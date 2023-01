Na temat wykorzystania digitalizacji w doborze odmian, mówiła w Ślęzy na Dolnym Śląsku podczas naszych konferencji Farmera „Kierunek Innowacja” Małgorzata Srebro z firmy Syngenta Polska. Poniżej dokładne informacje, które pozwalają zrozumieć też rolę rolnictwa cyfrowego.

- Narzędzie Seed Selector jest dostępne dla wszystkich rolników, którzy zgłoszą się do naszego przedstawiciela. Rekomenduje ono odmianę kukurydzy od Syngenta i opiera się na kilku bazach danych. Bazujemy na wynikach doświadczeń, których przeprowadziliśmy do 2022 r. aż 50 tysięcy. Do tego mamy bazę z analizą danych pogodowych z ostatniego dwudziestolecia i mamy też analizę danych glebowych. Na podstawie tych trzech zmiennych narzędzie rekomenduje odmianę optymalną dla danego pola – mówiła nam Małgorzata Srebro, Product Manager ds. kukurydzy z Syngenta Polska.

Wygłosiła ona wykład pt. Seed Selector od Syngenta - jak narzędzia digital mogą wpłynąć na optymalizację plonów? podczas cyklu konferencji Farmera w Ślęzy na Dolnym Śląsku.

Podkreślała, że rolnictwo cyfrowe jest przyszłością i w tym kierunku zmierza. Zauważyła, że w ubiegłym roku takową rekomendację można było sporządzić tylko dla kreacji odmianowych kukurydzy z przeznaczeniem na ziarno. Teraz jest to możliwe również w wypadku odmian dedykowanych na kiszonkę.

Jakich odmian kukurydzy szukają obecnie rolnicy?

- Na początku sezonu było bardzo duże zainteresowanie odmianami wczesnymi, szczególnie jeśli chodzi o ziarno (..) Niestety wiele gospodarstw na południu i południowym-wschodzie, jeżeli zebrało ziarno, to z bardzo wysokimi wilgotnościami. Bo jak wiemy były przymrozki we wrześniu, ścięło kukurydzę i wówczas nie oddawał ona wody, więc ci rolnicy zbierali nawet z wilgotnościami powyżej 40 proc. te późne odmiany dentowe. Też widzimy, że zainteresowanie jest tymi wcześniejszymi odmianami, a z zakupem późnych rolnicy się jeszcze wstrzymują – podkreślała przedstawicielka Syngenta.

Jak przebiegały zakupy odmian kukurydzy?

Okazuje się, że zakupy poczynili już wcześniej przede wszystkim gospodarze uprawiający ten gatunek na dużym areale, ci tzw. mniejsi, wstrzymywali się z decyzjami.

- Odmiany są dostępne. Więcej jest tych w typie ziarna dent i trochę późniejszych – zauważyła nasza rozmówczyni.

Firma podczas swojej prezentacji podała, że koszty produkcji kukurydzy ziarnowej wzrosły o 40 proc. w ubiegłym roku. My zapytaliśmy, jak to wpłynie na areał uprawy tego gatunku w 2023 r.?

- Bazujemy na sprawdzonych danych z ODR-ów i różnych instytucji, które zajmują się kalkulacjami profesjonalnie. One pokazują, że koszty produkcji wzrosły o 40 proc. Na to składa się m.in. koszt suszenia, rosnące ceny nawozów, rosnące ceny nasion – wyliczała Srebro. Ale zauważyła, że nie tylko koszty poszły w górę, ale też cena rynkowa sprzedaży kukurydzy.

Więcej informacji znajduje się w wideo poniżej. Również prognozy, co do uprawy słonecznika w roku 2023.

