Kukurydza ziarnowa osiąga dojrzałość zwykle na przełomie września i października. Ta wiedza to jednak za mało, by określić optymalny termin zbioru. Na szczęście pomocne podpowiedzi przekazują same rośliny.

Przy omłocie przeprowadzanym po ok. 2 tygodniach od osiąginęcia dojrzałości fizjologicznej uzyskuje się najwyższy plon przy jednocześnie korzystnej wilgotności ziarna.

U odmian typu dent okres między stadium czarnej plamki a optymalnym terminem omłotu jest zwykle krótszy niż w przypadku "flintów".

Początek tegorocznych zbiorów kukurydzy na ziarno na większą skalę najprawdopodobniej nastąpi wraz z początkiem października.

Szukaj czarnej plamki

Określenie optymalnego terminu zbioru kukurydzy na ziarno ułatwi obserwacja roślin, a dokładnie - występowania tzw. czarnej plamki. By ją odnaleźć, należy oderwać ziarniak od osadki kolby i delikatnie oczyścić jego podstawę. Jeżeli jest ona jasna, beżowa, oznacza to, że kukurydza nie osiągnęła jeszcze dojrzałości fizjologicznej.

Jeżeli jednak u podstawy ziarniaka widoczny jest wyraźny ciemny punkt, stanowi to sygnał, że rośliny weszły w tzw. stadium czarnej plamki. Pojawienie się czarnej plamki to efekt załamania się kilku warstw komórek. Oznacza to, że zamknęły się kanaliki doprowadzające wodę i substancje odżywcze do ziarniaka i zakończył proces odkładania asymilatów. Zwykle następuje to ok. 60 dni od początku fazy wiechowania.

Czarna plamka widoczna u podstawy ziarniaka (fot. JŚ-S).

Od tej chwili ziarniaki nie gromadzą już więcej suchej masy, a dalsze dojrzewanie ziarna polega na oddawaniu wody. Ziarno typu flint wcześniej niż dent zaczynają tracić wodę, ale proces ten jest wolniejszy. W przypadku "dentów" początkowo trudniej oddają one wodę, jednak później proces ten znacznie przyśpiesza i w efekcie okres między stadium czarnej plamki a optymalnym terminem omłotu jest krótszy niż w przypadku "flintów".

Nie za wcześnie, nie za późno

Przyjmuje się, że przy powstaniu czarnej plamki wilgotność ziarna wynosi średnio 35 proc., choć w zależności od warunków pogodowych i odmiany może być to 30-40 proc.

Osiągnięcie stadium czarnej plamki nie oznacza jednak gotowości do omłotu. Zbiór kukurydzy ziarnowej powinien nastąpić po ok. 14-20 dniach od stwierdzenia czarnej plamki na ziarniakach w środkowej części kolby. Te kilkanaście dni daje czas na oddanie wody, przemiany składników i dojrzenie spóźnionego ziarna i spóźnionych kolb. Przy omłocie przeprowadzanym po ok. 2 tygodniach od osiąginęcia dojrzałości fizjologicznej uzyskuje się najwyższy plon przy jednocześnie korzystnej wilgotności ziarna.

Zbiór zbyt wczesny, zbyt wilgotnego ziarna przekłada się na wysokie koszty suszenia lub potrącenia cenowe. Dochodzi także do połamania ziarniaków i strat. Przy zbiorze w fazie czarnej plamki uszkodzeniu może ulec nawet 10 proc. ziarniaków.

Z kolei nadmierne odwlekanie zbioru po osiągnięciu stadium czarnej plamki doprowadza do strat wynikających z wylegania roślin i zwisania kolb. Dochodzi też do pogorszenia jakości ziarna na skutek intensywnego rozwoju fuzarioz. Wraz z upływem czasu w warunkach Polski coraz bardziej niepewne stają się warunki atmosferyczne i możliwość przeprowadzenia zbioru. Nawet w warunkach słonecznej jesieni ziarno dosycha tylko przez ok. 4-5 godzin w ciągu doby, a przy ekstremalnie późnych zbiorach jego wilgotność nawet wzrasta.

Tegoroczna sytuacja

Dotychczasowa aura sprzyja dojrzewaniu kukurydzy i oddawaniu wody przez ziarniaki. Na nielicznych plantacjach najwcześniejszych odmian przystąpiono do zbioru ziarna, jednak w przeważającej części kukurydze nie są jeszcze gotowe.

Na plantacji kukurydzy wysianej 1 maja 2023 r. na wschodzie województwa wielkopolskiego odmiany o FAO 240/250 dopiero w tym tygodniu pojawiły się pierwsze czarne plamki na ziarniakach w kolbie. Oznacza to, że optymalny termin omłotu w tej lokalizacji powinien przypaść na pierwszy tydzień października. Podobna sytuacja występuje na wielu innych plantacjach w kraju, dlatego początek zbiorów kukurydzy na ziarno na większą skalę najprawdopodobniej nastąpi wraz z początkiem miesiąca.