Komunikat fitosanitarny. Doradcy PROCAM sygnalizują

Biorąc pod uwagę prognozy długoterminowe co do temperatury powietrza (suma temperatur efektywnych) na początku marca tego roku możemy się spodziewać już wylotów chowacza brukwiaczka. Na ten tydzień prognozy na południu naszego kraju wskazują przekroczenie temperatury, nawet 15° C.

Powinniśmy się przygotować do pełnej sygnalizacji wykładając żółte naczynia na polach rzepaku.

Żółte naczynia o wysokości kilku centymetrów napełnione powinny być do ok. 75% pojemności wodą z odrobiną oleju i powinny być ustawione na polu na początku ruszania wegetacji w miejscach osłoniętych, bądź zagłębieniach terenu w odległości 10-15 m od brzegu pola.

Sukcesywnie co parę dni w okresie nalotów powinniśmy skrupulatnie przeglądać żółte naczynia wpisując do kalendarza agronomicznego dane potrzebne nam do ustalenia progu ekonomicznej szkodliwości i terminu zabiegu zgodnie z dobrą praktyką rolniczą.

Zgodnie z biologią oraz wzrostem temperatury od wczesnej wiosny do żniw w naczyniach żółtych wystawionych na polach uprawnych oraz podczas czerpakowania powinniśmy identyfikować następujące szkodniki:

· Chowacz granatek;

· Chowacz brukwiaczek;

· Chowacz czterozębny;

· Słodyszek rzepakowiec;

· Chowacz podobnik;

· Pryszczarek kapustnik;

· Mszyca kapuściana.

Odnośnie szkodników oraz patogenów to szczególnie zwracamy uwagę na duże szkody wyrządzone przez żerujące larwy łokasia garbatka szczególnie na zachodzie i południu.

Warto zwrócić uwagę na infekcje liści przez suchą zgniliznę kapustnych. Piknidy wypełnione zarodnikami są bardzo mocno uwodnione i będą infekować w dalszej części miesiąca zarówno inne liście jak i pędy oraz co gorzej szyję korzeniową

Prowadząc rejestrację porażenia zbóż w dalszym ciągu rejestrujemy postępujące rozprzestrzenienie się grzybni mączniaka prawdziwego, septoriozy paskowanej jak i plamistości siatkowej na jęczmieniu. Uwodniony kompleks sorpcyjny będzie sprzyjał porażeniu systemu korzeniowego przez grzyby podstawy źdźbła.

Wykonywane na bieżąco lustracje gleby pod kątem występowania, żywotności po przezimowaniu chrząszczy stonki ziemniaczanej, larw pryszczarka kapustnika oraz pryszczarka zbożowego a także bobówek śmietki kapuścianej oraz zimujących w pędach kukurydzy i chwastach grubołodygowych gąsienic omacnicy prosowianki. Także licznie występujące złoża jaj mszycy trzmielinowo burakowej jak i mszycy czeremchowo zbożowej oraz mszycy brzoskwiniowo ziemniaczanej wyrokują urodzaj tych szkodników i problemy z infekcjami wirusowymi w uprawach ziemniaków, rzepaku i zbóż.

Oprócz tych problemów fitosanitarnych na polach występują problemy fizjologiczne a szczególnie niedobory składników makro i mikroelementów. Do tego wybujałość roślin uprawnych wymaga ponadstandardowych zachowań przy regulacji łanu.

Masz pytania odnośnie doradztwa w uprawach? Zapraszamy do kontaktu z Doradztwem PROCAM.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.