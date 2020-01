Konferencje Farmera: Strategia ochrony zbóż i rzepaku przed chwastami w warunkach suszy

Wysokie temperatury i brak wody wymagają zwrócenia szczególnej uwagi i odpowiedniego podejścia do ochrony zbóż i rzepaku. To zagadnienie będzie analizowane podczas konferencji "Farmera" Przez Innowacyjność do Sukcesu przez Przemysława Szubstarskiego, dyrektora ds. marketingu z firmy Corteva Agriscience.

Corteva Agriscience jest partnerem głównym tegorocznej edycji konferencji regionalnych "Farmera". Firma dba o potrzeby rolników, wprowadzając na rynek rozwiązania, które pomagają prawidłowo gospodarować w warunkach suszy. Podczas spotkania pan Szubstarski przedstawi najnowsze środki do kompleksowej ochrony roślin uprawnych.

Zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu.

Udział w konferencjach jest bezpłatny.

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wcześniejszej rejestracji online.

IX odsłona najbardziej znanych i popularnych regionalnych konferencji dla rolników Gniew • Wrocław • Opalenica • Sitaniec k. Zamościa • Ciechocinek • Stare Jabłonki • Księżyno STYCZEŃ/LUTY 2020 ZAREJESTRUJ SIĘ