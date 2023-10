Komisja Europejska obniżyła swoją prognozę eksportu pszenicy zwyczajnej z Unii Europejskiej w sezonie 2023/2024 do 31 mln ton w porównaniu do 32 mln prognozowanych miesiąc temu.

Mniejszy eksport, większe zapasy

Według Reutersa, wolumen dostaw zboża z UE będzie o 22 proc. niższy rok do roku w obliczu dużej konkurencji ze strony Rosji. Pogorszone perspektywy eksportu spowodowały rewizję w górę prognozy KE dotyczącej końcowych zapasów pszenicy w sezonie 2023/2024 – do 19,1 mln ton wobec 17,8 mln ton oczekiwanych w zeszłym miesiącu, choć nadal nieco poniżej zapasów na rok 2022/2023 (19,3 mln ton).

Lekki wzrost prognozy produkcji pszenicy, kukurydza bez zmian

Prognozę produkcji pszenicy w UE podniesiono o 0,2 mln ton do 125,5 mln ton. Według prognozy Komisji Europejskiej produkcja jęczmienia została obniżona do najniższego od 12 lat poziomu 47,5 mln ton (-0,9 mln ton poniżej szacunków z września). Uprawy jęczmienia ucierpiały z powodu suszy w Hiszpanii i Skandynawii, które są głównymi regionami produkcyjnymi. W bieżącym sezonie import jęczmienia prognozowany jest na poziomie 1,7 (+0,2) mln ton. Produkcje kukurydzy w sezonie 2023/2024 analitycy Komisji Europejskiej pozostawili na niezmienionym poziomie – 59,9 mln ton, czyli więcej rok do roku (53,1 mln ton w sezonie 2022/2023). Podniesiono też prognozę zbiorów rzepaku do 19,8 (+0,2mln ton) mln ton, w związku z czym prognozę importu obniżono do 5,6 (-0,2mln ton) mln ton. Jednocześnie obniżono prognozę produkcji nasion słonecznika do 10 (-0,5 mln ton) mln ton.