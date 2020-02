Kolejne Mistrzostwa Polski tuż, tuż

Trwa rekrutacja amatorskich drużyn piłkarskich z małych miejscowości liczących do 25 000 mieszkańców. Organizatorzy czekają na zgłoszenia do 6 marca 2020 roku. Szczegółowy opis turnieju oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie na www.procamcup.pl.

To już IV edycja Ogólnopolskiego Turnieju Piłkarskiego dla dzieci z małych miejscowości i wsi PROCAM CUP 2020, którego organizatorem pozostaje firma PROCAM Polska we współpracy z BASF Polska.

Jak mówią organizatorzy turnieju PROCAM CUP 2020, tego typu rozgrywki i zdrowa rywalizacja między młodzieżą, uskrzydlają, doświadczają i rozwijają pasje, które są tak istotnym elementem życia każdego z nas. Szybkość i sprawność rozwoju dziecka w obszarze jego zainteresowań uwarunkowane jest naturalnymi zdolnościami, dlatego organizatorzy dążą by te pasje i zainteresowania wspierać i pomagać rozwijać jak najwcześniej to możliwe.

Tak jak w poprzednich edycjach, zostanie rozegranych sześć turniejów eliminacyjnych z udziałem sześciu zespołów. Każda zwycięska drużyna spośród turniejów regionalnych awansuje do finału głównego, który odbędzie się w Kołobrzegu na początku czerwca. Zmagania rozpoczynają się już w połowie kwietnia, a zgłoszenia przyjmowane są tylko do 6 marca. Zachęcamy do zgłaszania drużyn, ponieważ w tym turnieju nikt nie jest przegrany. Wszyscy uczestnicy otrzymają sprzęt sportowy i nagrody za udział w rywalizacjach.

W skład każdego zespołu wejdą chłopcy rocznika 2009 i młodsi lub dziewczęta rocznik 2008

i młodsze. Każdy zespół może składać się z maksymalnie 15 zawodników oraz 3 opiekunów. Mogą̨ występować́ zespoły mieszane (chłopcy i dziewczynki). Swoje drużyny zgłaszać mogą np. szkoły podstawowe i kluby sportowe z małych miejscowości. Warunkiem jednak jest, by nie były to profesjonalne drużyny piłkarskie.

Turnieje regionalne odbywać się będą zgodnie z poniższym harmonogramem: Myślibórz, woj. zachodniopomorskie – 17 kwietnia, Pawłów Trzebnicki, woj. dolnośląskie – 20 kwietnia, Ryjewo, woj. pomorskie – 23 kwietnia, Choroszcz, woj. podlaskie – 8 maja, Radymno, woj. podkarpackie – 18 maja, Chodzież, woj. wielkopolskie – 22 maja, Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie (Wielki Finał) – 7 czerwca.