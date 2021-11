Kończymy z przytupem!

To już przedostatni odcinek drugiego sezonu Agrorewolucji, którym w rolach głównych (oprócz oczywiście naszych wspaniałych bohaterów i ich mentorów) wystąpią buraki cukrowe i kukurydza. Na początek wizyta u Dzika, który po uporaniu się ze swoją plantacją pojechał w Polskę, aby pomagać innym przy buraczanych żniwach. Jaki wynik udało mu się wykręcić na jego polu i jak to się ma do reszty kraju? Tego dowiecie się z odcinka. Ale to nie wszystko. Zaglądając do Michała okazuje się, że przy wsparciu Kuli udało mu się osiągnąć REKORDOWY wynik w zbiorach kukurydzy. Jesteście ciekawi, ile wyszło na skupie? Oglądajcie!