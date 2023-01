Konferencja Kierunek Innowacja już 15 lutego w Gniewie. Trwa rejestracja!

Konferencja Farmer Kierunek Innowacja już 15 lutego w Gniewie

Przed nami trzecia konferencja Farmera z cyku Kierunek Innowacja. Tym razem wybieramy się do województwa pomorskiego, a dokładnie do Gniewu, by porozmawiać o najpilniejszych tematach dotyczących uprawy i opłacalności produkcji.

W styczniu odwiedziliśmy Wielkopolskę i Dolny Śląsk. W lutym skierujemy swoją uwagę na Pomorze i Lubelszczyznę. 15 lutego odwiedzimy Gniew. Sprawdźcie, o czym będziemy mówić w trakcie konferencji. Czytaj więcej Kiedy będzie można wyjechać z azotem w pola? Rolnicy chcą jak najszybciej to wiedzieć! ZAREJESTRUJ SIĘ Technologie hybrydowe a ochrona roślin Jak skutecznie łączyć ochronę konwencjonalną z ochroną biologiczną?

Jakie technologie uprawy i co poza nimi będzie wpływało na efektywność stosowania mieszanych technik ochrony roślin? Wykład | Ochrona hybrydowa zbóż i rzepaku. Czy na niej można zaoszczędzić nie tracąc plonu? Jak ją przeprowadzić? wystąpi: dr hab. Marta Damszel , Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Prezentacja | Dlaczego rozwiązania biologiczne będą naszą przyszłością? Rola biostymulatorów w optymalnym prowadzeniu upraw w trudnych warunkach pogodowych wystąpi: Katarzyna Rębarz, dyrektor, Dział Techniczny, Syngenta Czytaj więcej Syngenta podąża w kierunku cyfryzacji rolnictwa, biostymulacji roślin i biokontroli Prezentacja | Nawożenie azotowe i ochrona grzybobójcza – dwa fundamenty wpływające na plonowanie upraw. Innowacje budujące zysk Zarządzanie nawożeniem w dobie wysokich kosztów produkcji Plon a koszty ‒ co warto optymalizować: plon czy zysk?

Jak wiedza i technologia wpływają na ograniczenie kosztów nawożenia? Wykład | Nawożenie największym kosztem w produkcji roślinnej – czy da się na nim zaoszczędzić i jak to zrobić? Prezentacja | Seed Selector od Syngenta - jak narzędzia digital mogą wpłynąć na optymalizację plonów?a Dobór odpowiedniej odmiany do stanowiska to kluczowa decyzja, która może zaważyć na wysokości przyszłych plonów. Jak możemy ją wspomóc dzięki wykorzystaniu najnowszego narzędzia od Syngenta - Seed Selector wystąpi: Łukasz Bojkowski, dyrektor marketingu, Dział Nasion, Syngenta Prezentacja | Jak zmniejszyć koszty nawożenia azotowego nie tracąc na wydajności? wystąpi: Tomasz Piotrowski, Manager produktów, Dział Nawozów, Agrosimex Prezentacja | Zadbaj o podstawę źdźbła w pszenicy ozimej – ochrona fungicydowa i prawidłowa regulacja pierwszych międzywęźli Ochrona fungicydowa i regulacja rzepaku ozimego – Wiosna 2023 wystąpi Marcin Kanownik, menedżer ds. upraw rolniczych, Innvigo Prezentacja | Jak zwiększać rentowność produkcji roślinnej wykorzystując nowoczesne produkty i technologie wystąpi: Piotr Lubaszka, dyrektor handlowy, INTERMAG Rolnictwo regeneratywne wobec kredytów węglowych Co mówi rolnikom pakiet legislacyjny przygotowywany przez Komisję Europejską?

Jakie działania związane z usuwaniem dwutlenku węgla będą wykraczały poza standardowe praktyki stosowane przez rolników? Wykład | Kredyty węglowe – o czym powinni wiedzieć rolnicy wobec pakietu legislacyjnego Komisji Europejskiej? Jakie praktyki będą najlepsze? wystąpi: Grzegorz Siebielec , kierownik, Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy Prezentacja | Zyski z produkcji roślinnej w kontrze do kosztów produkcji Jakich cen zbóż i rzepaku mogą spodziewać się rolnicy, co będzie je determinowało?

Spadną czy wzrosną ceny nawozów? Wykład | Rynek zbóż i rzepaku – czego można spodziewać się w tym i kolejnym sezonie? wystąpi: Tomasz Roszkowski, analityk, "Farmer" Prezentacja | Ubezpieczenia w czasach zmian i niepewności branży rolnej wystąpi: Szymon Małaczyński, ekspert agro, Generali Agro Wykład | Nawozy – jak czytać rynek? Jakie będą ich ceny wobec obecnych i spodziewanych uwarunkowań? wystąpi: Arkadiusz Zalewski, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy Przypominamy: widzimy się już 15 lutego na zamku w Gniewie! Dla rolników udział w konferencji jest bezpłatny! ZAREJESTRUJ SIĘ W ramach konferencji „Kierunek Innowacja” będziemy obecni: 22 lutego 2023 r. – ARTIS Hotel & SPA, woj. lubelskie.

