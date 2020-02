Konferencja Farmera: Jak uprawiać, by zbierać plon także w okresie suszy?

Rolnictwo w obliczu zmian klimatycznych, a nade wszystko suszy, to temat przewodni naszej konferencji regionalnej "Przez Innowacyjność do Sukcesu" w Ciechocinku. Zaproszeni eksperci musieli odpowiedzieć rolnikom na wiele ważkich pytań.

W trakcie cyklu tegorocznych konferencji regionalnych staramy się znaleźć odpowiedź na najbardziej dziś aktualne w rolnictwie pytanie: „Jak gospodarować z suszą w tle?”. Zainteresowanie, z jakim temat ten spotkał się wczoraj w Ciechocinku pokazało, że ten właśnie dylemat zaprząta myśli większości rolników z Pomorza, a przede wszystkim Kujaw. To przecież region, w którym niedobory wody w glebie występują i pogłębiają się od kilku kolejnych lat.

Za nami kolejna bezśnieżna zima, w dodatku rekordowa pod względem dobowych temperatur. Nikt już nie ma wątpliwości, że nasz klimat szybko i drastycznie się zmienia. Sytuacja zmusza, by przestać suszę traktować w kategoriach anomalii, a uznać ją za realia, w których każdy rolnik musi się odnaleźć, aby przetrwać – to wniosek ogólny płynący z wczorajszych wypowiedzi naszych prelegentów.

Te niekorzystne realia powodują konieczność nowego spojrzenia i podejścia do agrotechniki.

„Strategia gospodarki wodnej w różnych systemach uprawy roli” to temat wykładu prof. Tomasza Piskiera z Politechniki Koszalińskiej. Jak skutecznie dowodził nasz prelegent, technika uprawy może mieć ogromny wpływ na oszczędność i prawidłowe gospodarowanie wodą glebową. Przy czym dotyczy to zarówno rolników gospodarujących tradycyjnie, jak i bezorkowo. W obu technologiach można wprowadzić zmiany i innowacje, które pozwolą mniej obawiać się skutków suszy.

Wyjątkowo ciepła zima zmusza rolników do dokonania pilnych wyborów w kwestii nawożenia i ochrony roślin. „Strategia ochrony zbóż i rzepaku przed chwastami w warunkach suszy” była przedmiotem prezentacji przedstawiciela Corteva Agriscience.

„Strategia ochrony zbóż i rzepaku w warunkach suszy” to tytuł wykładu, jaki zaprezentował w Ciechocinku prof. Marek Korbas z Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu. Jakich zmian wymaga uprawa i ochrona roślin w czasie suszy, jakie zagrożenia są w tej sytuacji pierwszoplanowe, na jakie substancje czynne postawić w ochronie rzepaku i zbóż i jak układać programy ochrony – to najważniejsze zagadnienia, jakie poruszył ten ceniony przez rolników ekspert.

O tym, że rolnicy uwagę winni zwrócić na zarządzanie ryzykiem suszy w gospodarstwie rolnym, przekonywał uczestników konferencji w Ciechocinku Szymon Małaczyński, ekspert AGRO, Concordia Polska TU SA.

Prof. Jarosław Potarzycki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przeanalizował natomiast kwestie dotyczycące nawożenie azotem w warunkach deficytu wody - jaką formę azotu wybrać i na jakie składniki drugoplanowe warto zwrócić uwagę, by w suchych warunkach mimo wszystko zebrać plon. Przekonywał także, że sam azot to za mało. By pierwiastek ten efektywnie mógł działać, wspierany być musi wieloma innymi składnikami pokarmowymi.

Jak jeszcze można „Poprawić efektywność nawożenia azotowego?" zagadnienie to było kontynuowane podczas wystąpienia prelegenta reprezentującego Agrosimex.