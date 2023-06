Zbiory pszenicy trwają nieustannie przez cały rok. Nie ma ani jednego miesiąca w roku, kiedy na rynku nie pojawia się świeża pszenica. Jak wygląda rozkład żniw pszenicznych u głównych producentów?

Zbiory w Australii czy krajach Ameryki Południowej rozkładane są na kilka miesięcy

Brazylia, Argentyna czy Australia to kraje znajdujące się w czołowej dwudziestce największych producentów pszenicy. Zbiory w tych państwach trwają podczas europejskiej jesieni i zimy

Lipiec i sierpień to tylko krótka część żniw

W Polsce niebawem rozpoczną się żniwa. Najpewniej jeszcze w czerwcu kombajny pojawią się na plantacjach jęczmienia i w zależności od regionu zbiory zbóż trwać będą do sierpnia. Zbiory zbóż w naszym kraju - podobnie jak na całym świecie - przypadają na najcieplejsze okresy w ciągu roku. Kiedy wypadają żniwa na innych kontynentach?

W zasadzie zbiory trwają nieustannie. Żniwa w Europie wypadają od czerwca do sierpnia, podczas gdy w tym czasie farmerzy z Argentyny czy Brazylii wysiewają pszenicę. Jeśli zwrócimy uwagę na przygotowaną grafikę to zauważymy, że pszenica koszona jest przez cały rok.

Żniwa na świecie. Opracował Karol Bogacz

Pszenicę siejemy także przez 12 miesięcy

Zwróćmy uwagę, że w przypadku półkuli północnej łączny termin, kiedy wysiewane są pszenice, jest zbliżony do tego z półkuli południowej (a czasem nawet dłuższy). Przy czym w naszym klimacie ze względu na warunki wyróżniamy formę ozimą i jarą, podczas gdy w cieplejszych klimatach tego rozróżnienia nie mamy. Niemniej łatwo zauważyć, że w tej chwili terminy siewu mamy tak rozciągnięte, że w zasadzie pszenicy nie siejemy tylko przez 4 miesiące w roku. Forma ozima jest w Polsce wysiewana od września do grudnia. Z kolei formy jare, włączając w to przewódki, wysiewamy od grudnia do kwietnia.

Z uwagi na klimat siewy w Ameryce Północnej, zwłaszcza w Kanadzie, są znacznie rozciągnięte. Tutaj zresztą nie ma mowy o jednorodności warunków meteorologicznych wyznaczających terminy siewu oraz zbiorów. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda wszak w Kalifornii czy Teksasie, a zgoła odmiennie w południowych prowincjach Kanady, gdzie warunki są znacznie chłodniejsze.

Zimą na rynek trafia dużo nowej pszenicy

Termin zbiorów, co doskonale wiemy, jest uzależniony od warunków podczas wegetacji. Podane tu ramy czasowe siewów oraz zbiorów są orientacyjne i mogą ulegać przesunięciu. Niemniej to, kiedy trwają żniwa u największych producentów jest być może szczególnie ważne teraz, kiedy ceny na światowych rynkach są wyjątkowo niestabilne. Nie jesteśmy samotnym graczem na rynku. W obrocie cały czas jest towar z zapasów - o których tak wiele się mówi - a jednocześnie na światowe rynki cały czas wchodzi świeży towar.

Co równie istotne - bardzo duże dostawy surowca trafiają na rynek w miesiącach, kiedy w Europie jesteśmy dawno po żniwach. Miesiące od września do lutego to czas zbiorów pszenicy w krajach półkuli południowej, m.in. Australii, Brazylii czy Argentyny. Wyniki plonowania w tych krajach mają duże znaczenie na kształtowanie się cen w Europie. Łącznie kraje te produkują około 60 mln ton pszenicy (nie wszystko trafia rzecz jasna na eksport). Ponad 100 milionów ton pszenicy produkują Indie - pszenica koszona jest tam od marca do maja. Wysokie lub niskie zbiory u Hindusów zdecydowanie mają wpływ na ceny na Starym Kontynencie. Tu zwróćmy uwagę, że w ubiegłym roku w Indiach zakazano eksportu pszenicy (oczywiście takie decyzje także mają silny wpływ na ceny na światowym rynku).