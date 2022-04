Konferencja New AG International Annual - wydarzenie, którego nie można przegapić / fot. Shutterstock

XX Międzynarodowa Konferencja i Wystawa New AG

Hilton Warsaw Hotel & Convention Centre

Warszawa, Polska

Wydarzenie hybrydowe

Doświadczenia osobiste i cyfrowe: wtorek 10-czwartek 12 maja 2022 r.

Konferencja New AG International Annual, współorganizowana z konferencją Slow Controlled Release & Stabilized Fertilizers, jest uważana za kluczowe doroczne wydarzenie, podczas którego można uzyskać najnowsze informacje na temat badań, rozwoju produktów, nowych produktów i nowych technologii w dziedzinie odżywiania roślin, w tym:

- Nawozów specjalistycznych

- Nawozy rozpuszczalne w wodzie

- Nawozy o powolnym i kontrolowanym uwalnianiu oraz nawozy stabilizowane

- Biostymulanty

W oparciu o sukces poprzednich 19 konferencji, New AG International Annual będzie stanowić idealną okazję do nawiązania kontaktów z wybitnymi naukowcami, badaczami, urzędnikami państwowymi, przedstawicielami firm oraz uznanymi na całym świecie prelegentami z całego świata, w tym z kluczowymi kupcami, dystrybutorami i konsultantami z Europy Środkowo-Wschodniej.

Spotkaj pionierów branży i przedsiębiorców wprowadzających na rynek innowacyjne technologie odżywiania roślin - w programie konferencji znajdzie się ponad 30 prelegentów z całego świata. Dowiedz się, jakie nowe produkty i technologie będą wprowadzane na rynek.

W konferencji uczestniczą i wspierają ją główni gracze rynkowi z Polski, w tym INTERMAG. Zarejestruj się już teraz, aby nawiązać kontakty z partnerami z branży Agri i jednocześnie zdobyć wiedzę niezbędną do opracowania zrównoważonych produktów odżywiania roślin.

Ponadto, aby wyróżnić i nagrodzić kobiety w sektorze rolniczym, nagroda Women in Agriculture Award zostanie wręczona podczas dorocznego spotkania New AG International Annual/SCRSFs w Warszawie.

Zespół New AG International Annual jest przekonany, że wspieranie różnorodności i integracji społeczności w sektorze rolniczym powinno być nagradzane. Osoby nominowane i oczywiście zwyciężczyni stanowią wzór do naśladowania dla innych, pozytywny przykład do naśladowania i mogą pomóc zachęcić inne kobiety w tym sektorze.

Prosimy skorzystać z tego linku do formularza zgłoszeniowego: https://get.informaconnect.com/women-award-submission-form/ , aby nominować kobietę, którą znasz, która w jakiś sposób Cię zainspirowała i przyczyniła się do rozwoju sektora rolniczego. Aby nominować lub zostać nominowanym, nie trzeba być zarejestrowanym na wydarzenie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.informaconnect.com/newagconference/

KONTAKT:

Naomi Brooker, Portfolio Director - naomi.brooker@informa.com

Jacqui French, Sales Manager - jacqui.french@newaginternational.com

Carmen Hernandez, Marketing Manager - carmen.hernandez@newaginternational.com