Komunikaty fitosanitarne w jednym miejscu

Od lat nasza redakcja analizuje sygnały płynące na temat stanu fitosanitarnego wielu upraw. W formie newsów publikujemy tworzone alerty na stronie farmer.pl. Możesz je teraz śledzić w jednym miejscu.

Na podstawie danych pochodzących z lustracji upraw podejmowane są decyzje o potrzebie wykonania zabiegów chemicznych oraz wyznaczeniu optymalnego terminu zabiegu. Uporządkowanie chronologiczne tych komunikatów pomoże ci śledzić bieżące informacje polowe.

W tworzonych newsach informujemy o pojawieniu się zagrożenia na polu, omawiamy biologię agrofagów prognozujemy rozwój sytuacji, czy podpowiadamy jak i kiedy należy te patogeny zwalczać. Często także rozmawiamy o tym ze specjalistami z branży, czy to naukowcami czy też ekspertami firmowymi. Wiele aktywnych rolników także w komentarzach wyraża swoje zdanie i opinie na temat występującego na polu zagrożęnia fitosanitarnego. Wszystko po to by pomóc wam w podejmowaniu trafnych decyzji w ochronie roślin. Od dzisiaj możesz śledzić tworzone przez nas komunikaty w jednym miejscu. Będą one sukcesywnie uzupełniane.

Komunikaty może śledzić tu:

KOMUNIKATY FITOSANITARNE

Pamiętajcie, że każde pole jest inne i ma inną historię agrotechniczną. Należy te alerty traktować jako sugestie. Śledzenie ich nie zwalnia producenta rolnego od wykonywania systematycznego monitoringu własnych pól czy analizy warunków meteorologicznych oraz ekonomicznych. Podstawą decyzji o potrzebie wykonania zabiegu chemicznego są zawsze indywidualne lustracje polowe.