Komunikat Fitosanitarny PROCAM 08.04.2020

Za nami kilkanaście dni z niskimi temperaturami a przed nami kolejne dni bez deszczu, w związku z tym, że aktualnie ważne jest w ochronie roślin niwelowanie stresu fizjologicznego związanego z niskimi temperaturami oraz warunkami braków wilgotności w profilu glebowym. Braki wilgotnościowe i przemrożenia powodują zwiększenie niedoborów mikroelementów w roślinie oraz zwiększają poziom zasolenia gleby. Przesuszenie i zamieranie liści powoduje zmniejszenie powierzchni asymilacyjnych roślin, wiąże się to z gorszym przygotowaniem ich do zawiązywania kwiatów czy wytwarzania kolejnych liści. Pamiętajmy także, że stres oznacza gorsze odbudowanie systemu korzeniowego po zimie.

Przygotowujemy dla roślin takie mieszanki witaminowo aminokwasowe, Proleaf MAX 4.0 z dodatkiem Proleaf MAKRO P oraz imPROver+ i Calkorium. Dzięki aplikacji tych produktów doprowadzimy do zrównoważenia cyklu fizjologicznego w roślinach uprawnych, wyprowadzając je ze stresu, dzięki temu nabędą one naturalnych odporności.

SYTUACJA FITOSANITARNA W PROGNOZACH ŚREDNIOTERMINOWYCH

Doradcy z Grupy Technicznej zwracają uwagę, że aktualnie mamy przeformowanie znajdowanych szkodników w żółtych naczyniach. W rzepaku jest problem z nalatującymi chowaczami czterozębnymi oraz z największym nasileniem na ten czas, czyli ze słodyszkiem rzepakowym.

Zboża tak jak w poprzednich latach mają do czynienia z nalotami skrzypionek (w większości to skrzypionka zbożowa). W przypadku pól z wybujałym rzepakiem, gdzie roślina przygotowuje się do kwitnienia (czyli przy zabiegach insektycydowych) proszę brać pod uwagę penetrację łanu przez zapylacze. Przypominamy o tym, aby żółte naczynia zabezpieczyć kratką chroniąc się przed sytuacją, gdy w żółtym naczyniu znajduje się więcej lub są tylko owady pożyteczne (w tym w większości zapylacze).

Ze względu na dni z niskimi temperaturami, warto dokładne monitorować rośliny rzepaku na obecność przemrożenia pędu głównego (konsekwencją może być infekcja przez szarą pleśń). W rzepaku na uszkodzonych plantacjach można spodziewać się większego niż zwykle rozprzestrzenienia się suchej zgnilizny kapustnych, nawet najbardziej dokuczającej zgnilizny przy szyi korzeniowej.

Na zbożach mamy duże objawy zasychania i przebarwienia końcówek liści, jest to związane z przemrożeniami, zasoleniem i brakami wilgotnościowymi. Aktualnie rośliny odrzucają dolne liście i redukują niektóre pędy. Obecnie do patogenów typowo liściowych przez brak kropli infekcyjnej, mamy słabsze infekcje szczególnie mączniaka prawdziwego zbóż i traw oraz septoriozy paskowanej pszenicy, nie oznacza to jednak, że należy przestać wykonywać zabiegi ochronne w okresie T1.

Na południu kraju kończą się siewy buraka cukrowego, którego wschody także są zagrożone, nie tylko brakami opadów atmosferycznych, ale także niskimi temperaturami nad ranem. Ze względu na panujące warunki suszu fizjologicznej, także w tym roku można spodziewać się dużej szkodliwości chrząszcza z ryjkowcowatych, czyli szarka komośnika. W fazie kiełkowania nasion i tworzenia liścieni szkodnik jest bardzo sprawny tworzącym bardzo często gołożery. Wykonując lustracje krzewów ozdobnych na trzmielinie, kalinie, jaśminowcu stwierdzamy duże obłożenie zimujących jaj szkodników tj. mszyca trzmielinowo burakowa. Ilość jaj na pędach krzewów jest dość duża, świadczy to o tym, że w tym roku będziemy mieli ponadstandardowy problem. W czasie gdy na tych krzewach pojawią się formy uskrzydlone, w II pokoleniu będą mszyce nalatywały na buraki będące w 2 – 4 fazie liści.

Komunikat nie zawiera wszystkich informacji. Wiele szczegółów technicznych, które wymagają indywidualnego podejścia w zależności od warunków pogodowych, wysianej odmiany i charakterystyki pola, na którym znajduje się plantacja. Zapraszamy do współpracy z doradcami PROCAM, którzy indywidualnie podejdą do Państwa upraw.