenicy ozimej pojawiły się pojedynczo kombajny. Plon bardzo niski - nawet na poziomie zaledwie 4 t/ha. Czytaj więcej Za ile zasiejemy międzyplony? Zobacz, jak kształtują się ceny nasion Pszenica na lepszych ziemiach (i przy odpowiedniej ochronie), w miejscach gdzie przepadywało, nie nadaje się jeszcze do koszenia. Ziarniaki są w fazie dojrzałości woskowej - od fazy BBCH 85 (dojrzałość woskowa miękka) do BBCH 87 (dojrzałość woskowa twarda). Po czym rozróżnimy obie fazy? W fazie miękkiej ziarniaki możemy jeszcze rozetrzeć palcami, natomiast w twardej ich zgniecenie lub przełamanie następuje dopiero po silniejszym nacisku paznokcia. Ziarniaki pszenicy są w fazie dojrzałości woskowej - ziarno można jeszcze rozgnieść. Fot. Karol Bogacz Warto zauważyć, że w miejscach, gdzie w czerwcu pojawiały się opady chociażby w umiarkowanej ilości warto było wykonać zabieg T-3. Obecnie zauważalne są już delikatne różnice pomiędzy pszenicami chronionymi na kłos, a tymi gdzie zaniechano trzeciego zabiegu. Pomijając rzecz jasna aspekt finansowy - od strony zdrowotnej pszenice chronione do samego końca wyglądają lepiej. Z reguły dłużej zachowały zieloność, co będzie miało pozytywny wpływ na plon końcowy. Do pełni żniw zbożowych jeszcze przynajmniej kilka, a nawet kilkanaście dni. Plony będą najpewniej bardzo różne. W obrębie nawet jednej gminy pojawiają się plantacje silnie wypalone, jak również rokujące dość dobry plon. Jest to efekt punktowych opadów pochodzenia burzowego. Czytaj więcej Susza trawi kukurydzę. Plon poważnie zagrożony

